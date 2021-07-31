ВОЗВРАЩЕНИЕ: Аграрный потенциал Карабаха и Восточного Зангезура

Ущерб, нанесенный аграрному сектору региона за время оккупации, исчисляется миллиардами долларов

Несмотря на все безуспешные попытки Армении дестабилизировать ситуацию на границе, инициированные Азербайджаном работы по восстановлению освобожденных территорий и задействованию их экономического потенциала продолжаются полным ходом. В двух экономических районах – Карабахском и Восточно-Зангезурском по мере очистки от мин, создается базовая инфраструктура – прокладываются линии по энерго-, газо- и водоснабжению, строятся дороги. Главное, специалистам постепенно удается охватить мониторингом все больше земель, чтобы оценить их на пригодность для использования в сельскохозяйственных целях или строительства промышленных объектов и т.д.

Шесть основных направлений

Известно, что в Карабахе экономика будет развиваться по шести основным направлениям: аграрный бизнес, пищевая промышленность, горнодобывающая промышленность, зеленая энергетика, логистика и туризм. Да, освобожденные земли почти полностью разрушены, оккупанты, убегая, уничтожили даже те немногие хозяйства, которые незаконно использовали в течение последних 30 лет, разворовали рудники, учинили экологический террор, испортив воду в некоторых водоемах… В любом случае, работа по инвентаризации продолжается и, скорее всего, будет подробный отчет о количестве нанесенного оккупантами материального ущерба.

Словом, то, что многое придется отстраивать и создавать с нуля, уже известно. Но земли-то эти исконно азербайджанские, соответственно, потенциал их прекрасно известен нашим специалистам - что можно посадить, чтобы выросло, что построить, чтобы работало. Есть направления, которые совершенно новые – зеленая энергетика, создание «умных» городов и сел. Но в остальном, судя по заявлению экономических ведомств, будет отдаваться предпочтение традиционным для Карабаха и Восточного Зангезура направлениям.

Так, известно, что сельское хозяйство в Карабахе было развито настолько, что на него приходилось почти треть объема аграрной продукции по Азербайджану в годы советской власти.

Как сообщал ранее министр сельского хозяйства Инам Керимов, уже стартовала подготовка плана мероприятий по возрождению сельского хозяйства на освобожденных территориях. В аграрный бизнес будут вовлечены 200 тысяч гектаров сельхозугодий, пастбища, а также десятки тысяч гектаров неиспользуемых земель. Для начала необходимо провести анализ почвы, очистить ее и подготовить, заново наладить работу ирригационных систем, определить какая территория больше подходит для посева определенными культурами, а какие можно отдать под пастбища и животноводческие хозяйства.

Пшеница для самообеспечения

Что же именно можно выращивать в Карабахе и Восточном Зангезуре? То, что почва здесь исконно была благодатной и позволяла заниматься любым видом растениеводства – факт непререкаемый. Пшеница, хлопок, табак, виноград, картофель, овощи и бахчевые культуры – все это росло и давало плоды, позволяя местным жителям жить в достатке и изобилии. Более того, продукция, выращенная на землях Карабаха, всегда отличалась высоким качеством и продуктивностью. Поэтому возрождение этих направлений станет хорошим подспорьем для развития аграрного сектора всей страны.

Известно, что Азербайджан стремится добиться максимального самообеспечения зерном, прежде всего, пшеницей. В частности, продлен срок освобождения от НДС импорта зерна, создается новый механизм формирования запасов продовольственной пшеницы, реформируется система ирригации, улучшается техническое оснащение фермерских хозяйств. Насколько этот вопрос актуален с точки зрения продовольственной безопасности, показал пандемический кризис, из-за которого ряд крупных экспортеров зерна ввели квоты и повысили таможенные пошлины на продажу пшеницы за рубеж. Итог очевиден – в мире наблюдается высокая волатильность цен на зерновые, потянувшая за собой инфляционные процессы по многим сегментам потребительского рынка. Что это означает для Азербайджана? Согласно официальной статистике, в январе-мае текущего года в страну из России импортировано 392,2 тыс. тонн пшеницы на 100 млн долларов США. И цена ее повысилась почти на 34%...

Конечно, это нежелательная тенденция для экономики Азербайджана, поэтому стимулирование фермеров заново засеять пшеницей благодатную почву Карабаха и Восточного Зангезура может внести существенную лепту для предотвращения влияния внешних кризисов на внутренний потребительский рынок страны, на ценовую политику.

По имеющимся данным, на период до 1988-го года бывшая Нагорно-Карабахская автономная область обеспечивала до 15% общего урожая пшеницы Азербайджана. Оккупанты продолжали пользоваться некоторыми пшеничными полями все последние 30 лет. «По предоставленной мне информации, там на десятках тысячах гектаров была посеяна пшеница, в частности, в Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском районах. Как мне сообщили, Армения собирала на оккупированных землях 90 тысяч тонн пшеницы в год. Общий объем производства пшеницы Арменией вместе с той, что выращивалась на этих оккупированных землях, составлял 190 тысяч тонн. Половину этого урожая они собирали на наших землях. Это – незаконная эксплуатация наших земель. Они ответят за это, возместят нанесенный ущерб», - отмечал в одном из своих выступлений Президент Ильхам Алиев.

