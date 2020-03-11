"Зараженная" коронавирусом нефть - грядет финансовый кризис - КОММЕНТАРИЙ

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Мировая общественность еще не оправилась от коронавируса, как рухнули цены на нефть, породив очередное испытание для амбициозных стран и их глав. Похоже, опасный вирус не обошел стороной и мировую экономику. Нефтегазовый сектор бросило в жар, и штормит уже который день. Так что же произошло на самом деле?

6 марта страны, примкнувшие к инициативе ОПЕК+, предложили сократить во втором квартале нынешнего года ежесуточную добычу нефти еще на 1,5 млн баррелей, что обусловлено бушующим в мире коронавирусом. России было предложено сократить этот объем на 500 тысяч баррелей, однако она не поддержала эту инициативу. Но, как и следовало ожидать, с обвалом цен на нефть рубль упал по отношению к доллару США.

На фоне происходящих процессов нефтяная компания Saudi Aramco приняла решение о снижении цен на черное золото, тем самым попытавшись отхватить долю России на рынке. Правда, официальные лица Саудовской Аравии заявили, что не ведут "нефтяную войну" с Россией, но, тем не менее, мировые фондовые биржи тут же отреагировали на события. Цены на нефть марки Brent упали на 28,69%, до 32,28 доллара США за баррель, нефть марки WTI (West Texas Intermediate) понизилась на 31,35%, торгуясь за 28,33 доллара.

Напомним, что в октябре 2019 года президент России Владимир Путин побывал с официальным визитом в Саудовской Аравии, встретившись с королем Салманом бен Абделем Азизом Аль-Саудом. На повестки встречи были такие вопросы как координация по стабилизации цен на нефть, сотрудничество в энергетической и военно-технической сферах.

В 2019 году Россией было добыто 560,2 млн тонн нефти, 266,106 млн.тонн из общего объема было направлено на экспорт.

Со следующего месяца Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. По мере необходимости эта цифра может возрасти до 12 млн баррелей.

Между тем, падение цен на нефть породило очередной финансовый кризис. Россия компенсирует потери нефтедоходов за счет средств Фонда национального благосостояния. При цене 30 долларов за баррель Минфин России сможет обеспечивать подушку безопасности в течение 5-6 лет, но в свете последних событий можно предположить, что такая выносливость будет очень болезненной.

На состоявшемся 1 марта заседании правительства президент России Владимир Путин заявил, что текущий уровень цен на нефть является приемлемым для экономики и бюджета страны. На текущий год в госбюджете России стоимость барреля нефти марки Brent заложена в пределах 42,4 доллара США. Дополнительные доходы от нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.

За минувшее столетие падение цен на нефть серьезно повлияло на мировую политику. Отчасти нападение японцев на Перл-Харбор было продиктовано решением США ограничить экспорт нефти в Японию в ответ на экспансию японцев в Индокитай в 1941 году. Ведь, как известно, Япония находилась в зависимости от импорта нефти, в частности, из США. Поэтому считается, что в основе атаки японцев на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года был именно нефтяной фактор. В результате неожиданного нападения были серьезно повреждены и потоплены 12 американских военных кораблей, уничтожены 188 истребителей, погибли 2 403 американских солдата и 68 гражданских лиц. США ответили японцам Хиросимой в августе 1945 года.

Общеизвестно, что Советский Союз одержал победу в Великой отечественной войне благодаря азербайджанской нефти. Таким образом, нефтяной фактор сыграл исключительную роль в историческом событии 80 лет назад.

Явные и скрытые противостояния стран-триумфаторов Второй мировой войны за нефтяные залежи привели к смене властей и перекраиванию политических карт. В 1953 году лидер новых политических сил в Иране, премьер-министр страны Мухаммед Мусаддиг пал жертвой войны за черное золото. Именно нефть стала краеугольным камнем в государственном перевороте, организованном США и Британией в Иране в 1953 году. Попытка британцев национализировать Англо-иранскую нефтяную компанию, впоследствии переименованную в British Petroleum (ВР), привела к свержению власти Мухаммеда Мусаддига. США и Британия свергли Мухаммеда Мусаддига и усадили на престол Мухаммеда Резу Пехлеви. Но в 70-х годах иранский шах стал диктовать свои цены ОПЕК. Все это вкупе с другими факторами привело к февральской революции 1979 года в Иране.

