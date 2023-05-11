Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ

В связи с предстоящими 14 мая президентскими и парламентскими выборами в Турции обстановка в стране волнующая и несколько напряженная.

В связи с предстоящими 14 мая президентскими и парламентскими выборами в Турции обстановка в стране волнующая и несколько напряженная.

Сотрудник Report, командированный в Турцию, провел опрос среди граждан Турции, чтобы узнать мнение избирателей и ознакомиться с избирательным процессом.

Жительница Стамбула Айсель Карадорук заявила, что с начала этого года все внимание в стране сосредоточено на выборах, которые должны состояться 14 мая:

"Я надеюсь, что эти выборы принесут пользу Турции. Мы любим нашего президента и всегда рядом с ним”.

Метин Йылмаз сказал, что в Стамбуле, как и во всех других регионах Турции, очень большое волнение по поводу выборов:

“На мой взгляд, Реджеп Тайип Эрдоган снова победит. Потому что он многое сделал для Турции, тюркоязычных государств и исламского мира. Учитывая все это, могу сказать, что он нужен и обществу, и государству, и тюркам”.

По словам еще одного жителя Стамбула Мехмета Ардыча, он часто задается вопросом “Почему Эрдоган?":

"На этот вопрос есть много ответов. Я жил во Франции 20 лет. Я очень хорошо знал и доэрдогановскую Турцию, и вижу нынешнюю Турцию. Люди, жившие за границей, при возвращении в свою страну лучше видят и анализируют происходящие изменения. Каждый раз при выезде из страны я видел, что ценность нашего паспорта растет. Все это произошло благодаря Эрдогану. Много лет назад, когда я отвез дедушку в больницу, нам пришлось ждать в долгих очередях. Но когда я вернулся в Турцию 20 лет спустя, я обнаружил, что каждый может с комфортом посещать больницы, находить и приобретать нужные ему лекарства. О развитии можно говорить и в других областях. Именно поэтому сегодня я выбираю Реджепа Тайипа Эрдогана".

По мнению же Кемаля Дишме, сегодня в стране есть экономические проблемы, но те же проблемы существует во всем мире:

"Оппозиция разрознена, состоит из 6 непохожих друг на друга политиков. Они пытаются выдавать разрозненность за целое. Это отчетливо видно со стороны. Я националист и поддерживаю нынешнее руководство. Даже если иногда возникают разногласия, у Партии справедливого развития и Эрдогана есть много преимуществ”.

Житель Стамбула Ариф Кайыкчы очень хочет, чтобы и на парламентских и на президентских выборах победила Партия справедливого развития:

"Поскольку мы видели правительства до этого, у нас есть возможность сравнить их с нынешней властью. Турция очень развилась. Сегодня у нас есть корабли, боевые самолеты, автомобили собственного производства. Что нам еще надо?!”

Мехмет Миндаваллы же надеется, что на выборах снова победит Реджеп Тайип Эрдоган: "Цель некоторых - не съесть виноград, а побить дерево. Между Турцией до Эрдогана и нынешней Турцией есть очень большие различия. Это же очевидно".