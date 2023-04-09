WPR: Саммит демократии Байдена на самом деле был не про демократию

Демократический саммит президента США Джозефа Байдена на самом деле был не про демократию.

Демократический саммит президента США Джозефа Байдена на самом деле был не про демократию.

Как передает Report , такое мнение выразил доцент кафедры политологии Чикагского университета Пол Пост в своей статье для издания The World Politics Review, комментируя "Саммит демократии".

В материале указывается, что нарратив данного мероприятия - "Автократии против демократий" - не отличался от такового Саммита 2021 года.

"Как отметил Байден в своем первом обращении к Конгрессу США, "демократии набирают обороты, и страны явно выбирают мир и безопасность" в этой борьбе. Но даже если это так, то не благодаря этой и будущим его "Саммитам за демократию", который, по мнению критиков, рискует превратиться в "непоследовательную болтовню или нежелательную демонстрацию", - считает автор.

Он подчеркивает, что "неуместные гости" поставили под сомнение цели и пользу от мероприятия.

"Мероприятие было посвящено не участникам, а странам, которые не принимали участие в саммите - России и Китаю. Понятно, что главная цель встречи заключалась в построении контркоалиции против этих двух соперников США. В основе идеи саммита лежала необходимость объединить единомышленников Вашингтона против Китая", - говорится в материале.

Однако автор не уверен, что этот саммит позволит США добиться успеха на этом фронте. Отмечается, что в основном речь идет о связи с остальным миром посредством экономического обмена. "Опрос Pew 2019 года показал, что многие респонденты на Глобальном Юге меньше беспокоятся о здоровой демократии, чем о ее результатах. Интересно, что данный опрос выявил аналогичную точку зрения среди людей, живущих в промышленно развитых демократических обществах".

Автор статьи приходит к выводу, что людей во всем мире больше заботит то, что демократия или любая система правления делает для улучшения их повседневной жизни, нежели нормативная или идеологическая приверженность демократии. Действительно, сосредоточение внимания на демократиях может привести к саморазрушению, поскольку, как написал в Twitter бывший президент Совета по международным отношениям Ричард Хаасс, Соединенным Штатам нужны "недемократии, чтобы помогать нам в мире, начиная введением санкций против России до замедления темпов изменений климата". Вместо проведения аналогичных саммитов автор рекомендует администрации Байдена присоединиться к торговым блокам, исключающим Китай, например, вернуться к Транстихоокеанскому партнерству, от которого отказались при Трампе.

Кроме того, исследователь одного из ведущих американских вузов указал, что администрации Байдена не удалось продвинуть принципы демократии на региональном уровне.

"Возможно, в Европе, где Байден ясно дал понять, что защита демократии в этом регионе и во всем мире является основным мотивом поддержки Украины его администрацией, это не так. Но это только подчеркивает слабость его усилий "на заднем дворе" Соединенных Штатов, где в Центральной Америке партнеры США, такие, как Сальвадор и Гватемала, ущемляют гражданские права и демократические системы сдержек и противовесов.

Вместо того чтобы уделять время и силы еще одному крупномасштабному глобальному саммиту, администрация Байдена должна сосредоточить свои усилия на конструктивном взаимодействии со своими соседями для защиты и укрепления демократии.

Третий "Саммит Демократии" планируется провести в Южной Корее, но дата проведения не установлена. Однако это и необязательно делать. Учитывая вызовы, с которыми сегодня сталкивается мир, будь то демократические или недемократические, было бы лучше, если бы страны, пытающиеся решить эти проблемы, посвятили бы свое время и внимание чему-то другому, чем участию в очередном виртуальном обсуждении", - говорится в материале.