Я вам пишу, чего же боле: лже-письмо армянского премьера - КОММЕНТАРИЙ

В сеть просочилось письмо, якобы, адресованное премьер-министром Армении Николом Пашиняном генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В письме армянский премьер изъявляет готовность тесно сотрудничать с НАТО, однако этому, по его словам, препятствует нагорно-карабахский конфликт. Кроме того, Пашинян берет на себя обязательство по выводу армянских войск из оккупированного Нагорного Карабаха. "Основным препятствием на пути сближения Армении с НАТО является присутствие армянских войск на спорных с Азербайджаном землях. Это препятствие будет устранено в течение года", - говорится в письме, которое, как утверждается, является фейком. Письмо с комментариями некоего Артура Григоряна было размещено на сайте Gosnews.ru 1 июля под названием "Революция в Армении неизбежна".

Пресс-секретарь Пашиняна пока никак не прокомментировал эту информацию. МИД Армении назвал письмо подделкой, но от подробных комментариев отказался. Пресс-секретарь Службы нацбезопасности Армении Самсон Галстян заявил, что в курсе событий, но от пояснений все же уклонился. А его шеф Артур Ванесян отметил, что распространитель этого письма, которое, как утверждается "липа", был задержан 4 июля: "Речь идет о распространителе дезинформации в "ԴուխովՀայաստան Open Society" ("Открытое Общество")". По словам Артура Ванесяна, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело в связи с разжиганием ненависти на расовой, религиозной и национальной почве. На недавнем заседании правительства армянский премьер посетовал Ванесяну на попытки некоторых сил распространить дезинформацию.

Хоть письмо и является подделкой, но оно прояснило ряд моментов. Как говорится, сказка – ложь, да в ней намек… Весь мир лишний раз убедился, на сей раз из уст армянского премьера, что вооруженные силы Армении присутствуют в оккупированном Нагорном Карабахе и 7 прилегающих к нему районах. Иными словами, в том, что Армения является страной-оккупантом. Оно еще раз дало понять, что в процессе интеграции Армении в НАТО есть серьезные проблемы, во главе которых лежит армянская оккупация Нагорного Карабаха. НАТО не принимает в свои ряды страны, так или иначе замешанные в конфликтах. Тем не менее, постсоветские республики, имеющие конфликты на своих территориях, а именно Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан и Армения участвуют в мероприятиях Альянса. Так, на состоявшемся 11-12 июля 2018 года в Брюсселе 29-м заседании НАТО в верхах принимали участие представители 54 стран, входящих и не входящих в Альянс, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. На полях саммита даже состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, на которой присутствовали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Все это говорит о том, что НАТО поддерживает территориальную целостность Азербайджана и желает урегулирования конфликта.

В этой связи уместно будет напомнить состоявшуюся несколько месяцев назад встречу главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) генерала Кёртиса Скапаротти с азербайджанской делегацией, на которой он подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером НАТО, высоко оценив вклад нашей страны в борьбу с терроризмом, миротворческие миссии и операции в Афганистане. Генерал однозначно заявил поддержку НАТО территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, отметив, что Альянс является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Учитывая заинтересованность НАТО в решении армяно-азербайджанского конфликта и профиль этой организации, вполне вероятно размещение миротворческого контингента НАТО в буферной зоне. Кстати, такая вероятность отмечается и в лже-письме Пашиняна генсеку НАТО. Значит, в Армении есть сторонники этого. Размещение миротворцев НАТО отодвинет на второй план вопрос дислокации в Карабахе российского контингента. А значит, в Армении немало противников участия России в урегулировании конфликта. Все это лишний раз подтверждает наигранность заявлений нынешних армянских властей о "дружбе", "братстве" и "стратегическом партнерстве" с Россией. Армянское общество желает вывода войск своей страны с оккупированных земель Азербайджана, - таков посыл письма генсеку НАТО.

Допустим, что письмо дезинформация. Но разве не символичны вопросы, затронутые в нем, разве не показательны они?! Можно ли оставить этот посыл без внимания?! Разумеется, нет. Все это лишний раз говорит о том, что общественность Армении устала от бесконечных пересудов с соседями, приведших к ее нищенскому существованию, устала от конфликтов, проблемы беженцев, роли выразителя чужих интересов и марионетки в чьих-то руках. Это письмо, по сути, может считаться протестом против лидеров армянской общины Карабаха – того самого клана, который верховодит в Армении на протяжении последних 20 лет. Как выясняется, эта сила тормозит формирование в Армении общества нового образца. А если письмо не подделка, что тогда? Значит, армянская система безопасности дала мощный сбой.

Напомним, что 11 сентября 2018 года в сети появился телефонный разговор между начальником Службы нацбезопасности Армении Артуром Ванесяном и начальником особой следственной группы Сасуном Хачатряном, в котором обсуждались уголовные дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна, экс- министра обороны Микаела Арутуняна и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Тогда Пашинян подтвердил, что подобный разговор имел место, после чего разразился жуткий скандал. Видимо, армянские власти не хотят опростоволоситься вторично, оттого и прозвали письмо Пашиняна фейковым. Такая версия событий вполне вероятна. Распространение письма на руку армянским властям в том плане, что позволяет узнать позицию общественности, друзей и врагов.

Таким образом, письмо, хоть и ложь, но с намеком…