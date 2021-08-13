Выходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей?

Как гласит народная мудрость: шила в мешке не утаишь. Эта пословица вполне оправдала себя в контексте отношения Ирана к Азербайджану и деятельности российских миротворцев в Карабахе.

Как гласит народная мудрость: шила в мешке не утаишь. Эта пословица вполне оправдала себя в контексте отношения Ирана к Азербайджану и деятельности российских миротворцев в Карабахе.

Официальные лица Ирана неоднократно заявляли, что не поддерживают контакты с сепаратистами в оккупированных регионах Азербайджана и не поставляют агрессорам продукты питания, топливо и т. д. Официальный Тегеран и религиозные деятели этой страны в упор не видят и видеосвидетельств, на которых запечатлены грузовые автомобили с государственными номерами Исламской республики, перевозящие в Карабах топливо и другие грузы. Иран отрицал и факты поставок через свою территорию военной техники и боеприпасов из России в ходе 44-дневной войны. В целом, со времен восстановления независимости Азербайджан никогда не ощущал поддержку Ирана в борьбе с оккупантами и их покровителями. Зато все эти годы власти Ирана оказывали материальную помощь Армении, а Азербайджан подбадривали лишь словесно.

Выяснилось также, что не было в помине и никакой фетвы верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи касательно Карабаха. Как известно, фетва должна быть составлена в письменной форме и скреплена печатью. Но доказательств того, что Али Хаменеи подписался под этим документом, нет. По сути, в известном выступлении верховного руководителя, которое некоторые иранолюбители пытались выдать за фетву, защищались права армян.

На днях всплыли новые факты о связях иранских властей с армянами, живущими на территории Азербайджана, временно подконтрольной российским миротворцам. Вслед за этим посол Ирана в Азербайджане был приглашен в Министерство иностранных дел, где ему вручили ноту протеста, а Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором предупредило российских миротворцев. В заявлении оборонного ведомства Азербайджана отмечалось, что остатки вооруженных сил Армении, все еще не выведенные с территории Азербайджана, строят новые посты в Карабахе. Подчеркивалось, что армянская сторона целенаправленно прибегает к разного рода провокациям для эскалации напряжения.

Между тем, в четвертом пункте трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, черным по белому написано: "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Однако, несмотря на размещение российских миротворцев, остатки армянской оккупационной армии по-прежнему остаются на азербайджанских землях и расширяют там свою деятельность. Это является грубым нарушением обязательств по трехстороннему заявлению как со стороны России, так и со стороны Армении. Наличие каких-либо вооруженных формирований на территории Азербайджана, временно подконтрольной российским миротворцам, противозаконно. И поскольку это противоречит закону, то Азербайджан имеет полное право разоружить их.

Очевидно, что российские миротворцы действуют в Азербайджане отнюдь не в соответствии со своим мандатом. А ведь их основная задача – принимать меры по установлению мира между азербайджанцами и армянами, проживающими на этой территории и являющимися гражданами Азербайджана. Подобное "миротворчество" российского контингента войск настраивает живущих на этой территории армян против Азербайджана, гражданами которой они являются, разжигает национальную вражду, придавая ей новый окрас.

Так или иначе, действия российских миротворцев на территории Азербайджана не соответствуют их мандату и потворствуют провокациям, совершаемым Арменией на границе с Азербайджаном.

Окрыленный поддержкой, новый министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заносчиво заявил: "Наше терпение также не безгранично, мы оставляем за собой право применить силу". Таков итог подобного рода действий. На встрече с армянским коллегой Сергей Шойгу пообещал Армении: "Россия готова и дальше поддерживать модернизацию вооруженных сил Армении и проводимые реформы". Шойгу также отметил, что находящаяся на территории Армении российская 102-я военная база хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

"Армения - союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе", - добавил Шойгу.

Подобные факты вновь свидетельствуют о том, что северные и южные соседи Азербайджана не выполняют обязательств, взятых в соответствии с официальными документами и результатами переговоров.

22 июля президент Ильхам Алиев в интервью AzTV заявил о том, что Азербайджан ежедневно проводит мониторинг, фиксируя сколько машин въезжает и сколько выезжает из Лачинского коридора. "Мы проводим ежедневный мониторинг – сколько машин въехало в Лачинский коридор, сколько выехало. Вместе с тем, мы видим машины, приезжающие из-за рубежа, и говорили, что этому надо положить конец, это нехорошо, это наша территория. Как иностранная машина может въезжать туда без нашего разрешения? К тому же, если кто-то считает, что мы этого не видим, то ошибается. Порой на эти машины крепят армянские номера. Но мы там, мы в коридоре. Мы все видим - и Ханкенди, и коридор. Так что этому надо положить конец. Количество ежедневно выезжающих оттуда машин значительно превышает количество въезжающих", - отметил глава азербайджанского государства.

Иными словами, Азербайджан прекрасно знает, кто чем занимается за его спиной.