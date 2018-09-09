Встреча Путина и Пашиняна показала наличие недоверия друг к другу - АНАЛИТИКА

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Завершилась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита в Москву. В ходе встречи, как и ожидалось, наблюдалась напряженная обстановка. Эта напряженность чувствовалась, в частности, в выступлениях Никола Пашиняна.

Так, премьер министр Армении выразил надежду, что отношения Армении и России и впредь будут построены на принципах уважения интересов двух стран и невмешательства во внутренние дела друг друга. Он также выступил с заявлением, в котором отмечалось: "Уверен, что эти вопросы будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов в наших союзнических отношениях, уважение интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран и на принцип невмешательства во внутренние дела друг друга".

Тем самым, Пашинян дал понять Путину, что не следует вмешиваться во внутренние дела его страны.

Помимо этого, Н.Пашинян расценил заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова как вмешательство во внутренние дела Армении.

Также в рамках встречи Н.Пашинян затронул вопрос военно-технического сотрудничества между двумя странами, заявив, что потенциал сотрудничества в этой сфере еще не полностью раскрыт. Это говорит о том, что сказанное президентом Ильхамом Алиевым касательно сотрудничества в военно-технической сфере в рамках визита в Россию, по итогам которого он отметил, что стоимость купленной продукции военного назначения Азербайджаном у России превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту, вызвало не только серьезную обеспокоенность у премьер-министра Армении, но и ввергло его в ужас.

Президент Владимир Путин на встрече заявил о том, что Россия является самым большим инвестором в армянскую экономику, и поставляет в эту страну газ по самой низкой в мире цене - всего 150 долларов за 1000 кубов, и поддержке в области атомной энергетики и тепловой генерации. Этим В.Путин дал понять, что 75% экономики Армении состоит из российского капитала. Напоминание о поставках газа по дешевой цене также говорит о том, что если в будущем между двумя странами сохранится напряженность, Россия может поднять цену.

В итоге встреча, начавшаяся в напряженной атмосфере, завершилась заявлениями обеих сторон с недвусмысленным подтекстом.

Вероятно, президент России не остался удовлетворенным от этой встречи. В частности, заявления премьер-министра Армении и президента России говорят о том, что холод в отношениях между двумя странами сохранится. В.Путин не доверяет Н.Пашиняну. А то, что премьер-министр Армении является сторонником развития связей с Западом, еще больше усиливают недоверие к Армении в российских кругах.

Аналитик Эхтирам Ашырлы