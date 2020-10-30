Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность

Президент России Владимир Путин, наконец, прервал молчание и заговорил о нагорно-карабахском конфликте. Путин отметил, что урегулирование конфликта возможно только при соблюдении баланса интересов сторон. Он отметил, что на начальном этапе необходимо прек

Президент России Владимир Путин, наконец, прервал молчание и заговорил о нагорно-карабахском конфликте. Путин отметил, что урегулирование конфликта возможно только при соблюдении баланса интересов сторон. Он отметил, что на начальном этапе необходимо прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

"У каждого своя правда, здесь нет простого решения, все очень сложно”, - заявил президент России, посетовав на недостаточно правильные решения советского руководства на фазе зарождения конфликта.

Слова Путина свидетельствуют о приверженности России нейтральной позиции и желании сохранить сбалансированную позицию. Равноправный подход к сторонам конфликта соответствует и мандату России на посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно отмечал важность беспристрастной позиции посредников в разрешении конфликта.

Стало очевидно, что в свете военных достижений азербайджанской армии и освобождения значительной части наших земель, Россия приняла во внимание новую реальность и признала тот факт, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией.

То, что Азербайджан прибег к военному решению конфликта и, не колеблясь, принялся освобождать пядь за пядью свои земли, произвело эффект холодного душа на головы тех, кто пытался оказывать давление на нашу страну и склонить к уступкам. Международные силы, словно, прозрели и остепенились. Россия, всегда выступавшая главным медиатором переговорного процесса, и выказывавшая реальные посреднические инициативы, может призвать Армению отказаться от максимализма и занять конструктивную позицию.

С другой стороны, выступление Владимира Путина указывает на то, что попытки Армении втянуть в конфликт третьи страны потерпели фиаско. Россия совершенно однозначно не намерена поддаваться на армянские авантюры. Да и чего ради? Зачем ставить под угрозу свои экономические, политические и культурные связи в регионе ради бесперспективной и рискованной Армении, к тому же оказавшейся неблагодарной. Все это противоречит национальным интересам России. Надежды армянского руководства вовлечь в конфликт третьи страны потерпели фиаско.

Успехи азербайджанской армии изменили реальность, устранили статус-кво и напрочь смели линию соприкосновения. Развенчан миф о непобедимости армянской армии, как и развеяны домыслы о "замороженном" конфликте. Ход событий показал, что нагорно-карабахский конфликт долгие годы тлел на углях, готовый вот-вот разгореться с новой силой. И тому способствовали безответственные шаги и заявления армянского руководства, фактически парализовавшие переговорный процесс. Затягивая переговорный процесс, Армения, очевидно, рассчитывала добиться "независимости" оккупированного Карабаха и возможного принятия этого Азербайджаном. Победоносная азербайджанская армия превратила армянские мечты в сущий кошмар для врага. Ни о каком статус-кво и линии соприкосновения отныне не может быть и речи.

Еще одним примечательным моментом в выступлении президента России является предложение формата 5+2. Ранее эта формула была предложена сторонам конфликта министром иностранным дел России Сергеем Лавровым. Однако Азербайджан уже самостоятельно обеспечил большую часть предложенного плана. Четыре из пяти районов, включая райцентры и поселок Гадрут уже освобождены от оккупантов. Таким образом, формула "5+2" утратила свою актуальность и однозначно неприемлема. Было бы нелепо полагать, что Азербайджан, уверенно продвигающийся на фронте и достигающий побед ценой жизней своих солдат, мирных жителей, военных и финансовых ресурсов, одним словом, побеждающая в бою сторона сядет за стол переговоров и будет обсуждать уступки в виде освобожденных земель. Как неоднократно подчеркивал в своих выступлениях Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Азербайджан считает приемлемым урегулирование конфликта только в рамках территориальной целостности нашей страны и оставляет за собой право обеспечить это мирным или силовым путем.

Еще одна примечательная деталь выступления Владимира Путина касается слов российского президента не о придании Нагорному Карабаху какого-либо статуса, а о применении определенного режима. Это очень важный аспект, отвечающий интересам Азербайджана. В ходе многолетнего переговорного процесса азербайджанская сторона всегда исходила из гуманистических принципов, предлагая армянам в Нагорном Карабахе статус самой высокой автономии. Однако армянская сторона, занимавшая на переговорах неконструктивную и максималистскую позицию, отказалась от этого. В свете последних событий вопрос статуса уже не актуален. Армяне, обладавшие широкой автономией и до конфликта, не удовлетворились этим и, преследуя оккупационные намерения, разожгли конфликт, приведший к гибели десятков тысяч людей. Поэтому сепаратисты не имеют морального права даже заикаться о статусе. Создание на землях, отвоеванных ценою жизней отважных сынов Азербайджана, какой-либо политической структуры станет миной замедленного действия, могущей детонировать по прошествии последующих десятилетий. Одним словом, подобное не соответствует национальным интересам нашей страны.

Тем не менее, Азербайджан, приверженный ценностям толерантности и мультикультурализма, гарантирует армянам Нагорного Карабаха, как гражданам Азербайджана, культурную автономию в соответствии с принципами сосуществования в нашей стране. Таким образом, граждане Азербайджана армянского происхождения смогут свободно жить в соответствии со своим бытом, культурой и традициями.