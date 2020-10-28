Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"

Объявив военное положение в стране, Никол Пашинян попытался тем самым заткнуть за пазуху своих оппонентов

Последние события наглядно продемонстрировали "потенциал" Армении. Стало очевидно, что Армения ни на что не способна без сторонней помощи.

До 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян кое-как балансировал на краю пропасти, удерживая народ от акций протеста и стращая коронавирусом. Ему удалось незаконным путем продлить объявленное в стране чрезвычайное положение на целых пять месяцев.

До января 2021 года в Армении введен карантин, равносильный чрезвычайной ситуации. Но и это не спасло Армению. Еще до начала военного противостояния оппозиционеры грозились провести массовые акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Один из оппозиционеров - экс-директор Службы национальной безопасности Армении, председатель партии "Родина" Артур Ванецян признал тяжесть сложившийся ситуации в стране, отметив необходимость консолидации политических сил и проведения консультаций.

Очевидно, что начав военные действия против Азербайджана, Пашинян намеревался в том числе отвлечь внимание общественности Армении от внутренних проблем, однако, как говорится, цель не оправдала средства, и проблемы в Армении еще более усугубились.

Первый премьер-министр Армении Вазген Манукян, занявший впоследствии пост министра обороны страны, а ныне возглавляющий Национально-демократический союз, призвал власти уйти в отставку. Он назвал сложившуюся ситуацию в Армении “позорной”.

Напомним, что Вазген Манукян некогда занимал пост главы правительства Армении, а впоследствии стал министром обороны.

События свидетельствуют о том, что за минувшие 29 лет к власти в Армении так и не пришли политические силы, способные обеспечить интересы общества. Наиболее оптимальным среди президентов Армении считался Левон Тер-Петросян, но и ему под давлением пришлось уйти в отставку. Во время его президентства был совершен Ходжалинский геноцид. С этой точки зрения в Армении до сих пор не пришел к власти человек, который мог бы установить нормальные отношения с Азербайджаном. Руки Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна обагрены кровью невинных ходжалинцев, повинны они и в гибели своих сограждан.

27 октября 1999 года, когда в парламенте Армении был совершен акт террора, у власти был Кочарян, а Серж Саргсян занимал пост главы Службы безопасности. Иными словами, у руля в стране всегда находились криминальные элементы. Президентство Кочаряна и Саргсяна является своего рода наградой за массовые убийства азербайджанцев.

Нынешний президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян не ушли далеко от своих предшественников. После их прихода были предприняты попытки расширить формат агрессии в отношении Азербайджана. Армению, нарушившую государственную границу в июле 2020 года, осадила отважная Азербайджанской Армия.

Очевидно, не сделав вывод из поражения, правительство Пашиняна в сентябре начало военные действия в оккупированном Карабахе. Объявив военное положение в стране, Никол Пашинян попытался тем самым заткнуть за пазуху своих оппонентов. И теперь любая политическая сила, проводящая акцию протеста, будет считаться соучастницей поражения армянского премьера. Или же будет объявлена своего рода "козлом отпущения", на которого спишут все неудачи армян в боях. Как бы то ни было, отставка армянского премьера, если она произойдет, станет вполне ожидаемым явлением. И вряд ли военные действия стали причиной неудач нынешней власти в Армении. Ведь и раньше правительство Пашиняна не ударяло палец о палец для решения проблем общественности своей страны. Никол расколол армянское общество.

В последние дни власти проводят “чистки” в рядах Службы национальной безопасности. Создается впечатление, что причиной неудач в Армении является именно эта служба. 8 октября решением президента Армении Армена Саркисяна Аргишти Карамян был освобожден от должности директора Службы национальной безопасности.

Отметим, что после смены власти в Армении в 2018 году, в Службе национальной безопасности частенько происходят кадровые изменения. Артур Ванецян работал директором Службы с 10 мая 2018 года по 16 сентября 2019 года. Впоследствии на его место был назначен Эдуард Мартиросян. Но и ему не удалось надолго задержаться на этой должности. В начале июня Мартиросян был уволен.

На его место назначили 29-летнего Аргишти Карамяна, а Ванецян ныне обвиняется в шпионаже.

26 октября командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Вагинак Саркисян был освобожден от занимаемой должности. А уже сегодня стало известно об увольнении начальника Управления контрразведки Службы национальной безопасности Армении генерал-майора Оганеса Карумяна.

Получается, что ситуация в структуре, ответственной за госбезопасностью Армении крайне плачевна. Не лучше обстоят дела и в рядах армии.

Армянский премьер признал факты дезертирства солдат своей армии: “Разумеется, на войне не раздают плов, война порождает хаос. Но все должны знать, что тех, кто бежит с поля боя, нужно наказывать, и никакое оправдание здесь неприемлемо”. По словам армянского премьера, в судьбоносный для страны момент никто не должен надеяться на постороннюю помощь, а полагаться только на себя.

Отметим, что в последние дни социальные сети пестрят видеокадрами, на которых запечатлены факты дезертирства армянских солдат. Впоследствии было заявлено, что командный состав воинской части попросту сбежал с поля боя, бросив солдат на произвол судьбы. По имеющейся информации, военнослужащие самовольно покинули территорию, оправдав свое поведение отсутствием командного состава.

Ныне армянские власти отчаянно пытаются выправить ситуацию руками армянского клана в Карабахе. Несколько дней назад в Ереване побывали экс-главы сепаратистского режима Аркадий Гукасян и Бако Саакян, принявшие участие на встрече с бывшими президентами Армении и Николом Пашиняном. Можно предположить, что армянские лидеры ищут наиболее безболезненный путь доведения до общественности страны информацию о предстоящем поражении. В этой связи наиболее показательно обращение главы армянской хунты в оккупированном Карабахе - Араика Арутюняна, открыто заявившего о том, что армяне больше не в состоянии воевать. По сообщению армянского издания “Грапарак”, глава сепаратистского режима попросил Армению прекратить военные операции. Это заявление произвело эффект холодного душа на головы "рассказывающих патриотические небылицы" в Армении. В статье отмечается, что Арутюнян призвал армян смириться с положением.

23 октября Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить войну и достичь перемирия. Аналогичное письмо он направил и премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Однако официальный Ереван умолчал об этом.

Армения загнала себя в тупик и день ото дня приближается к краю пропасти. Выйти из этой ситуации можно только капитулировав. Отчаянные попытки армянских властей удержаться в кресле отдают зловонным, трупным запахом. Никакой воды не хватит, чтобы смыть их грехи…