В 1980 году стоимость нефти на мировом рынке выросла до 35 долларов США (что эквивалентно 93 долларам в 2000-х годах с учетом инфляции). А в 1986 году нефть подешевела до 10 долларов (около 20 долларов по нынешнему курсу). Это во многом ускорило крах экономики бывшего СССР, считавшегося нефтяной державой. Советские войска покинули Афганистан. В тот период наметилась активность Саудовской Аравии. США начали добывать на Аляске 2 млн баррелей ежесуточно. В целом, в 1977-1983 годах Соединенные Штаты сократили импорт нефти с 46,5% до 28%. США снизили зависимость от стран Ближнего Востока за счет импорта нефти из Венесуэлы, Мексики, Нигерии, Норвегии и Канады. В 1982 году Америка отказалась от импорта нефти из Ливии.

Ирано-иракская война в 1980-1988 годах создала поистине плачевную ситуацию на нефтяном рынке. Воспользовавшись подвернувшимся случаем, Советский Союз собрался сбывать больше оружия и нефти, но так и не сумел. Внешние конфликты и раздиравшие СССР внутренние противоречия в итоге привели к распаду Страны советов.

Первая война в Персидском заливе, вспыхнувшая 2 августа 1990 года и получившая название "Буря в пустыне", обернулась оккупацией Ираком Кувейта и привела к кризису в мировой политике и экономике. В преддверии военных действий 1991 года основным лозунгом против войны было "Не проливайте кровь за нефть!". Осознавая значимость нефти, иракские войска, отступая, подожгли нефтяные скважины Кувейта. Исходя из своих геополитических и экономических интересов, а также не желая захвата кувейтской нефти Саддамом Хусейном, Америка и ее союзники вмешались в конфликт. Впоследствии это ускорило крах режима Саддама Хусейна и стало поводом для того, чтобы США вошли в регион.

Отнюдь неслучайны войны в богатых нефтью Ираке и Ливии. Как известно, в 2003 году возглавляемая США международная коалиция вторглась в Ирак. В итоге Саддам Хусейн был свергнут, а впоследствии казнен, а Америка практически прибрала к рукам иракскую нефть. Правда, некоторое время американцам чинила препятствия террористическая группировка ИГИЛ, но в целом, нефтедобыча в Ираке находится под контролем США.

В 2008 году мир столкнулся с очередным экономическим кризисом, приведшим к росту цен на нефть. Скачок цен на "черное золото" обернулся в 2015 году глобальным финансовым кризисом.

Ныне экономика Ирана пребывает в упадке и всему виной санкции в нефтяном секторе страны. Иран давно конкурирует с саудитами на нефтяном рынке, и пока эта борьба лишь во вред Тегерану.

Становится очевидно, что Саудовская Аравия - "тяжелая артиллерия" нефтяного рынка. Похоже, Саудовская Аравия играла судьбоносную роль в событиях последних 60 лет. Нефтяные державы, являющиеся союзниками США, под эгидой Америки сделали мир однополярным, стерев СССР с карты мира. А ныне мир лихорадит не только от коронавируса, но и от резкого падения цен на нефть, и опять не без участия крупных нефтедобытчиков во главе с Саудовской Аравией. Вероятно, потребуется некоторое время, чтобы Китай восстановился после коронавируса. По некоторым оценкам, эта инфекция обошлась экономике страны в 150 млрд долларов США, а мировая экономика потерпела убытки на сумму 2,7 трлн долларов. Ясно одно - обвал цен на нефть вызовет очередную волну мирового кризиса.