Выборы Франции: Шанс на лучшее правление для нового старого президента

Второй раз подряд с разницей в пять лет, националистические направления кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен уступают партии «Вперед, республика!» (La République en Marche!) Эмманюэля Макрона.

Второй раз подряд с разницей в пять лет, кандидат от крайне правых Марин Ле Пен уступает лидеру партии «Вперед, республика!» (La République en Marche!) Эмманюэлю Макрону.

Как передает Report, 24 апреля 2022 года Франция избрала нового старого президента на следующие пять лет - Эмманюэля Макрона – 58.54% голосов, против 41.46% у Ле Пен. Эти двое уже встречались во втором туре президентских выборов 2017 года, где Макрон набрал почти вдвое больше голосов (66,10%), чем Ле Пен (33,90%).

Согласно CNN, победа Макрона сделала его первым французским лидером, переизбранным за последние 20 лет, что весьма интересный факт сам по себе.

В своей победной речи Макрон заявил, что более не является президентом от своей партии, а будет "президентом для каждого".

Он также обратился к тем, кто поддерживал Ле Пен, сказав, что он, как президент, должен найти ответ на "гнев и разногласия", которые заставили их проголосовать за крайне правых. "Это будет моя ответственность и ответственность тех, кто меня окружает", - сказал Макрон.

«Президентство Ле Пен коренным образом изменило бы отношения Франции с Европейским союзом и Западом в то время, когда ЕС и его союзники полагаются на то, что Париж возьмет на себя ведущую роль в противостоянии некоторым из самых серьезных глобальных вызовов - в первую очередь, войне в Украине»,- отмечает CNN.

Приход к власти правых во главе с Ле Пен изменило бы не только внешнюю политику Франции, но и всю внутреннюю кухню страны.

Согласно BBC, Ле Пен в этот раз сменила акцент своих выступлений со времен выборов 2017 года с жесткой антииммигрантской политики на такие экономические вопросы, как рост цен на энергоносители и растущую инфляцию. «Однако суть антииммиграционных настроений ее партии и ультраправая политика остаются неизменными. Так, она обещает остановить злоупотребление правом на убежище, проведя референдум об ограничении иммиграции, и запретить ношение хиджаба в общественных местах и школах», - утверждает BBC.

Вопрос, хиджаба также вызвал большие споры у граждан Франции в ходе дебатов, состоявшихся в преддверии второго тура президентских выборов, где Макрон объявил, что такой шаг противоречит конституции республики и приведет к гражданской войне.

Многие французы вообще отказались выбирать чью-либо сторону, что, скорее всего, можно объяснить нежеланием видеть в лидерах республики ни одного из кандидатов. Так, Ipsos оценил процент воздержавшихся в 28,2%, что на 1,9 пункта больше, чем в первом туре, и на 2,7 пункта больше, чем во втором туре в 2017 году.

Хоть задача Макрона и была сложнее – оправдаться за прошедшие 5 лет и доказать, что он способен на лучшее, здравый смысл населения Франции победил, и они предпочли экстремистским убеждениям надежду и дали шанс на оправдание Макрону. Ибо из двух зол, Макрон, и правда, является меньшим, как для внутренней, так и для внешней политики Франции.