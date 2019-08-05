Зачем проводится конкурс "Восхождение"? - МНЕНИЯ

По распоряжению президента Ильхама Алиева в целях выявления, поддержки и создания резервного банка кадров перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками в Азербайджане учрежден конкурс "Восхождение" ("Yüksəliş").

Комментируя Report преимущества этого конкурса, председатель парламентского комитета по науке и образованию, вице-президент НАНА Иса Габиббейли отметил, что данное распоряжение - совершенно новый подход и образ мышления по подготовке кадров нового поколения, которые в дальнейшем позволят решить судьбоносные вопросы независимого Азербайджана.

Председатель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли "Впервые в истории Азербайджана будет организован конкурс на выявление интеллектуалов в целях повышения кадрового потенциала".

По словам И.Габиббейли, впервые в истории Азербайджана будет организован конкурс на выявление интеллектуалов в целях повышения кадрового потенциала: "Все это является наглядным проявлением заботы главы государства о всестороннем развитии азербайджанского государства. Многие, состоящие в комиссии, - интеллектуалы, задействованные в науке и образовании, имеющие ученую степень. Уверен, что конкурсная комиссия, опираясь на свой богатый опыт, сможет выявить кадры и специалистов, которые будут полезны для нашей страны. Это большая ответственность перед будущим страны".

"Исходя из того, что в составе комиссии состоит и председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, полагаю, что будут проведены и испытательные экзамены. Думаю, можно будет прибегнуть и к интеллектуальным играм. Так или иначе, это важная миссия. Поэтому данное распоряжение - важный шаг, рассчитанный на дальнейшее развитие Азербайджана", - отметил председатель комитета.

По словам доктора экономических наук, декана факультета финансов и бухучета Азербайджанского государственного экономического университета Герая Мусаева, учреждение конкурса "Восхождение" дает основание говорить о начале нового этапа кадровых реформ: "Развитие, наблюдающееся в экономике Азербайджана за последние 15 лет, проявляется во всех сферах общественной жизни. Обеспечение устойчивого развития зависит не только от правильного и эффективного использования ресурсов, но и от усовершенствования системы управления. Хорошая система управления, воплощающая в себе такие свойства, как ответственность, подотчетность и профессионализм, несомненно, требует воспитания, выявления и выбора руководителей нового поколения. С этой точки зрения, считаю, что учреждение конкурса "Восхождение" - важный шаг в данном направлении".

Доктор экономических наук, декан факультета финансов и бухучета Азербайджанского государственного экономического университета Герай Мусаев "Основными критериями являются управленческие качества и знания".

"В современном мире в новом понимании управленчества многолетний стаж в одной области, технические навыки не являются решающими факторами в замещении должности и восхождении по карьерной лестнице. Основными критериями здесь являются управленческие качества и знания. Без сомнения, выявление перспективных руководящих кадров, обладающих управленческими навыками и знаниями путем конкурса, основанного на принципах "прозрачности", "порядочности" и "равноправия", дает основание говорить о начале нового этапа кадровых реформ", - отметил Г.Мусаев.

Эксперт в области образования Кямран Асадов "В ходе дальнейших кадровых реформ будут задействованы кадры, непосредственно отобранные и находящиеся в запасе".

Эксперт в области образования Кямран Асадов заявил Report, что в ходе дальнейших кадровых реформ будут задействованы кадры, непосредственно отобранные и находящиеся в запасе: "Это повысит профессионализм и мобильность в кадровых назначениях. При создании банка кадров следует учитывать не только интеллектуалов, живущих в стране, но и наших соотечественников, проживающих и работающих в различных уголках мира. Проводимые в Азербайджане кадровые реформы, в частности, недавние назначения новых министров, глав ведомств говорят о том, что в нашей стране уже начата эта работа. Уверен, что создание банка кадров будет способствовать оперативному назначению и карьерному росту молодых специалистов. А после конкурса "Восхождение" мы будем свидетелями того, как способные, интеллектуальные, достойные и сильные кадры станут непосредственными участниками государственного управления".

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде "Обобщая имеющийся опыт, Азербайджан создает национальную систему, основанную на лучших образцах успешного зарубежного опыта".

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде подчеркнул, что во многих странах мира имеется система кадрового резерва: "Обобщая имеющийся опыт, Азербайджан создает национальную систему, основанную на лучших образцах успешного зарубежного опыта. По мере развития нашей страны растет и спрос на управленческие кадры. Конкурс "Восхождение" с одной стороны позволит задействовать талантливую молодежь, а с другой - повысить прозрачность в кадровом вопросе. Детали конкурса уточняются, но молодому поколению уже дан посыл о необходимости их знаний и энергии".