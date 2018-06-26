Выборы в Турции: обновились власти и оппозиция - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Впервые после изменений и дополнений в конституцию в Турции были проведены президентские и парламентские выборы. Согласно новой конституции, страна перешла от парламентарной к президентской форме управления.

К слову сказать, сообщалось, что противоречия в управлении начиная с переворота 12 сентября 1980 года и до попытки 15 июля 2016 года сделали необходимой новую конституционную реформу. В 2004 году с первого избрания в Турции главы государства народом кризис в системе углубился, возникли противоречия в вопросах полномочий и ответственности.

В 18-ую статью конституции Турции были внесены дополнения и изменения. Основное изменение в том, что в дальнейшем исполнительные полномочия принадлежат только президенту. В стране ликвидирована должность премьер-министра. В то же время президент будет главой и государства и правительства.

После выборов в Турции ожидается сокращение количества членов правительства с 21 до 14. Некоторые министерства будут объединены, некоторые упразднены. 5 вице-премьеров автоматически будут сокращены. Количество вице-президентов может стать 2 или более.

Все это будет полностью уточнено через некоторое время.

Очередные президентские и парламентские выборы в Турции должны были состояться в ноябре 2019 года. Однако власти и оппозиция договорились провести внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня этого года.

В последний парламент входило 550 членов. Срок полномочий членов парламента длился 4 года. По новой конституции, в парламенте 600 депутатов. Возрастной ценз для избрания депутатом спущен с 25 до 18 лет.

В дальнейшем в Турции парламентские и президентские выборы будут проводиться в один и тот же день раз каждые 5 лет. Полномочия парламента преимущественно будут ограничены законодательной работой. У главы государства имеются полномочия распускать парламент, парламент же имеет полномочие отправлять президента в отставку. Конституционные изменения подразумевают некоторые новшества и в судебной системе. В этом ряду находится ликвидация военных судов.

Понятия законодательство и исполнение отделены друг от друга. Ликвидирована президентская неприкосновенность. Уголовную и политическую ответственность предусматривают не только измена родине, но и любые незаконные действия. Из-за значительного разделения законодательства и исполнения граждане Турции, голосуя на двух разных выборах, смогут непосредственно избирать исполнителя. Устранена необходимость равноправия между правительственной политической партией и отличающейся большим количеством голосов другой политической партией. Также устранено правило о прекращении связей президента с его аполитичной партией. Распоряжения президента не будут иметь статус закона. Указы не смогут относиться к темам, определяемым законом. Если ВНСТ примет закон и решение на одну тему, предыдущие будут считаться недействительными. В то же время распоряжения будут представляться на проверку Конституционного суда. Если президент захочет повторного проведения выборов, срок его полномочий будет считаться завершенным. Сохранение суда независимым и беспристрастным также отражено в статьях конституции.

Таким образом, Турция на всех основаниях перешла на президентскую форму управления.

Результаты проведенных 24 июня выборов были такими:

Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,55% голосов, Мухаррем Индже (Народно-республиканская партия – CHP) 30,67%, Мерал Ашкенер (партия İYİ) 7,33%, Селахеттин Демирташ (Демократическая партия народов - HDP) 8,36%, Темел Карамоллаоглу (партия "Саадат") 0,89%.

На первом всенародном голосовании 10 августа 2014 года Реджеп Тайип Эрдоган стал 12 президентом 51,79% голосов. Его соперник Экмеледдин Ихсаноглу (кандидат от CHP и Партии националистического движения) набрал 38,44 %, поддержанный террористической группировкой РПК и ныне находящийся под арестом за антигосударственную деятельность в Турции бывший председатель Демократической партии народов Селахетин Демирташ набрал 9,76%.

За прошедшие 4 года в Турции произошли очень серьезные процессы. Произошли такие серьезные события, как попытка госпереворота в стране 15 июля 2016 года, ухудшение и восстановление отношений с Россией, участие ВС Турции в антитеррористических операциях против группировки PПK/YPG-PYD и террористической ИГИЛ в приграничной зоне на территории Сирии, начала выхода террористической группировки РПК из Манбиджа, сдача в эксплуатацию TANAP, начало работы железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, заполнение траншей боевиков РПК в юго-восточных зонах Турции, проведение борьбы против террористической организации Фатуллаха Гюлена, очищение от них госорганов, образовательной и армейской системы и другие.

Во время этих событий общественность страны неоднозначно относилась к Реджепу Тайипу Эрдогану. Соперники обвиняли и сейчас обвиняют его в различных действиях от создания диктатуры до антидемократической деятельности. Однако несмотря на все события, различные мнения, Реджет Тайип Эрдоган в этот раз набрал больше голосов, чем на предыдущих выборах.

Правда, тут не малую роль сыграл и "Республиканский союз", созданный с MHP. Это подтверждает и количество голосов, набранные MHP на парламентских выборах. С этой точки зрения не исключено, что компаньону Эрдогана по коалиции председателю МНР Девлету Бахчели предложат пост вице-президента.

На парламентских выборах руководимая Эрдоганом АКП набрала 42,51 % (295 депутатов) голосов, MHP- 11,43%(49 депутатов). Так, набравшая 53,64% коалиция "Республиканский союз" будет представлена в парламенте 344 депутатами. Это также говорит о создании коалиционного правительства. АКП находится у власти с 2002 года. За последние 16 лет эта политическая организация в одиночку выстраивала власть. В этот раз же ожидается, что Кабинет министров будет сформирован совместно с МНР.

В выборах 26 созыва в Великое народное собрание Турции, проведенное 1 ноября 2015 года, АКР набрала 49,6 % (317 мест), CHP - 25,22% (134 места), MHP - 11,7% (40 мест), Демократическая партия народов (HDP) - 10,86% (вместе с независимыми депутатами 59 мест).

На проведенном 24 июня голосовании CHP набрал 22,68% (146 депутатов) голосов, партия İyi - 10,01% (43 депутата) голосов. Учрежденный этими двумя политическими организациями к парламентским выборам "Националистический союз" будет представлен в парламенте вместе 190 депутатами.

HDP, набрав 11,63%, увеличила голоса на 1% и будет представлена в парламенте 67 депутатами. Однако с учетом уменьшения голосов, отданных за Селахеттина Демирташа на президентских выборах по сравнению с предыдущими выборами, можно сказать, что предвыборная кампания HDP была не очень удачной.

Что нового эта избирательная кампания дала Турции?

Формирование правительства при помощи коалиции в определенном смысле положило конец единовластию. Это также дает основание полагать, что в перспективе к власти придут новые силы. Другими словами, АКР в этот раз обновила власть MHP.

CHPпоказала свою силу, представив политике Турции Мухаррама Индже. Председатель партии Кямал Кылыдждар оглу как и на президентских выборах 2014 года и в этот раз не стал кандидатом на пост первого человека страны. Это может быть сигналом к изменениям в CHP в перспективе.

На политическую сцену Турции пришел новый политический лидер в лице Мерал Акшенер. MHP, создав с AKP “Республиканский совет”, привнесли новое дыхание во власть, партия İyi, создав "Националистический союз" с CHP, усилят оппозицию. Поэтому можно предположить, что количество партий, борющихся на политической сцене Турции за власть, также сократится.

Таким образом, в Турции успешно завершилась еще одна избирательная кампания. Это также означает продолжение пути демократического развития.