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Возросло число уезжающих в Германию беженцев - СТАТИСТИКА

Возросло число уезжающих в Германию беженцев - СТАТИСТИКА

"Европа, в частности Германия, может вновь столкнуться с потоком беженцев как в 2015 году".

Как передает европейское бюро Report, об этом журналистам сказал министр внутренних дел Германии Хорст Шихофер.

По его словам, на границах Германии вновь выросло давление мигрантов: "Только в январе этого года из Турции и через Средиземное море в Европу приехали 8 585 мигрантов. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 000 человек больше".

Министр сказал, что сейчас в лагерях беженцев на греческих островах наблюдается плачевная ситуация: "Особенно в лагерях, где нет элементарных гигиенических правил, непрестанно растет число умирающих от инфекционных заболеваний. С декабря 2019-го года до января 2020-го года только с северо-запада Сирии более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Если посмотреть на статистику с 26 февраля этого года до 2 февраля, проживающие на этой территории 200 000 человек были вынуждены бежать, чтобы уберечься от авиаатак. Европейские страны должны быть готовы к новому потоку беженцев, мы должны работать вместе для решения этой проблемы, с которой столкнулись".

Наряду с этим наблюдается рост количества обращений для получения убежища в Германии.

Как сообщили в Федеральном государственном учреждении Германии (BAMF) в ответ на запрос европейского бюро Report, в январе этого года были рассмотрены заявления на получение убежища 15 487 человек. Было отмечено, что на конец января осталось 58 277 дел, по которым еще не принято решение.

Также сообщается, что в прошлом месяце в BAMF обратились 12 212 человек в поисках убежища: "Это значит, что количество обращений выросло на 46,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В январе 3 696 обратившихся получили статус беженцев согласно Женевской конвенции по беженцам. 1 754 человек получили статус вспомогательной защиты, решение о депортации в отношении 515 человек еще не исполнено".

В то же время 4 585 обратившимся отказали в присвоении статуса беженца, в отношении 4 937 человек принято решение о депортации и возвращении в страны, которые выдали визы, согласно Дублинской процедуре.

Report представляет сравнительную статистику о гражданской принадлежности желающих получить убежище в Германии:


 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020
Зарегистрированные заявления 10 263 8 359 12 212
1. Сирия 2 679 2 441 3 498
2. Ирак 957 815 1 240
3. Афганистан 778 647 881
4. Турция 768 524 826
5. Иран 664 335 524
6. Нигерия 420 284 445
7. Грузия 279 270 419
8. Молдова 259 214 339
9. Неизвестно 255 274 328
10. Россия 246 218 322
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