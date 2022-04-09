Запад или Россия? Армения на распутье!

В недалеком с исторической точки зрения прошлом, на фоне сотрясавших СССР конвульсий в Армении проходили акции протеста, на которых все больше говорилось об интеграции с Западом. На одной из таких акций в декабре 1987 года на митинге на Театральной площад

В недалеком с исторической точки зрения прошлом, на фоне сотрясавших СССР конвульсий в Армении проходили акции протеста, на которых все больше говорилось об интеграции с Западом. На одной из таких акций в декабре 1987 года на митинге на Театральной площади в Ереване ведущий обратился к участникам уже не с традиционным "товарищ", а со словами "леди и джентльмены".

Тогда советская пропагандистская машина резко раскритиковала армян за эту форму обращения и осудила за использование атрибутов "враждебного Запада", но движение тех лет в Армении уже набирало силу и взяло за основу интеграцию с Западом. Впоследствии оно поменяло свое направление, свернуло с намеченного пути...

В последние годы в этой стране наблюдается, если можно так сказать, желание вернуться в исходное положение. Общественность страны все больше говорит об интеграции с Западом, на проходящих в Ереване акциях звучат антироссийские призывы.

Когда-то оппозиционный депутат - нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян до прихода к власти неоднократно выступал против Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, предлагал обсудить в парламенте выход Еревана из этих структур.

Ведущей силой и участниками произошедших в Армении в апреле 2018 года изменений были также сторонники интеграции с Западом. Не исключено, что эти силы финансировались западными институтами.

В итоге, не без активного участия и поддержки Запада, а также сторонников евроатлантического альянса, к власти вместе с Николом Пашиняном пришли сторонники этой идеи. Несмотря на капитуляцию Армении в 44-дневной войне, Н.Пашинян вновь победил на внеочередных парламентских выборах. Это было успехом не только Пашиняна и его сторонников, но и прозападников, и стало еще одним доказательством того, что армянское общество выступает за интеграцию в НАТО и с Западом.

Недавно центр SOCIES при содействии Ереванского государственного университета и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра провел социологический опрос на тему "Армения на перекрестке: ориентация, приоритеты и внешнеполитические ожидания". Исследование было посвящено внешнеполитическим приоритетам армянского общества.

По итогам опроса 34,1% респондентов заявили, что безопасность Армении должен обеспечивать военный блок НАТО, в то время как 29,1% опрошенных считают Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "зонтиком безопасности".

69,1% респондентов считают, что Армении необходимо ограничить отношения с Россией и расширить связи с ЕС и США. Из них 46,1% выступили за членство страны в ЕС. По мнению респондентов, главным препятствием для расширения связей Армении с Западом является наличие тесных связей страны с Россией. 28,7% респондентов выступили за Евразийский экономический союз.

При этом 52% опрошенных считают, что во всех случаях для Армении выгоднее сотрудничество с Россией. Далее в этом направлении следуют ЕС (49%), США (41%) и Китай (38%).

Как видно из результатов опроса, армянское общество больше доверяет Западу и НАТО, в то время как официальный Ереван действует вопреки воле своих граждан. Запад, в том числе НАТО, намекают Армении, что ей следует быть более реалистичной в вопросе территориальной целостности Азербайджана. Это подтверждает и трехсторонняя встреча в Брюсселе 6 апреля.

Армянское общество предпочитает Запад, а не Россию. Тот факт, что после поражения в 44-дневной войне партия Никола Пашиняна снова победила, показал, что Карабах не нужен армянскому обществу. Результаты опроса общественного мнения демонстрируют, что армянское общество выступает за стабильность и сотрудничество. Об этом свидетельствует и поддержка открытия границ с Турцией.

Результаты опроса позволяют предположить, что власть в Армении находится на распутье – между решением народа и Россией, в то время как общество уже сделало свой выбор в сторону Запада. Противостояние Никола Пашиняна и его команды воле народа может создать трещину в единстве страны. Если власти продолжат действовать против воли своих избирателей, ориентированных на Запад и НАТО, эта трещина может превратиться в пропасть, что приведет к новому противостоянию в обществе.