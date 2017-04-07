Запущенные в Сирию ракеты привели в действие новый вариант разрешения кризиса со стороны США - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ США не участвовали непосредственно в военных операциях для улучшения ситуации в Сирии. Вашингтон предпочитал готовить местные оппозиционные силы для того, чтобы режим Башара Асада покинул власть. Однако в течение прошлых лет представители Белого дома стали заявлять, что потраченные на эти цели средства нецелесообразны. Если верить распространившейся информации, сумма, потраченная США на сирийскую оппозицию, перевалила за миллиард долларов. Например, в 2012 году США выделили 500 млн долларов на нужды сирийской оппозиции. В последующие годы появлялась информация о выделении 125 млн долларов и 250 млн долларов.

Невмешательство США в открытые военные действия в Сирии связывают с горьким опытом Вьетнама, Афганистана и Ирака.

С другой стороны предполагается, что для снижения резкости политики старшего и младшего Бушей, представителей Партии республиканцев в Ираке и увеличения престижа страны Барак Обама из Партии демократов проводил более мягкую политику, и тем самым, предпочитал не участвовать непосредственно в военных действиях в Сирии.

Развитие событий, особенно вхождение в Сирию в сентябре 2015 года под видом защиты Башара Асада и борьбы с ИГИЛ позволяло полагать, что новые силы, пришедшие к правительству в США, поменяют политику в этом направлении.

Правда президент США Дональд Трамп во время выступления в городе Фейетвилл в штате Северная Каролина в декабре прошлого года заявил: "Мы должны остановить попытки свергнуть режимы в государствах, о которых ничего не знаем. Что нам делать в таких государствах? Вместо свержения режимов в неизвестных нам государствах мы должны уничтожать ИГИЛ и другие террористические группировки. Любое государство, разделяющее с нами эту цель, - наш партнер". Д.Трамп отметил, что пора положить конец разрушительному вторжению и хаосу.

Принимая это за основание, были те, кто прогнозировал изменение Трампом политики в отношении Сирии и даже его совместные действия с Россией.

Российские СМИ распространили информацию о возможной встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Башаром Асадом 11 или 12 апреля.

Однако 4 апреля ситуация резко изменилась. В результате бомбежки принадлежащими Башару Асаду военно-воздушными силами города Хан Шейхун провинции Идлиб погибло около 100 мирных жителей, включая 27 детей, около 300 человек получили ранения. Распространилась информация, что режим Асада использовал химическое оружие, имеющее в составе хлористый газ.

Режим Башара Асада опроверг наличие химического оружия во время бомбежки.

Представители США, Франции и Великобритании в ОНН подготовили в связи с этим резолюцию и передали на обсуждение Совета безопасности.

Использование режимом Асада химического оружия сопровождалось увеличением давления 5 апреля сенаторами-республиканцами на президента Трампа.

Сенатор Джон Маккейн в связи с ситуацией заметил, что Трамп изменит положение вещей в Сирии: "Какой бы запутанной не была ситуация, с которой мы столкнулись, президент Трамп и его правительство изменят ход событий в Сирии. Сейчас есть благоприятная возможность, чтобы вмешаться в гуманитарное и стратегическое бедствие, унесшее жизни 400 тыс. людей и вынудившее 6 млн людей стать беженцами. Чтобы не упустить этот шанс придется ответить на некоторые сложные стратегические вопросы. Но пока возможность будет оцениваться, бои, террор и поток беженцев будут идти своим чередом, интересы национальной безопасности США подвергнутся другим большим рискам".

Сенатор Том Коттон также выступил на эту тему: "Пора проводить более сильную политику в отношении Сирии, чтобы правительство Асада, Иран и Россия понесли ответственность за бесчеловечность. Эта политика должна начаться уходом Башара Асада из Сирии".

Сенаторы отметили, что бывший президент Барак Обама проявлял в вопросах Сирии нерешительность и относился к процессам как наблюдатель.

Демонстрируя схожую с республиканцами позицию, бывшая соперница Дональда Трампа, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон сказала, что Администрация президента США должна вывести из строя боевую авиацию Дамаска, чтобы преподать урок за вероятность применения в Сирии химического оружия.

"Я и раньше была уверена, и уверена теперь, что в случае, если бы мы вывели из строя его военно-воздушные базы (подразумевает Асада – С.И.), снова бы помешали ему бомбить невинных людей и запускать на них с воздуха газ зарин".

Комментируя химическую атаку в регионе Хан Шейхун сирийской провинции Идлиб, Дональд Трамп сказал, что был крайне потрясен совершенной атакой на детей 4 апреля: "Это резко изменило мое отношение к Сирии и Асаду".

Наконец, утром 7 апреля корабли США в Средиземном море запустили 59 крылатых ракет типа "Томагавк" ("Tomahawk") по авиабазе Шайрат Башара Асада в провинции Хомс.

Этим был запущен новый вариант США касательно урегулирования кризиса в Сирии. Согласно распространенной информации, база Шайрат считается территорией, где разместились силы ливанского "Хизбалла" и проиранские боевики. Существует информация о размещении там 4-й танковой дивизии Асада, более 300 танков и артиллерийских установок самообороны, а также 7 000-10 000 военнослужащих.

Указанная база расположена близ города Шайрат на юге страны. Там проходили службу самолеты-истребители российского производства Миг-23 и Су-22. Согласно информации, на базе в целом размещены 30 боевых самолетов. Однако, по мнению военных специалистов, из них используют максимум 10 самолетов. Распространилась информация об уничтожении в результате бомбардировки Шайрата 9 самолетов.

Отмечалось, что после захвата Башаром Асадом Алеппо с помощью России и Ирана, на очереди будет Идлиб. Захватив Идлиб, Россия смогла бы также контролировать дорогу, ведущую на военную базу в Латакии. Поэтому, в Идлибе они воспользовались той же тактикой, что и в Алеппо. Однако, результат пока не в пользу ни Асада, ни его сторонников.

Запущенные "Томагавки" также могут считаться ответом на ракеты, запущенные Россией над Каспием в Сирию.

Таким образом, это была первая по приказу Дональда Трампа атака США на Сирию. Однако, данная атака также стала предупреждением для тех, кто защищает Асада. Предвыборный лозунг Трампа был следующим: "Сделаем Америку вновь великой!". Ракетная атака Сирии может также расцениваться как указание места действующим "без разрешения" силам и тем, кто желает господствовать в регионе.

Хотелось бы отметить, что данный удар также дает основание предполагать, что вопрос смены государственного строя в Сирии конкретизировался.