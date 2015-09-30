​Запад пытается заманить Россию в "сирийскую ловушку" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Россия официально подключилась к сирийскому конфликту. 30 сентября Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации дал согласие на использование войск за рубежом.

Сенаторы единогласно проголосовали за применение российских войск за рубежом. Решение было принято на основе обращения президента Владимира Путина.

Отметим, что в последний раз аналогичное разрешение давалось 1 марта 2014 года в связи с кризисом в Украине, в результате чего Крым присоединили к РФ.

Официальные представители России заявили, что это касается лишь Сирии и отметили об использовании в этой стране Военно-воздушных сил без применения сухопутных войск.

На самом же деле, приняв решение в Совете Федерации, Кремль пытается придать своему поступку юридическую окраску, так как благодаря снятым со спутника изображениям мир уже давно осведомлен о наличии в этой стране российских военнослужащих и истребителей. Об этом также упоминается в переписках солдат в соцсетях.

Что же даст данный поступок региону и России?

Москва не желает упустить шанс вторгнуться на Ближний Восток. Хотя официальная Москва называет это временным явлением, вопрос об обращении главы сирийского режима Башара Асада к России за военной помощью вовсе не выглядит простым и случайным.

Можно предположить, что Москва поставила перед собой следующие цели:

- укрепиться в регионе;

- попытаться, чтобы в перспективе Ирану удалось удержать указанные территории (в противном случае прибегнуть к шантажу);

- приобрести возможность вмешательства в Средний Восток;

- приложить усилия для восстановления потерянной бывшим СССР позиции:

- применить силу по отношению к тем, кто захочет отдалиться от Москвы;

- "сорвать куш";

- попытаться показать свою близость к исламским государствам;

- приобрести возможность для создания в регионе новых конфликтных очагов...

Отметим, что два дня назад состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Бараком Обамой. Распространилась информация о том, что на встрече также коснулись ситуации в Сирии, однако лидеры не смогли договориться касательно того, останется ли Башар Асад у власти или нет.

Однако в предыдущих заявлениях не исключалось участие Б.Асада в процессе в переходный период.

Поэтому можно предположить, что Россия направила в Сирию военнослужащих для укрепления позиций в этой стране и для защиты Асада.

Скорее всего, защита Москвой Асада связана с отсутствием альтернативы России как в этой стране, так и в регионе (даже западные страны уже около 4-х лет не могут выдвинуть в Сирии альтернативную силу).

Не исключается, что это является одним из факторов, тормозящих нормализацию ситуации.

Обращение Асада касательно военной помощи и принятие в тот же день известного решения Совета Федерации дают основание предположить, что подготовка к процессу велась уже давно.

Повредит ли Москве активность России в Сирии? Видимо, Кремль не сделал выводов из пережитых СССР в связи с Афганистаном, Вьетнамом, Анголой, Мозамбиком, Кубой и пр.

Президент России Владимир Путин намекнул на это во время выступления в Генассамблее ООН.

Однако он также не скрыл своих амбиций в международных вопросах.

Москва также может направить армию в Сирию, чтобы обеспечить свое эго быть великой державой.

Однако, чтобы обеспечить подобные амбиции, безусловно, требуются огромные финансы.

Глава Администрации президента РФ Сергей Иванов заявил о решении финансовых проблем используемой за рубежом российской армии.

В этом случае можно предположить, что операция Москвы в Сирии будет временной, так как в нынешней ситуации маловероятно, что Кремлю удастся устоять перед огромными расходами. Не верится, что продолжительное пребывание России на Ближнем Востоке и в Сирии может принести Москве удачу.

Хотелось бы коснуться еще одного вопроса. Размещение военнослужащих в Сирии может также стать для России ловушкой. Как правило, при пропаганде западный мир постоянно преувеличивает своего соперника или же врага.

В последние годы эта пропаганда проводилась в отношении России. Вполне вероятно, что Запад осуществил крупный план, разработанный им на протяжении долгого времени, для отправки российских военных в Сирию.