За счет труда нефтяников Азербайджану удалось создать большой экономический потенциал - МНЕНИЕ

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ На этой неделе в Баку состоялась торжественная церемония по случаю добычи в Азербайджане двух миллиардов тонн нефти.

Высоко оценив труд нефтяников, выступивший на церемонии президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские нефтяники во все времена служили своему народу.

"В период независимости благодаря их труду Азербайджану удалось создать большой экономический потенциал. Нефтяник – очень почетная и уважаемая профессия в Азербайджане, так было всегда, так обстоит дело и сегодня. Я очень высоко оцениваю роль азербайджанских нефтяников в общем развитии Азербайджана", - подчеркнул президент Азербайджана.

Депутат Милли Меджлиса, председатель Гарадагской районной организации партии "Ени Азербайджан" Айдын Гусейнов заявил Report, что азербайджанские нефтяники оставили след в истории и сегодня они имеют заслуги в экономическом развитии страны, достижениях, опирающихся на фундаментальные принципы:

"Нефтяники имеют большие заслуги в повышении нашей экономики и развитии Азербайджана. В первую очередь в популярности азербайджанской нефти велика заслуга нефтяников".

Депутат напомнил, что в XIX веке нефть добывалась в Азербайджане промышленным способом и в этом есть большой труд нефтяников.

"Наибольшее мужество азербайджанские нефтяники проявили во время Второй мировой войны. Азербайджанская нефть и наши нефтяники обладают непосредственной ролью в победе СССР над фашизмом. Это – история. Затем азербайджанские нефтяники прославились тем, что впервые создали город на эстакадах в море. Это также было трудом и проявленным нефтяниками героизмом. Наряду с этим, открытие нефтяных месторождений и добыча нефти на территории СССР - в Сибири также связано с именем азербайджанских нефтяников. Фарман Салманов и сотни других азербайджанских нефтяников вписали свои имена в историю", - сказал А.Гусейнов.

Депутат также отметил роль общенационального лидера Гейдара Алиева в использовании нефтяного фактора во благо азербайджанского народа: "Заслуги Гейдара Алиева в истории государственности и роль в нефтяной стратегии должны оцениваться также как героизм и отвага нефтяников. Великий лидер Гейдар Алиев подписался под такими крупными историческими проектами, как "Контракт века" и строительство основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Наряду с общенациональным лидером, большие заслуги в реализации нефтяной стратегии также имеет президент Ильхам Алиев. Вам известно, что долгое время глава государства работал в Государственной нефтяной компании и он является лицом, успешно продолжающим нефтяную дипломатию и нефтяную стратегию Азербайджана".

Отметим, что в своем выступлении на торжественной церемонии по случаю добычи в Азербайджане двух миллиардов тонн нефти, президент Ильхам Алиев особо подчеркнул поддержку Азербайджанским государством деятельности SOCAR: "Это повышает нашу экономическую мощь, в дальнейшем также будет обеспечен большой приток валюты из новых источников. Я хотел бы отметить два реализуемых в настоящее время в стране проекта – строительство полимерного и карбамидного заводов SOCAR. Эти два проекта имеют огромное значение для развития ненефтяного сектора страны. Оба проекта реализуются по графику, и уверен, что в следующем году они будут сданы в эксплуатацию".

Глава государства отметил, что сегодня нефтяная стратегия Гейдара Алиева обогатилась новыми направлениями: "Сегодня эта стратегия оказывает огромную поддержку общему развитию Азербайджана. Конечно, Государственная нефтяная компания и сама зарабатывает деньги. Но государство всегда поддерживает и должно поддерживать эту компанию, так как это – наш стратегический актив, стратегическое достояние.

Недавно мы отметили открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Это – большое историческое достижение. Сдача в эксплуатацию этой железной дороги – историческая заслуга перед азербайджанским народом и государством. Мы знаем это и сегодня, это еще больше увидит и почувствует в будущем каждый. Где финансовый источник этого? В Государственном нефтяном фонде. А откуда финансы поступили в Государственный нефтяной фонд? За счет труда нефтяников.

