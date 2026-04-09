Демократия и политический плюрализм являются любимыми фишками, которые используют еврокомиссары и евродепутаты. Для них это является нерушимым фундаментом. Возможно, они действительно верят в эти слова, пока мнение политических лидеров стран ЕС совпадает с основной повесткой, так сказать, с "линией партии" Брюсселя. Совсем другое дело, когда кто-то выражает несогласие с этой линией.

Одним из наглядных примеров такого феномена является Венгрия. В частности, ее премьер-министр Виктор Орбан. Он и его правительство не раз демонстрировали, что национальный суверенитет в пирамиде приоритетов находится выше, чем "ценные" указания, следующие из Брюсселя. Это проявлялось в ключевых кризисах, определивших политическую повестку Европы последнего десятилетия. В разгар миграционного кризиса 2015–2016 годов Будапешт отказался следовать квотной системе распределения беженцев, предложенной Еврокомиссией, и пошел на прямой конфликт с Брюсселем, выстроив жесткую миграционную политику и физические барьеры на границах. Тогда это подавалось в европейских СМИ как "отступление от европейских ценностей", но в самой Венгрии этот шаг получил широкую поддержку.

Схожая линия прослеживается и в вопросе украинского конфликта. В последние несколько лет позиции Венгрии и ЕС в этом вопросе постоянно не совпадают. Венгрия считает, что существенно страдает от энергетических санкций в отношении России, которая является основным поставщиком нефти и газа Будапешту. В последние месяцы эта конфронтация особенно усилилась из-за нефтепровода "Дружба". Поэтому основная часть лидеров ЕС считает Орбана неким нелояльным бунтарем, который национальные интересы Венгрии ставит выше общей линии Евросоюза.

В Будапеште в ответ не раз заявляли, что в ЕС есть силы, которые "спят и видят" как в Венгрии к власти приходят более лояльные Брюсселю силы.

А тут и повод подвернулся - парламентские выборы, которые пройдут в Венгрии 12 апреля. В преддверии выборов в европейских СМИ участились тезисы о том, что Орбан представляет опасность для единства европейского сообщества.

Фактор США: Вэнс в Будапеште

Не секрет, что у официального Брюсселя сейчас есть и еще один оппонент - Вашингтон. Администрация президента Дональда Трампа открыто ставит на европейских политиков, конфликтующих с "линией партии" ЕС, и Орбан здесь является флагманской фигурой. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на этой неделе побывал в Будапеште, прямо заявив, что намерен помочь Орбану "настолько, насколько это возможно" в преддверии выборов. На совместной пресс-конференции с Орбаном Вэнс подчеркнул "моральное сотрудничество" двух администраций, особо выделив общие "христианские цивилизационные ценности". На митинге в спортивной арене Будапешта он позвонил Трампу прямо с трибуны, и тот публично заявил, что поддерживает Орбана "полностью и целиком". Ранее - в феврале - госсекретарь Марко Рубио посетил Будапешт и передал Орбану "глубокую приверженность" Трампа его успеху. Таким образом, перед голосованием руководство США подтвердило, что поддерживает Орбана и его команду.

При этом Вэнс не ограничился поддержкой союзника: он прямо активно критиковал Евросоюз. Выступая в Будапеште, он назвал действия ЕС "одним из худших примеров иностранного вмешательства в выборы", которые он когда-либо видел или о которых читал.

Еще в феврале 2025 года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Вэнс заявил, что главная угроза Европе исходит изнутри: от подавления свободы слова, неконтролируемой миграции и нежелания прислушиваться к собственным избирателям. Его тезис звучал прямо: "Если вы боитесь своих собственных избирателей - Америка ничем не сможет вам помочь". Брюссельских чиновников он сравнил с советскими "комиссарами", угрожающими отключить социальные сети при малейших признаках гражданских волнений, а само явление цензуры назвал "старыми, засохшими интересами, прячущимися за советскими словечками, такими как "дезинформация".

Таким образом, поддержка Орбана демонстрирует острое недовольство Вашингтона тем авторитарным и подчас курсом на самоуничтожение, который демонстрирует Евросоюз.

"Раскачивание лодки" по знакомому сценарию

Возвращаясь к тому, как именно определенные силы пытаются "слить" неугодного премьера Венгрии - методы хорошо знакомы историкам. Все делается по отработанному шаблону: внутренние беспорядки, финансирование оппозиционных структур через НПО, информационная война в СМИ. Именно этот инструментарий в свое время отточил фонд Джорджа Сороса, методично ломавший политические режимы, которые были ему неугодны - от Восточной Европы до постсоветского пространства. Сценарий неизменен: найти "свежего демократа", накачать его медийной поддержкой, объявить действующую власть "авторитарной" - и обеспечить смену на более удобную фигуру. Сегодня роль "свежего демократа" отведена Петеру Мадьяру и его партии ТИСА, которая является главным оппонентом партии Орбана.

Орбан и тюркский вектор: диверсификация, которую не простили

Отдельной занозой для Брюсселя стала многовекторный внешнеполитический курс Орбана, выходящий далеко за пределы европейского контура. Венгрия является страной-наблюдателем в Организации тюркских государств (ОТГ): международной структуре, объединяющей Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Орбан обосновывает это участие в ОТГ популярной в Венгрии концепцией тюркского происхождения венгерского народа, называя свою страну "христианской тюркской землей". На саммите ОТГ в Бишкеке в ноябре 2024 года Орбан был удостоен "Высшего ордена тюркского мира" в знак признания его вклада в развитие отношений с тюркским миром.

Сам Орбан неоднократно характеризовал ОТГ как важную организацию для сотрудничества между Востоком и Западом. В практическом измерении это еще и энергетическая страховка: развитие связей с Турцией как потенциальным газовым хабом дает Будапешту дополнительные козыри в переговорах о поставках. Именно это вызвало в свое время острую реакцию Брюсселя: прежний глава европейской дипломатии Жозеп Боррель даже публично заявил, что Орбан "не получал мандата" представлять ЕС на саммите ОТГ.

Для Брюсселя подобная несогласованная многовекторность неприемлема. Там готовы мириться с союзниками, у которых есть своя позиция, но только если те остаются в полной зависимости от западного центра. Будапешт, самостоятельно выстраивающий мосты на Восток, является для "центра" системным вызовом.

В общем-то не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, как в ЕС яростно желают поражения на выборах строптивого венгерского премьера. Поэтому оппозиционные нарративы в западных и подконтрольных Брюсселю венгерских СМИ уже работают на полную: Мадьяра преподносят как "свежего демократа" и "спасителя от орбановского авторитаризма", хотя на деле речь идет о банальном стремлении привести к власти более послушного политика, готового выполнять указания из Брюсселя без лишних вопросов.

Таким образом, выборы в Венгрии превращаются в некий демократический тест для ЕС. Эти выборы покажут останется ли в ЕС место для собственного мнения или же брюссельский авторитаризм возьмет вверх.

Аналитическая служба Report