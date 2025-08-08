Южный Кавказ открывает новую страницу: мирные инициативы Азербайджана приносят свои результаты - АНАЛИТИКА

Азербайджан и Армения в Вашингтоне сделают еще один шаг для нормализации двусторонних отношений и подписания мирного договора. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что 8 августа станет историческим событием не только для Азербайджана и Армении, которые более 30 лет находились в вооруженном конфликте, но и для всего мира. Американский лидер считает, что активность, которую в последнее время проявляла его администрация в переговорах с Баку и Ереваном, принесла плоды. Трамп анонсировал, что сегодня лидеры Азербайджана и Армении подпишут документ, который приблизит завершение мирного процесса.

Здесь необходимо отметить, что завершение мирного процесса было бы невозможным без инициатив, которые в течение последних трех лет исходили от Азербайджана. Именно по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиев начался мирный процесс, были предложены базовые принципы, которые легли в основу согласованного сторонами мирного договора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся в настоящее время с рабочим визитом в США, вчера провел встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. На встрече было отмечено, что рабочий визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа создает хорошую возможность для обсуждения повестки дня двусторонних отношений и региональных вопросов. Кроме этого, в ходе беседы был проведен обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и США в стратегической плоскости, процессе нормализации между Баку и Ереваном и мирной повестке дня в регионе.

В рамках встречи состоялось также подписание "Меморандума о сотрудничестве" между SOCAR и компанией ExxonMobil. Этот документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-президент компании ExxonMobil Джон Ардилл.

Какие документы будут подписаны в пятницу вечером

Согласно имеющейся у Report информации, в пятницу будут подписаны несколько важных документов в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также для углубления двустороннего сотрудничества Баку и Вашингтона.

Первый документ: Ключевым событием обещает стать подписание документа, связанного с мирным договором, текст которого согласован между Азербайджаном и Арменией еще в марте 2025 года. Таким образом, стороны делают еще шаг к подписанию мирного договора.

Как известно, одним из условий для подписания мирного договора является упразднение Минской группы ОБСЕ. Баку неоднократно заявлял о том, что Азербайджан и Армения должны направить ОБСЕ совместное обращение о роспуске этой группы, которая за 30 лет ничем не запомнилась. Сейчас Трамп видимо подобрал ключи к премьеру Армении, который согласился подписать совместное обращение в Вашингтоне. Тем самым Армения выполняет одно из условий для подписания мирного договора.

Вторым условием, как известно, является внесение изменений в армянскую конституцию для устранения территориальных претензий к Азербайджану. Пашинян и его окружение уже заявили, что Армении нужна новая Конституция, но при этом постоянно оттягивают вынесение этого вопроса на референдум. Это связано со стремлением Пашиняна сохранить пост премьера по итогам парламентских выборов, которые пройдут в Армении в июне следующего года.

Второй документ: Планируется подписание Совместной трехсторонней декларации, где будет подтвержден мирный характер отношений между Азербайджаном и Арменией. Отдельный пункт декларации, как ожидается, будет касаться Зангезурского коридора. Это будет специальный режим для одной единственной коммуникации в рамках большого процесса разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. И это станет суверенным решением Армении при участии США. Беспрепятственность и международные гарантии безопасности будут указаны в рамках соглашения Армении и США.

Третий документ: Он касается развития отношений между Азербайджаном и США. Баку и Вашингтон подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание Стратегической рабочей группы. Документ охватит региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит; инвестиции, в том числе в области искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, а также сотрудничество в сфере безопасности — включая продажи в оборонной отрасли и борьбу с терроризмом.

И, наконец: Важным событием в азербайджано-американских отношениях станет подписание Трампом документа о приостановке исполнения поправки 907 к "Акту в поддержку свободы". Это решение является результатом успешного сотрудничества между Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом, оно положит конец несправедливости, с которой Азербайджан сталкивался при прежней администрации Белого дома, а если быть точнее тандема Джо Байден – Энтони Блинкен. Сейчас Трамп приостановит действие этой поправки на один год, а с учетом того, что азербайджано-армянский мирный процесс близится к логическому завершению, то теоретически, можно ожидать, что 907-ая поправка в обозримом будущем будет полностью снята.

Итак, подписание такого пакета документов, обеспечит исторический успех встречи в Вашингтоне. С одной стороны, он фактически подводит мирный процесс между Азербайджаном и Арменией к логическому завершению, а с другой стороны подписанием двусторонних документов в формате Азербайджан-США и США-Армения открывает новую страницу на Южном Кавказе.

Аналитическая группа Report