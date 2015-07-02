​Выборы на пост председателя парламента Турции выявили партнеров коалиционного правительства - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ После продолжительных обсуждений стало известно имя председателя Великого национального собрания Турции.

Вчера, в третьем туре, кандидат от Партии справедливости и развития (ПСР), министр обороны Исмет Йылмаз был избран председателем парламента.

Согласно внутренним правилам, председателем парламента становится лицо, набравшее в третьем туре наибольшее количество голосов депутатов.

В процессе голосования участвовали 547 народных депутатов. И.Йылмаз набрал 258, а кандидат Республиканской народной партии (РНП) Дениз Байкал - 182 голоса.

Кандидаты в депутаты от оппозиционной Партии националистического движения в процессе голосования не участвовали.

Отметим, что в 25-ом созыве в парламенте Турции представлены 258 депутатов от Партии справедливости и развития (ПСР), 132 - Республиканской народной партии (РНП), 80 - Партии националистического движения (ПНД) и 80 - Демократической партии народов (ДПН).

Парламент сформирован из 550-ти депутатов.

Таким образом, успешно завершив выборы председателя, народным депутатам удалось сделать первый шаг на пути создания новой Турции.

Очередной этап заключается в создании коалиционного правительства. Хотя силы, которые поддержат Партию справедливости и развития в создаваемом правительстве, хотят оставаться в тени, некоторые нюансы все же начали проявлять себя.

Своим неучастием в голосовании в третьем туре Партия националистического движения посодействовала Исмету Йылмазу в процессе его избрания председателем.

Безусловно, это не ускользнуло от внимания Республиканской народной партии и Демократической партии народов. Они чуть ли не обвиняют Партию националистического движения в "предательстве" по отношению к оппозиционному лагерю.

Партия националистического движения же сразу после выборов раскрыла позицию в вопросе коалиции.

Лидер партии Довлет Бахчели отметил, что они не намерены участвовать в коалиции вместе с Демократической партией народов, считающейся политическим крылом ПКК.

Предложение председателя РНП лидеру ПНД должности премьер-министра также было отклонено по тем же убеждениям.

На предположения о коалиционном правительстве с ПНД, которую после выборов построят лидер ПСР и и.о. премьер-министра Ахмед Давутоглу, он ответил следующим образом: "Вес ПНД не позволяет направить месседж, связанный с коалицией. Их решение является результатом процесса. Интерпретацию данного вопроса другими партиями с точки зрения политической этики также считаю неправильным. Наше отношение к РНП и ПНД одинаковое".

Избрание председателя в парламент также определило союзников ПСР в строящемся коалиционном правительстве. Маловероятно, что данным партнером будет РНП или же ДПН.

Вместе со своими депутатами ПСР выступила в парламенте в виде единой команды. Депутаты данной политической структуры доказали это своим поведением при избрании председателя. То, что поддержав своего кандидата, ПСР не превратила председательство в парламенте в предмет торговли при построении правительства, показало, что ПСР спокойна за создание коалиции.

Становится ясно, что сделанное этой политической структурой за день до избрания председателя парламента заявление также не было необоснованным.

С этой точки зрения, несмотря на неучастие ПНД в коалиции, проявив поддержку со стороны, она может помочь самостоятельному созданию ПСР подобного правительства.

Мы считаем, что проведение внеочередных выборов в нынешней ситуации не принесет пользы оппозиции, так как, скорее всего, на внеочередных выборах они не будут представлены в парламенте нынешним количеством депутатов.

В определенной степени, подобная политическая картина отражает положение Турции. Другими словами, ответственность за новую Турцию лежит не только на одной политической организации, но и на всех политических силах в стране.

С точки зрения качества, а не количества, и сохранения статуса демократического государства-лидера в регионе у Турции немало работ...