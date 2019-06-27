Японский эксперт: G20 станет площадкой для реформирования ВТО

Предстоящий 28-29 июня саммит G20 в Осаке станет площадкой для обсуждения таких наиболее актуальных международных торгово-экономических вопросов, как торговая война между США и Китаем, а также реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщает командированный в Токио специальный корреспондент Report, об этом заявил профессор, директор Центра международной экономики, Института экономических исследований, Университета Кейо в Японии Фукунари Кимура.

Ф.Кимура считает, что если торговая война двух крупнейших экономик продлится относительно продолжительное время, то в целом, это приведет к "не очень позитивным последствиям" для других стран. По его словам, при сражении двух крупнейших экономик, другим странам вмешиваться достаточно проблематично.

"При этом G20 может оказать позитивное влияние как площадка для диалога. Вряд ли саммит станет местом для активных дискуссий, однако, можно ожидать проведения в ходе саммита ряда важных встреч, на которых и будут обсуждаться эти вопросы", - считает эксперт.

По его словам, США нарушают обязательства перед ВТО, применяя политику введения пошлин в отношении ряда стран, а также блокируют назначение новых судей в апелляционный орган ВТО.

В Аппеляционном органе ВТО, в котором рассматриваются все жалобы стран-участниц, есть семь арбитров. И каждый год некоторые из них должны переизбираться. В настоящее время вместо семи, в организации действующими остаются всего трое судей, имеющих право рассматривать торговые споры. И это - самый минимальный кворум, который вообще имеет право рассматривать любые тяжбы. При этом, у двоих из трех арбитров сроки полномочий завершаются уже в этом году. Таким образом, если на их место не будут избраны новые, то рассмотрение спорных дел в ВТО может быть полностью остановлено в начале 2020 года.

Как отметил эксперт, в случае реализации худшего сценария, подобная блокировка работы структуры ВТО, отвечающей за разрешение спорных вопросов, ставит под вопрос будущее этой организации в целом.

По его словам, ВТО – это некая гарантия в мировой торговле, например, в вопросе установления тарифов, и потеря ВТО станет наиболее ощутимой для развивающихся стран: "[Cохранив ВТО] мы тем самым сохраним систему. В настоящее время ситуация крайне опасная. США являются одной из стран, которые используют ВТО, включая ее структуру разрешения споров.