Выборы 7 июня - для Турции начинается новая эра - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ 7 июня в Турции пройдут парламентские выборы. Данная политическая кампания пройдет на фоне происходящих в регионе и мире серьезных процессов, превращения Ближнего Востока в горячую точку, в том числе на фоне реформ, предусмотренных в Турции относительно госстроительства.

Давая в предвыборной кампании обещания о создании новой Турции, стороны внесли в процесс более отличительные оттенки.

На выборах примет участие 31 политическая партия. Однако уже сейчас можно прогнозировать, что борьба будет идти в основном между правящей Партией справедливости и развития (AKP), оппозиционной Народной республиканской партией (CHP) и Партией националистического движения (MHP). Эти политические партии поставили перед собой цель во что бы то ни стало одержать победу и прийти к власти в одиночку.

Упоминаемая в числе оппозиционных партий региональная Демократическая партия народов (Halkların Demokratik Partisi - HDP) преследует целью пропагандировать на выборах проводимую курдами политическую борьбу, добиться политической влиятельности в этом направлении и преодолеть политический барьер.

По результатам проведенных в преддверие выборов соцопросов, Партия справедливости и развития (AKP) в среднем наберет 41-45% голосов, Народная республиканская партия (CHP) - 25-27%, Партия националистического движения (MHP) - 16-18%, а Демократическая партия народов (HDP) - 8-11% голосов.

Отметим, что в Великом национальном собрании Турции в составе 550 человек в настоящее время AKP представляют 311, CHP - 124, MHP - 52, HDP - 29 депутатов.

В своем предвыборном выступлении неофициальный лидер правящей партии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что они хотят быть представлены в парламенте 400 депутатами.

Партия справедливости и развития (AKP) обещает построить новую Турцию. Она планирует изменения в Конституции и госуправлении, а также расширение национально-культурных прав этнических меньшинств.

Хотя Народная республиканская партия (CHP) не хочет повторять обещаний Партии справедливости и развития (AKP), все же она не скрывает своего намерения построить новую Турцию. Они в основном предпочитают лозунги и программы социально-экономического направления. Однако они также не выступают против новой Конституции.

Партия националистического движения (MHP) приступила к выдвижению отличающихся от традиционных выступлений политических тезисов и установила более амбициозные цели. Акцентируя на унитарность государства, эта партия не исключает с повестки угрозу, существующую территориальной целостности Турции. В подходе к национальным и социальным вопросам платформа MHP не в значительной степени отличается от программы правящей политической партии.

После прошедших в Турции около 10 месяцев назад президентских выборов HDP еще более активизировалась. Члены партии надеются на поддержку этнических меньшинств в стране, в том числе армян, асур. Подобное поведение мешает им быть общетурецкой партией.

Прежняя деятельность представленных в партии политиков не дает ей возможности скрыть свою цель. От этого исходит и неискренность руководства HDP.

Из выступлений и предвыборных программ лидеров данных партий можно прийти к следующему заключению:

- начнется создание новой Турции;

- возникнет новая социально-политическая, культурная, экономическая атмосфера;

- будет применена новая форма управления;

- будет принята новая Конституция;

- новая Турция станет ключевым элементом сети новых энергоносителей и пр.

Станет ли после выборов какая-либо партия единой властью? Сказанные президентом Р.Т.Эрдоганом слова "хочу 400 народных депутатов" показывают, что Партия справедливости и развития (AKP) не скрывает желания стать единой властью.

Следует учесть, что прошлогодние президентские выборы прошли путем всенародного голосования. В то время Эрдоган набрал 51,79% голосов, единый кандидат от CНP и MHP Экмеледдин Исханоглу 38,44%, а кандидат HDP Салахеддин Демирташ - 9,76% голосов.

Правящая партия хочет как минимум повторить этот показатель. Однако отмеченные выше опросы дают основание предполагать, что этого может и не произойти. В этом случае, либо правящая партия должна создать коалиционное правительство с одной из оппозиционных партий, либо это должны сделать между собой 3 оппозиционные партии - CНР, MHP и HDP. Однако сочетание этих перечисленных оппозиционных партий вместе невозможно.

Лидеры MHP и HDP уже заявляют о нежелании быть представленными вместе в одном правительстве. Невелики также предположения о создании коалиции между AKP и CHP.

Что же касается AKP, она может создать коалиционное правительство либо с MHP, либо с HDP, так как идеи MHP и правящей партии незначительно отличаются друг от друга.

Существует немало возможностей и моментов, объединяющих AKP и HDP. На фоне происходящих в Ираке событий между AKP и HDP существует политическое партнерство, и поэтому, в случае, если правящей партии не удастся прийти к власти самой, она может построить с этой политической организацией коалиционное правительство. Для этого HDP должна преодолеть избирательный барьер. Существует также предположение, что выступающие в поддержку HDP могут также проголосовать за AKP. В случае, если HDP не удастся преодолеть избирательный барьер, AKP может построить власть в одиночку. Поэтому правящая партия пытается получить голоса лиц, поддерживающих данную политическую организацию.

В итоге, хотя проведение президентом Турции пропаганды в предвыборной кампании неприемлемо для политической культуры этой страны, это все же произошло. Может именно по этой причине некоторые аналитики опасаются вероятности возникновения в Турции диктатуры. Однако, роль президента Р.Т.Эрдогана и AKP в активизации Турции в мировой политике в последние годы неоспорима. Тогда чего же опасаться?

Граждане Турции дают на этот вопрос очень простой ответ: "Все это хорошо. Однако мы не знаем, куда ведет нас Реджеп бек. Это для нас самое опасное. Он не говорит с нами открыто".

Таким образом, вне зависимости от того, из каких политических сил будет сформировано правительство, после 7 июня политическая борьба на пути строительства новой Турции будет продолжена.