Запад против суверенных государств – "пятая колонна" как инструмент политического шантажа на Южном Кавказе

Запад нацелен на создание напряженности и дестабилизации внутренней обстановки в зарубежных странах через создаваемую в них "пятую колонну". Западные силы, как обычно, занимаются вмешательством во внутренние дела различных государств и созданием конфронта

Запад нацелен на создание напряженности и дестабилизации внутренней обстановки в зарубежных странах через создаваемую в них "пятую колонну". Западные силы, как обычно, занимаются вмешательством во внутренние дела различных государств и созданием конфронтации, и эти процессы наносят ущерб государствам, которые были выбраны в качестве жертв. При этом обеспечиваются интересы Запада, у которого есть проверенная методология создания своих "пятых колонн" в зарубежных странах. Данная методология во многом схожа с методами работы соседнего Ирана за рубежом. Наглядным тому примером являются последние события на Ближнем Востоке и обострение ситуации через подконтрольные ему ХАМАС и "Хезболлу".

Сегодня Азербайджан во всех отношениях признан влиятельным государством на международной арене и лидером региона. В результате успешной политики ни один крупный проект в регионе не реализуется без участия нашей страны. У страны была только одна проблема, которая нашла свое решение. Конец сепаратизму был положен по итогам Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористических мероприятий в Карабахе в сентябре 2023 года. Таким образом, Азербайджан стал первым государством на постсоветском пространстве, обеспечившим свою территориальную целостность и суверенитет. Все это еще более укрепило и без того высокий авторитет президента Ильхама Алиева. После всего этого Азербайджан надеялся, что восстановление территориальной целостности и суверенитета в одиночку, без международной поддержки, будет встречено с поддержкой и благодарностью. Но произошло обратное.

Наша страна столкнулась с международной реакцией, когда силы, находящиеся под влиянием армянского лобби, во главе с Францией, международные организации выступили с заявлениями и проектами резолюций, направленными против Азербайджана.

Те, кто закрывал глаза на тридцатилетнюю оккупацию азербайджанских земель и бедственное положение почти миллиона наших соотечественников, ставших беженцами, внезапно прониклись любовью к сепаратистам. Запад не может переварить поражение Армении в Карабахской войне, как по идеологическим ("менталитет крестоносцев"), так и по геополитическим причинам. Прекращение оккупации также свело к минимуму возможности Запада влиять на внутреннюю и внешнюю политическую ситуацию в Азербайджане.

Гибридная война Запада против Азербайджана в период проведения главного климатического мероприятия ООН - COP29 показала, что они готовы продолжать выделять финансовые средства для формирования "пятой колонны" в нашей стране.

Это ярко проявилось через создание новых медиаресурсов и усиление имеющихся ресурсов, специально созданных для влияния на азербайджанскую общественность. Запад продолжает прикладывать усилия для сохранения своих агентов влияния в гражданском обществе Азербайджана.

Посредством специализированных подструктур ООН, таких как UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, Запад финансирует проекты, которые нацелены на культивирование западных ценностей. Причем, в качестве доноров при финансировании проектов указанных организаций в Азербайджане выступают все те же правительства стран ЕС и США, и все тот же USAID. То есть, пользуясь привилегированным положением ООН и репутацией данной организации, западные страны решили использовать ее подструктуры для оказания влияния на азербайджанское общество, фактически обманывая азербайджанское государство.

Еще одним элементом западной гибридной войны против Азербайджана являются дезинформационные кампании посредством осевших на Западе "блогеров", суть деятельности которых сводится к вбросам непроверенной, ложной или манипулятивной информации, а также оскорблениям в адрес неугодных лиц. В более широком смысле, контролируемые Западом информационные ресурсы пытаются приуменьшить значение победы азербайджанского народа в Карабахе, размыть историческую победу в контексте социальных проблем, и разжечь очаги социального недовольства, особенно в регионах. Все это происходит на фоне того, как Запад активно поддерживает Армению политически, экономически и в военном отношении, накачивая ее деньгами, оружием и стимулируя реваншизм. Итоговая цель: максимально усилить Армению и параллельно ослабить Азербайджан, создав тем самым условия для "карабахского реванша" Армении и повторной оккупации Карабаха.

