Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"

Последние события наглядно продемонстрировали "потенциал" Армении. Стало очевидно, что Армения ни на что не способна без сторонней помощи.
До 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян кое-как балансировал на краю пропасти, удерживая народ от акций протеста и стращая коронавирусом. Ему удалось незаконным путем продлить объявленное в стране чрезвычайное положение на целых пять месяцев.
До января 2021 года в Армении введен карантин, равносильный чрезвычайной ситуации. Но и это не спасло Армению. Еще до начала военного противостояния оппозиционеры грозились провести массовые акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Один из оппозиционеров - экс-директор Службы национальной безопасности Армении, председатель партии "Родина" Артур Ванецян признал тяжесть сложившийся ситуации в стране, отметив необходимость консолидации политических сил и проведения консультаций.
Очевидно, что начав военные действия против Азербайджана, Пашинян намеревался в том числе отвлечь внимание общественности Армении от внутренних проблем, однако, как говорится, цель не оправдала средства, и проблемы в Армении еще более усугубились.
Первый премьер-министр Армении Вазген Манукян, занявший впоследствии пост министра обороны страны, а ныне возглавляющий Национально-демократический союз, призвал власти уйти в отставку. Он назвал сложившуюся ситуацию в Армении “позорной”.
Напомним, что Вазген Манукян некогда занимал пост главы правительства Армении, а впоследствии стал министром обороны.
События свидетельствуют о том, что за минувшие 29 лет к власти в Армении так и не пришли политические силы, способные обеспечить интересы общества. Наиболее оптимальным среди президентов Армении считался Левон Тер-Петросян, но и ему под давлением пришлось уйти в отставку. Во время его президентства был совершен Ходжалинский геноцид. С этой точки зрения в Армении до сих пор не пришел к власти человек, который мог бы установить нормальные отношения с Азербайджаном. Руки Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна обагрены кровью невинных ходжалинцев, повинны они и в гибели своих сограждан.
27 октября 1999 года, когда в парламенте Армении был совершен акт террора, у власти был Кочарян, а Серж Саргсян занимал пост главы Службы безопасности. Иными словами, у руля в стране всегда находились криминальные элементы. Президентство Кочаряна и Саргсяна является своего рода наградой за массовые убийства азербайджанцев.
Нынешний президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян не ушли далеко от своих предшественников. После их прихода были предприняты попытки расширить формат агрессии в отношении Азербайджана. Армению, нарушившую государственную границу в июле 2020 года, осадила отважная Азербайджанской Армия.
Очевидно, не сделав вывод из поражения, правительство Пашиняна в сентябре начало военные действия в оккупированном Карабахе. Объявив военное положение в стране, Никол Пашинян попытался тем самым заткнуть за пазуху своих оппонентов. И теперь любая политическая сила, проводящая акцию протеста, будет считаться соучастницей поражения армянского премьера. Или же будет объявлена своего рода "козлом отпущения", на которого спишут все неудачи армян в боях. Как бы то ни было, отставка армянского премьера, если она произойдет, станет вполне ожидаемым явлением. И вряд ли военные действия стали причиной неудач нынешней власти в Армении. Ведь и раньше правительство Пашиняна не ударяло палец о палец для решения проблем общественности своей страны. Никол расколол армянское общество.
В последние дни власти проводят “чистки” в рядах Службы национальной безопасности. Создается впечатление, что причиной неудач в Армении является именно эта служба. 8 октября решением президента Армении Армена Саркисяна Аргишти Карамян был освобожден от должности директора Службы национальной безопасности.
Отметим, что после смены власти в Армении в 2018 году, в Службе национальной безопасности частенько происходят кадровые изменения. Артур Ванецян работал директором Службы с 10 мая 2018 года по 16 сентября 2019 года. Впоследствии на его место был назначен Эдуард Мартиросян. Но и ему не удалось надолго задержаться на этой должности. В начале июня Мартиросян был уволен.
На его место назначили 29-летнего Аргишти Карамяна, а Ванецян ныне обвиняется в шпионаже.
26 октября командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Вагинак Саркисян был освобожден от занимаемой должности. А уже сегодня стало известно об увольнении начальника Управления контрразведки Службы национальной безопасности Армении генерал-майора Оганеса Карумяна.
Получается, что ситуация в структуре, ответственной за госбезопасностью Армении крайне плачевна. Не лучше обстоят дела и в рядах армии.
Армянский премьер признал факты дезертирства солдат своей армии: “Разумеется, на войне не раздают плов, война порождает хаос. Но все должны знать, что тех, кто бежит с поля боя, нужно наказывать, и никакое оправдание здесь неприемлемо”. По словам армянского премьера, в судьбоносный для страны момент никто не должен надеяться на постороннюю помощь, а полагаться только на себя.
Отметим, что в последние дни социальные сети пестрят видеокадрами, на которых запечатлены факты дезертирства армянских солдат. Впоследствии было заявлено, что командный состав воинской части попросту сбежал с поля боя, бросив солдат на произвол судьбы. По имеющейся информации, военнослужащие самовольно покинули территорию, оправдав свое поведение отсутствием командного состава.
Ныне армянские власти отчаянно пытаются выправить ситуацию руками армянского клана в Карабахе. Несколько дней назад в Ереване побывали экс-главы сепаратистского режима Аркадий Гукасян и Бако Саакян, принявшие участие на встрече с бывшими президентами Армении и Николом Пашиняном. Можно предположить, что армянские лидеры ищут наиболее безболезненный путь доведения до общественности страны информацию о предстоящем поражении. В этой связи наиболее показательно обращение главы армянской хунты в оккупированном Карабахе - Араика Арутюняна, открыто заявившего о том, что армяне больше не в состоянии воевать. По сообщению армянского издания “Грапарак”, глава сепаратистского режима попросил Армению прекратить военные операции. Это заявление произвело эффект холодного душа на головы "рассказывающих патриотические небылицы" в Армении. В статье отмечается, что Арутюнян призвал армян смириться с положением.
23 октября Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить войну и достичь перемирия. Аналогичное письмо он направил и премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Однако официальный Ереван умолчал об этом.
Армения загнала себя в тупик и день ото дня приближается к краю пропасти. Выйти из этой ситуации можно только капитулировав. Отчаянные попытки армянских властей удержаться в кресле отдают зловонным, трупным запахом. Никакой воды не хватит, чтобы смыть их грехи…