К слову, к этому ущербу можно добавить и вынужденный простой посевных работ, потерю урожая в приграничных районах, что часто происходило из-за постоянной эскалации напряжения и нарушений перемирия по вине оккупантов.

Насколько сегодня эти площади пригодны для продолжения посевных работ, еще предстоит выяснить. Однако, первая пшеничная «ласточка» уже есть – как сообщалось, на очищенных от мин территориях Агдамского района весной был проведен сев зерновых культур, ждем хороший урожай.

Фрукты, виноград и т.д.

Фруктовые сады – они до оккупации были практически у каждого карабахца, и уход за ними не требовал большого труда ввиду близости водоемов. Вспомним, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева в ходе поездки в освобожденные Зангиланский и Губадлинский районы попробовали выращенную там хурму. Если достаточно «капризный» плод смог выжить после варварского уничтожения «всего и вся» со стороны оккупантов, то можно представить, насколько хорошо можно развить эту достаточно востребованную на экспорт отрасль садоводства при проведении необходимых агротехнических мероприятий.

Также еще в советское время, удельный вес продукции виноградарства на этих территориях был достаточно высок – до 32%. На его развитии власти Азербайджана акцентируют внимание и после приобретения независимости. В частности, реализуется Государственная программа по развитию виноградарства, рассчитанная на

длительный период, ежегодно расширяются сады и плантации. В целях развития отрасли применяются государственные субсидии. Так что, вливание в общий баланс виноградарства плантаций в Карабахе и Восточном Зангезуре станет очень хорошим стимулом для общего развития отрасли и связанных с нею направлений перерабатывающей промышленности. Правда, повторимся: большую часть плантаций придется разбивать заново… «Там были большие виноградные сады. По пути в Агдамский, Физулинский, Джебраильский районы я увидел, что многие наши виноградные сады разрушены, там остались старые шпалеры. Но во многих местах виноградные плантации сохранены», - отмечал в одном из своих выступлений Президент Ильхам Алиев.

Как отмечают эксперты, помимо перечисленных главой государства районов, виноградарство можно развивать и в Агдаре и Зангилане.

Также и в Карабахском, и в Восточно-Зангезурском экономических районах традиционно и успешно развивалось шелководство, хлопководство и табаководство, но за время оккупации от былых хозяйств не осталось практически ничего. Возродить эти плантации будет не легко ввиду более сложного агротехнического подхода. Однако следует отметить, что каждое из этих направлений также сегодня находится под пристальным вниманием государства, существуют наработанные схемы создания хозяйств с нуля с использованием современных достижений аграрной науки и техники. Главное опять же подготовить почву и наладить ирригацию.

Животноводство - приоритет

То, что в Карабахе и Восточном Зангезуре прекрасные климатические и природные условия для развития животноводства – общеизвестно. До оккупации хозяйства в этих районах давали до 15% всей мясной продукции по Азербайджану, более 17% молока, 4% - яиц и почти 20% шерсти. Более 15% крупного рогатого скота в те времена приходилось на долю этого региона и 19% - мелкого рогатого. Лачын, Агдам, Физули, Джабраил и Кяльбаджар – животноводство здесь играло доминирующую роль в сельском хозяйстве и формировало значительную часть местного бюджета. Но и в других районах – Ходжавендском, Шушинском, Зангиланском, Губадлинском, Ходжалинском – словом, практически везде имелись животноводческие хозяйства.

Имеются уже конкретные цели возрождения этих хозяйств и доведения поголовья скота до 18% от общего количества по стране. Потенциал этих хозяйств может составить по разным оценкам до 40-45 тыс. тонн мяса и 200 тыс. тонн молока. Учитывая, что уровень самообеспечения мясом сегодня в Азербайджане составляет примерно 83%, а молока 86%, остальное же импортируется преимущественно из соседних стран, то достижение поставленных целей по Карабаху и Восточному Зангезуру позволит выйти на 100%-ный уровень по обоим сегментам, а в идеале даже создать хорошую статью экспорта.

Напомним, что уже начался перенос в освобожденный от оккупации Кяльбаджарский район Азербайджана овцеводческих и пчеловодческих хозяйств. Также в регионе уже появились первые пчеловодческие хозяйства – потенциал у пчеловодства также достаточно высок.

Подытоживая отметим, что ущерб, нанесенный аграрному сектору региона за время оккупации, исчисляется миллиардами долларов. Экологический террор, разрушение инфраструктуры – все это также влияет на сроки возрождения былой аграрной славы этих экономрайонов. Однако первые всходы уже есть, и земля обязательно излечится и вновь оживет в заботливых руках истинных хозяев.

Продолжение следует......

Эксперт Гулу Нуриев