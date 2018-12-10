Заполонившие парламент пашиняновцы - Кочарян и Саргсян не дремлют - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Таким образом, движение, начавшееся в апреле-мае текущего года, достигло одной из намеченных целей. Это, определенно, победа блока "Мой шаг" или фракции "Выход". По заявлению Центризбиркома Армении, подсчитаны все избирательные бюллетени.

В этой политической кампании приняли участие 2 блока и 7 политических партий – блок "Мой шаг", костяк которого составляет возглавляемая Николом Пашиняном партия "Гражданский договор"; блок "Мы", учрежденный Республиканской партией и Партией свободных демократов; экс-правящая в Армении Республиканская партия; партии "Процветающая Армения", "Светлая Армения", "Сасна Црер", "Оринац Еркир", "Дашнакцутюн", "Христианско-демократическое возрождение Армении", "Национального прогресса" и Социал-демократическая партия "Решение гражданина". Политические силы, возглавляемые исполняющим обязанности главы правительства, лидером избирательного блока "Мой шаг" и фракции "Выход" Николом Пашиняном после подсчета бюллетеней на избирательной участке №2010 набрали 70,43 % голосов (голосовали 884 456 избирателей), одержав уверенную победу на выборах.

Партия "Процветающая Армения", возглавляемая миллионером Гагиком Царукяном, поддержавшим Пашиняна в свержении правительства Саргсяна-Кочаряна, набрала 8,27% (103 824 голосов), "Светлая Армения"- 6,37% (80 024 голосов). Таким образом, обе партии перешагнули избирательный рубеж.

Некогда правящая в Армении Республиканская партия набрала всего-навсего 4,7%, даже не набрав необходимого минимума. Армянская националистическая партия "Дашнакцутюн" набрала 3,89% (48 811 избирателей), а "Сасна Црер" - 1,82% (22 862 избирателей). Блок "Мы" набрал 2% (25 174 избирателей), "Оринац Еркир" - 0,99%, Социал-демократическая партия "Решение гражданина" - 0,68%,"Христианско-демократическое возрождение Армении"- 0,51%, партия "Национального прогресса" - 0,33%.

Итоги выборов свидетельствуют о том, что пророссийские партии, в том числе экс-правящая партия Армении с трудом повторили прошлогодний результат. Стоит отметить, что на парламентских выборах 2 апреля 2017 года партия Сержа Саргсяна набрала 49,21% голосов. Триумфатором этой политической гонки стали революционеры, по сути, заполонившие парламент.

На прошлогодних выборах блок "Выход" был учрежден лидерами партий "Светлая Армения", Социал-демократической партией "Pешение гражданина" и Республиканской партии Эдмоном Марукяном, Николом Пашиняном и Арменом Саркисяном.

Поэтому маловероятно, что Эдмон Марукян окажет давление на лидера блока "Mой шаг". Однако представленный в парламенте блок Царукяна – партия "Процветающая Армения" в дальнейшем может стать головной болью для Пашиняна. Некогда Гагик Царукян был очень близок экс-президентам Кочаряну и Саргсяну. Не исключено, что его связывают весьма тесные деловые отношения с Россией. Присутствие Царукяна в парламенте равносильно "бомбе замедленного действия".

На этих выборах три экс-президента Армении – Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян остались за бортом. Можно предположить, что люди Левона Тер-Петросяна, имеющего схожие взгляды с Пашиняном, пополнят кадры последнего. Тем временем Кочарян и Саргсян не дремлют, только и ожидая реванша. Однако все будет зависеть от политического вектора будущих властей в Армении, и, самое главное, от их лояльности России. Каковы вероятные сценарии последующих событий на политической арене в Армении? Если Пашинян пойдет в пику Кремлю, Кочарян, Саргсян, коммунисты и их приспешники могут посеять смуту в стране. Две ключевые фигуры оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, что называется, засели в засаде, поджидая удобного случая. Списывать их со счетов рановато. "Сасна Црер", запомнившаяся антироссийскими заявлениями, тоже не преодолела избирательный минимум, вполне возможно, что это реверанс новых властей в сторону России. Иными словами, Никол Пашинян и его команда вкупе с новыми силами выказали готовность сотрудничать с Кремлем.

Выходит, в результате движения, проводимого Тер-Петросяном с 2008 года и продолженного Пашиняном в 2018 году, после внеочередных парламентских выборов в Армении в правительстве страны не останется пророссийских сил? Или Россия откажется от Армении? На последнем неофициальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге Москва подтвердила свое отношение к Николу Пашиняну и новому правительству в Армении. Это может быть показателем недоверия к новым властям. Весьма красноречиво об этом свидетельствует неоднозначное отношение наблюдателей из СНГ к результатам выборов в Армении. Член наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи СНГ Мирлан Бакиров заявил о низкой явке избирателей.

Председатель Центризбиркома Армении Тигран Мукучян отметил, что на выборах приняли участие 48,63% избирателей. Иными словами, на выборах приняли участие 1 миллион 260 избирателей от общего числа (2 млн 570 тыс.) В прошлом году явка составила 60,86%. Рядовой армянин весьма метко охарактеризовал явку избирателей: "Половины избирателей нет дома. Они укладывают асфальт и готовят кябаб в России". Выходит, на выборах попросту воспользовались их голосами. Так или иначе, этот аргумент не стоит сбрасывать со счетов. Напомним, что по информации Национальной статистической службы Армении по состоянию на 1 января 2017 года, на постоянном проживании в Армении находятся 2 млн 986,5 тыс. человек. Есть сомнения в числе избирателей, проголосовавших на парламентских выборах. При вычете из прошлогодней численности населения нынешнюю, получится разница в порядка 416,5 тысяч человек. По логике вещей, такова численность в Армении лиц, не достигших совершеннолетия. Это число вызывает сомнения. Часть избирателей работают на закрытых предприятиях. Согласно распространенной информации, военнослужащие и осужденные заранее отдали голоса за Пашиняна. Родителям военнослужащих, проголосовавших за Пашиняна, была организована встреча с их детьми, служащими в рядах армянской армии. Тем самым они были вознаграждены за свою покладистость.

Хотелось бы обратить внимание на то, что блок "Mой шаг" больше остальных потратился на предвыборную кампанию Расходы пашиняновцев составили 560 тысяч долларов, в то время как экс-правящая партия потратила 260 тыс. долларов.

Запоздалые заявления международных организаций и глав авторитетных стран мира говорят о том, что выборы в Армении были отнюдь не свободными, открытыми и справедливыми, как уверяли армянские власти. Как правило, западные страны спешат поздравить"революционеров-демократов", раньше остальных выступая с заявлениями об итогах выборов. Однако в этот раз подобного не случилось. Даже Россия не спешит с поздравлениями в адрес Пашиняна.

Остался позади один из этапов "революции". Революционерам предстоит сформировать правительство, провести конституционные реформы и определиться с позицией в отношении нынешнего президента страны Армена Саркисяна. Будущее развитие страны, обеспечение политической и экономической стабильности, а также участия в региональных проектах пролегает через деоккупацию азербайджанских территорий. В апреле 2016 года армия Азербайджана, освободив от армянской оккупации часть земель, показала немощность и никчемность режима Саргсяна, а спустя два года его режим пал. То есть революция в Армении не окончена, просто происходят проводы теперь уже бывшего правящего режима. Пока Никол Пашинян и его сторонники избавляются от пережитков старины. Их сила проявится в новом укладе страны. Пашинян одержал победу, а Кочарян и Саргсян заняли выжидательную позицию. Ждать ли реванша?!