Мы живем в период, когда глобальный мир сталкивается с серьезными вызовами и событиями. На Ближнем Востоке и в Восточной Европе продолжаются войны и военные операции, вовлекая страны в кровопролитные конфликты. В это же время целью становятся государства, которые проводят независимую и суверенную политику. На фоне противостояния с Россией Запад стремится изменить существующий статус-кво в бывших советских республиках, провоцируя "цветные революции", новые войны и пытаясь обострить ситуацию.

Недавние события в Грузии являются ярким тому примером. Уже несколько дней предпринимаются шаги, направленные на обострение ситуации в стране, внешние силы пытаются взять над ней контроль. Грузия, стремящаяся проводить независимую внешнюю политику и сохранить свой суверенитет, национальную культуру и идентичность, сталкивается с санкциями и гибридной войной со стороны Запада. Решение правящей партии "Грузинская мечта" приостановить переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года вызвало резкое неприятие в Европе.

Для одних это стало предательством идеалов европейской интеграции, для других – шагом в направлении укрепления национального суверенитета. Первые, следуя указаниям и тезисам, полученным от Запада, уже несколько дней организуют протесты в Тбилиси.

Запад, провозглашающий себя вестником демократии, на деле проявляет неуважение к выбору грузинского народа. Финансируя оппозицию, он использует ее для создания конфронтации внутри страны. События все больше напоминают украинский Майдан, словно через свои действия Запад пытается донести до грузин послание: "Вы не сможете проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, вы обязаны действовать в соответствии с нашими интересами".

Примечательно, что западные СМИ, раздувая события в Грузии, утверждают, что страна находится на грани революции. США и Европейский союз активно используют различные методы и инструменты для давления на Грузию. Цель организованных акций очевидна -вовлечь страну в очередную "цветную революцию". Запад прилагает максимум усилий, чтобы добиться этого. Можно с уверенностью сказать, что события в Грузии раскрывают истинное лицо Запада и его структур. Выясняется, что сам Запад, который стремится учить другие страны принципам демократии, нуждается в укреплении собственной демократии и свободы слова. Подобные действия против грузинского народа, который сделал свой выбор, отдав предпочтение на выборах правящей партии "Грузинская мечта", можно расценивать как проявление лицемерия.

Каковы цели Запада в Грузии? В первую очередь, установить полный контроль над Грузией, подобно тому, как это было сделано в странах Балтии. Эти государства действуют исключительно по указаниям Запада и практически лишены возможности принимать независимые решения, особенно в рамках европейских учреждений и международных организаций. Европа желает видеть Грузию именно такой – управляемой и зависимой.

Украина стала еще одним примером подобного отношения. Страна была втянута в авантюры, приведшие к военному конфликту, что обернулось трагическими последствиями: миллионы беженцев, значительные территориальные потери и сотни тысяч погибших.

Азербайджанский народ должен внимательно следить за процессами, происходящими в мире, потому что сейчас мы вступаем в эпоху Третьей мировой войны. Применение ядерного оружия уже не является маловероятным сценарием. В ближайшие 5 лет ряд стран исчезнет с карты мира. Мы уже сейчас видим, что фактически с мировой карты исчезли такие государства, как Йемен, Сирия, Ливан, Ливия. Схожая судьба складывается и в Украине, которая находится в тяжелейшей ситуации и чей генофонд понес непоправимые потери. События в соседней Грузии показывают риски, с которыми могут столкнуться даже государства нашего региона. Поэтому азербайджанский народ должен проявлять бдительность, и сплотиться, чтобы не допустить разрушения его исторических побед из-за деструктивной деятельности внешних сил, пытающихся найти себе союзников внутри азербайджанского общества.