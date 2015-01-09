Запад виноват в распространении террора - МНЕНИЕ

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Произошедшее 7 января в Париже в редакции еженедельного сатирического журнала Charlie Hebdo вооруженное нападение не первое и не последнее событие подобного рода. С одной стороны, такие события являются следствием невежества, с другой стороны, официально и неофициально организуются некоторыми большими и малыми государствами". Об этом сообщил Report проживающий в Швеции азербайджанец Абдулла Амир Хашими Джаваншир, комментируя произошедший 7 января в Париже теракт.

Говоря о причинах возникновения событий подобного рода, он затронул факторы, усиливающие исламский фундаментализм в Европе: "В 1990-е годы в Европе произошло более 68 убийств и терактов, которым тогда не придали значения. Напротив, в то время убийцам оказали косвенную поддержку, чем и стимулировали эти силы. Потому что Европе нужно было, чтобы Талибан и схожие с нею организации и правительства помешали мировым, демократическим, толерантным силам".

По словам А.Джаваншира, хотя после событий 11 сентября 2001 года США объявили борьбу против терроризма, происходящие в арабских странах события доказали, что эта борьба не принесла этим народам демократию, толерантность и развитие: "Напротив, вследствие нее появились беженцы, разрушения, нищета. Сегодня мы видим направленные против ислама акции в Германии, Финляндии, Франции, Швеции, Дании. Мы являемся свидетелями убийства норвежским террористом Андерсом Брейвиком более 70 человек и убийства журналистов в редакции Charlie Hebdo в Париже. Сколько бы мы ни осуждали эти теракты, как бы серьезно не были настроены западные страны на борьбу с терроризмом, сколько бы они не утверждали, что терроризм является следствием невежества и слепого поклонения, они виноваты в постепенном распространении террора. Подобным отношением они создают почву для деятельности таких организаций, как ИГИЛ. Потому что в корне террора и войн лежат, с одной стороны, стихийные общественные силы, невежество и бескультурье, с другой стороны - государства, страны и группы, которые пользуются этими силами, еще больше разжигают войны, чтобы увеличить продажу оружия. К ним же относятся силы, которые хотят воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке, в особенности, в Европе и картой ислама для того, чтобы прийти к власти".