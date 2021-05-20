Встречи в Рейкьявике – растает ли лед между Россией и США - КОММЕНТАРИЙ

После краха СССР Россия позиционирует себя правопреемницей некогда могущественной державы. Однако, несмотря на смену формальностей, отношения между США и Россией не претерпели изменений. Иными словами, интересы двух стран полярны, как и в предшествующие в

После краха СССР Россия позиционирует себя правопреемницей некогда могущественной державы. Однако, несмотря на смену формальностей, отношения между США и Россией не претерпели изменений. Иными словами, интересы двух стран полярны, как и в предшествующие времена. Однако Россия не СССР и мир не тот, что прежде. Поэтому Кремль не может столь, как прежде, противодействовать Белому дому.

Ситуация между сторонами обострилась после того, как президент США Джозеф Байден назвал российского коллегу “убийцей”, а противоположная сторона пожелала ему “здоровья”. Стягивание Россией войск и военной техники к границе с Украиной усилило возникшую напряженность. Российская пресса принялась обсуждать встречу Байдена и Путина, адресуя вопросы официальным представителям обеих сторон. Официальный Вашингтон и Москва заявили, что не возражают против проведения встречи. Стоит отметить, что несмотря на напряженность между Белым домом и Кремлем, главы обеих стран никогда не отказывались от встреч. В последние месяцы вопрос о проведении встречи не сходит с повестки сторон. По истечении взаимных претензий внешнеполитические ведомства России и США дали, наконец, согласие на встречу.

Так, 19 мая, в рамках сессии министров иностранных дел Арктического совета в столице Исландии - Рейкьявике состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Почти 35 лет назад, 11-12 октября 1986 года, в Рейкьявике состоялась встреча между президентом США Рональдом Рейганом и последним лидером бывшего СССР, генеральным секретарем ЦК Компартии Советского Союза Михаилом Горбачевым. Встреча состоялась по инициативе Кремля. Тогда официальная Москва хотела подписать соглашение об отказе от оружия в космосе. По итогам этой встречи предполагалось подписать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но этого не случилось. После встречи в Рейкьявике Горбачев произнес: "Рейкьявик - это прорыв, а не провал". 8 декабря 1987 года Рейган и Горбачев подписали договор “О ликвидации ракет средней и малой дальности”. 28 мая 1987 года немецкий летчик Матиас Руст, пролетев из Гамбурга в Рейкьявик, приземлился в Москве перед Кремлем. Встреча лидеров двух супердержав ознаменовала начало многих процессов, в том числе объединения Германии.

Мы не задавались целью сравнивать Блинкена и Лаврова с Рейганом и Горбачевым. Суть в том, чтобы продемонстрировать значимость Рейкьявика в контексте нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. На повестке встречи между госсекретарем США и главой внешнеполитического ведомства России стояли такие вопросы, как отвод российских войск с украинской границы, состояние здоровья арестованного лидера российской оппозиции Алексея Навального, освобождение арестованных в России граждан США Пола Уилана и Тревора Рида, ядерные испытания Ирана и Северной Кореи, текущая ситуация в Афганистане, региональные вопросы, в том числе продолжение поисков долгосрочного политического урегулирования ситуации между Азербайджаном и Арменией, решение конфликтов в Сирии и Ираке, ситуация в Йемене и т. д. В интервью исландской государственной телерадиокомпании "RUV" Энтони Блинкен заявил о вероятности скорой встречи между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. Госсекретарь не скрыл желания провести эту встречу в Рейкьявике.

Джо Байден и Владимир Путин

Несмотря на схожесть позиций России и США по противодействию с террористическими группировками ИГИЛ и “Аль-Каида”, между сторонами остаются нерешенными многие вопросы. Россия считает их важными с точки зрения национальной безопасности, а Америка уверена в их решаемости. В качестве примера можно привести ситуацию с Украиной, в том числе и с Крымским полуостровом. Отсутствие совместного соглашения по ядерной программе Ирана и Северной Кореи также является одной из проблем между сторонами.

Между тем, накануне встречи Госдепартамент США выступил с предложением ввести санкции в отношении 4 российских судов, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток-2”, и 4 связанных с ними компаний. В ночь на 20 мая Белый дом отказался вводить санкции против оператора газопровода “Северный поток-2” - Nord Stream 2 AG и его главы Матиаса Варнига. Эту информацию подтвердил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Арктический совет - это орган, созданный для обсуждения спорных вопросов в регионе. Этот совет был создан 19 сентября 1996 года 8 государствами - США, Канадой, Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией и Россией. Дискуссии в Рейкьявике подтвердили возможность диалога сторон. Вполне вероятно, что встреча Блинкена и Лаврова на полях заседания этого совета носит символичный характер. Белый дом и Кремль тем самым хотят показать возможность таяния льда, который образовался в отношениях между двумя странами.