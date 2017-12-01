Встреча глав МИД Азербайджана, Пакистана и Турции - основа для нового блока - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Одним из немногочисленных государств, полностью и без колебаний поддерживающих Азербайджан во всех сферах, в том числе в вопросе освобождения от оккупации, является Турция, вторым – Пакистан. Эти страны отличаются от других союзников официального Баку еще и тем, что не поддерживают никаких связей с Арменией и считают ее оккупантом. С этой точки зрения создание нового формата сотрудничества с участием Азербайджана и таких стран, высказывающих принципиальную позицию и не меняющих ее в течение 25 лет, и логично, и выгодно.

30 ноября в Баку состоялась первая встреча в трехстороннем формате министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана – Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Хаваджа Мухаммеда Асифа. Министры обсудили расширение связей в трехстороннем формате между тремя странами, международные и региональные вопросы. В ходе встречи стороны выделили важность сотрудничества в таком формате, особенно реализацию совместных проектов в энергетической, транспортной и других сферах. В завершении встречи была принята Бакинская декларация.

В декларации была выделена важная и стратегическая роль Азербайджана, Турции и Пакистана в соответствующих регионах. В документе отмечается взаимное уважение и категорическая поддержка независимости, суверенитета, территориальной целостности и принципы неприкосновенности границ, признанных на международном уровне, а также не использование своих территорий для деятельности против друг друга. В декларации подчеркивается, что конфликты препятствуют миру, стабильности и экономическому развитию, требуется их урегулирование политическим путем на основе принципов международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН. Главы МИД отметили важность сотрудничества в энергетической сфере, выразили уверенность, что крупномасштабные транспортные проекты стратегического значения будут выгодны с точки зрения экономического развития трех стран, упрощения конкурентоспособных перевозок между Азией и Европой. В документе выделена важность сфер обороны и безопасности. Э. Мамедъяров, М. Чавушоглу и Х. М. Асиф достигли соглашения о ежегодном проведении трехсторонних встреч, проведения их в странах-участниках регулярно в алфавитном порядке и организации следующей встречи в обговоренное время в 2018 году в Исламабаде.

К слову сказать, до этой встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев принял по отдельности делегации во главе с М. Чавушоглу и Х. М. Асифом. Проведенную 30 ноября трехстороннюю встречу Азербайджан-Турция-Пакистан глава государства оценил как хорошее событие.

Кроме того, в рамках трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана Э. Мамедъяров встретился с турецким коллегой М. Чавушоглу. Во время встречи было выражено удовлетворение развитием на высоком уровне сотрудничества между странами во всех сферах и различных форматах, политическими связями на уровне стратегического союзничества.

29 ноября М. Чавушоглу встретился в Анкаре с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шофером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком. На своей странице в Twitter М. Чавушоглу в связи с этим написал: "Я встретился с сопредседателями в Анкаре и еще раз отметил поддержку Турцией Минской группы".

Перспективы сотрудничества Азербайджана, Турции и Пакистана могут быть очень важными для Евразии. У этих трех государств есть своеобразные схожие черты и количество их довольно много. Азербайджан, Пакистан и Турция предпочитают форму управления, опирающуюся на сотрудничество с Западом, демократические ценности. Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Пакистаном в экономической, военной, культурной, социальной сфере так же, как и с Турцией. Официальный Исламабад неоднократно заявлял о своей заинтересованности в данном вопросе. Визиты официальных лиц Пакистана различного уровня в Азербайджан подтверждают это. В марте 2015 года президент Пакистана Мамнун Хусейн побывал в Азербайджане с трехдневным визитом, в октябре прошлого года премьер-министр Пакистана того периода Наваз Шариф официально посетил Баку. 23 ноября этого года Глава Объединенного комитета начальников штабов Пакистанской армии генерал Зубайр Махмуд Хайят побывал с официальным визитом в Азербайджане. Это может считаться показателем уровня двухсторонних связей. Расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном можно считать соответствующим интересам Запада явлением. Азербайджан сотрудничает с Пакистаном в процессах, имеющих место в Афганистане. Применяемые в ВС Пакистана правила, соответствие используемого оружия и техники стандартам НАТО и другие процессы делают эту страну привлекательной для Азербайджана. Кроме того, в Баку и Исламабаде имеются официальные взгляды на военное союзничество между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном. В настоящее время азербайджано-пакистанское военное сотрудничество в основном развивается в военном, военно-техническом и военно-учебном направлениях. Одним из привлекающих внимание в двусторонних отношениях вопросом является решение Кашмирской проблемы, в которой заинтересован Пакистан. Опираясь на резолюцию ООН, Азербайджанская Республика поддерживает Пакистан в решении Кашмирской проблемы. Азербайджан входит в Контактную группу Организации исламского сотрудничества по Кашмиру.

В целом, ось Пакистан-Азербайджан-Турция может быть выгодна для Евразии со всех точек зрения. Потому что в данном направлении нет серьезных государств, с которыми они могут быть в конфликте. Это отвечает интересам Запада, а также Севера и Юга. Иными словами, развитие данного вектора может принести выгоду США, Европе, России и мусульманским странам. То, что Пакистан владеет ядерным оружием, делает суть вопроса еще интересней.

Опыт показывает, что трехсторонние форматы, в которых Азербайджан участвовал в последние годы, были выгодными. В результате таких блоков реализовались основной трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Велика вероятность, что ось с участием Азербайджана, Ирана и России принесет большую пользу для реализации Северо-южного транспортного коридора. Таким образом, в Азербайджане закладывается основа для еще одного эффективного трехстороннего сотрудничества. К этой оси в перспективе могут примкнуть еще несколько государств. Создание такого блока может помочь снижению напряжения в данном направлении, обеспечению безопасности, решению конфликтов.