Сегодня Азербайджан является процветающим государством. Куда ни посмотришь, все радует глаз. Баку – один из самых красивых городов в мире. Все наши города благоустраиваются. Решаются все проблемы, веками беспокоившие людей. Газификация, питьевая вода, электричество, дороги - за счет чего мы это делаем? За счет доходов. Где основной источник доходов? Это – нефть, добываемая трудом азербайджанских нефтяников. Граждане Азербайджана всегда должны знать об этом.

Сегодня мы обеспечили экономическую независимость. Экономическая независимость – основа политической независимости. Если мы будем от кого-то зависеть, то никогда не сможем проводить независимую политику, никогда не сможем высказывать свою принципиальную позицию так, как делаем это сейчас. Экономическая независимость привела к политической независимости, и сегодня Азербайджан является одной из немногих стран, проводящих независимую политику в мировом масштабе. А экономическая независимость обеспечивается за счет труда нефтяников. Поэтому каждый должен знать, что еще много лет нефтегазовый сектор страны будет для нас основной опорой. Поэтому Азербайджанское государство и нефтяники и впредь должны прилагать все усилия для развития данного сектора".

Член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили сообщил Report, что самоотверженный труд нефтяников в целом способствует развитию государственности Азербайджана.

"Нефть играет важную роль в экономическом, политическом и социальном развитии Азербайджана. На момент завоевания независимости экономика страны была полностью разрушена. Экономическая ситуация в стране даже внушала подозрение, сможет ли Азербайджан стать независимым. Однако с "Контрактом века", подписанным в 1994 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, у Азербайджана появился долгосрочный источник для развития экономики. Строительство в дальнейшем основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), экспорт нефти на мировые рынки стали жизненно важными для экономики, развития, независимости и укрепления армии Азербайджана.

В эти годы экономика страны многократно выросла, нефть сыграла большую роль в улучшении благосостояния и социального положения населения, условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев с оккупированных территорий страны, строительстве для них новых населенных пунктов, благоустройстве всех территорий республики, достижении стратегических валютных резервов Азербайджана 42 млрд долларов, превращении азербайджанской армии в крупнейшую в регионе, обеспечении ее самым мощным современным оружием, развитии человеческого капитала. Этот список можно расширить", - сказал депутат.

Он добавил, что нефтяной фактор всегда имел жизненно важное значение для экономики и развития Азербайджана: "С этого ракурса самоотверженный труд нефтяников в целом способствует развитию государственности Азербайджана. Президент страны особо отметил это в своей речи".

Т.Миркишили также рассказал о проектах, реализуемых SOCAR в нефтехимической промышленности, заявив, что развитие нефтехимической промышленности служит будущим стратегическим целям.

Существует такой подход: если баррель сырой нефти будет перерабатываться в ненефтяном секторе, в частности, в химической промышленности, стоимость конечного продукта будет в 15 раз выше стоимости одного барреля. Это означает, что чем больше развивается нефтехимическая промышленность, тем выше стоимость азербайджанской нефти и ее производных продуктов. Это способствует нахождению альтернативных источников дохода в экономике. В этой связи имеют важное значение последние инвестиции SOCAR, в частности реализуемые в Сумгайыте проекты SOCAR Polymer, SOCAR Karbamid. Ожидается, что полимерный завод будет введен в эксплуатацию в следующем году, что может привести к строительству многочисленных предприятий и заводов в ненефтяном секторе, задействованных в полимерной области", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что нефть может дать второй крупный толчок экономике, благодаря развитию перерабатывающей промышленности: "Это стоимость, которая возникает в нефтеперерабатывающей отрасли, а не в отрасли добычи сырой нефти. Именно в нефтеперерабатывающей отрасли создаются многие товары, которые мы используем. С этой позиции развитие нефтехимической промышленности служит будущим стратегическим целям".

Отметим, что в ходе церемонии президент Азербайджана рассказал о строительстве полимерного и карбамидного заводов SOCAR, отметив, что эти два проекта имеют большое значение для развития ненефтяного сектора нашей страны.