Выпуск SOCAR привязанных к доллару манатных облигаций защитит инвесторов от подорожания доллара - АНАЛИТИКА

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Планы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по выпуску привязанных к доллару манатных облигаций носят цель защитить инвесторов от подорожания американской валюты.

Аналитическая группа Report отмечает, что при возврате инвесторам после завершения срока обращения вложенных ими в эти ценные бумаги манатных средств, будет учитываться изменение курса доллара за этот период. В случае подорожания доллара после покупки облигаций, инвесторам будет возвращена вложенная сумма в долларовом эквиваленте по старому курсу.

Например, инвестор покупает облигации на сумму 100 000 манатов по курсу 1,65 AZN/USD. В этом случае он выплачивает в долларах 60 606 USD. С учетом однолетнего срока обращения под 5% годовых инвестору в конце срока должно быть выплачено 105 000 манатов. Если курс доллара упадет ниже отметки 1,65 AZN, инвестор заработает больше в валютном эквиваленте. Например, при курсе в 1,62 AZN/USD инвестор получит 64 815 USD (105 000/1,62). Это означает реальную прибыль в долларовом эквиваленте в размере 4209 долларов или 6,9%. Если курс останется стабильным, реальная прибыль инвестора составит 5%, то есть вместо вложенных 60 606 USD он получит 63 630 USD.

В случае если курс вырастет до 1,68 AZN/USD, инвестор заработает 62 500 USD, что означает реальную прибыль от вложенных 60 606 USD в размере 3,1%.

Однако если курс доллара вырастет до 1,7325 AZN/USD (105 000/60 606), инвестор не получит реальную прибыль. В случае роста курса доллара выше отметки 1,7325 AZN/USD SOCAR гарантирует возврат инвесторам вложенных 60 606 USD. Иными словами, в долларовом эквиваленте инвестор не понесет убытки ни при каких обстоятельствах.