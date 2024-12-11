Вотум доверия в Германии: Шольц или альтернатива

Германия на пороге новых выборов канцлера, и сказать однозначно, представитель какой партии одержит победу не представляется возможным. Это связано с затяжным политическим кризисом на фоне практически полной утраты доверия немецких граждан к правящей коал

Германия на пороге новых выборов, и сказать однозначно, представитель какой партии одержит победу - не представляется возможным. Это связано с затяжным политическим кризисом на фоне практически полной утраты доверия немецких граждан к правящей коалицией во главе с Олафом Шольцем.

По данным опроса социологического института INSA, на сегодняшний день за социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которую представляет действующий канцлер Олаф Шольц, готовы проголосовать только 17% избирателей. Это выше, чем в начале года, когда, побив антирекорд по популярности, этот показатель составлял лишь 13%. Однако, учитывая, что Шольц со своей партией проигрывает "Альтернативе для Германии" (АдГ), некогда маргинальной партии, к которой никто не относился всерьез, возникает вопрос: как до такого дошло?

Корни проблемы уходят в период канцлерства Ангелы Меркель. За 16 лет ее нахождения у власти в Германии начался миграционный кризис, и страна оказалась в полной зависимости от поставок российского сырья. Однако, безусловно ситуация усугубилась с началом войны в Украине. Канцлер Шольц или не мог справиться с проблемами, нараставшими как снежный ком, или не видел в них угрозы государству, однако неспособность его команды справиться с ситуацией привела к атомизации общества.

Война традиционно была благодатной почвой в Германии для роста популярности крайне правых и левых партий. Украина не стала исключением. Даже несмотря на то, что Германия непосредственно не вовлечена в нее, война затронула каждого жителя страны экономически. В результате, некогда непопулярные партии, как правая "Альтернатива для Германии" или левая "Союз Сары Вагенкнехт" и им подобные, стали стремительно набирать политические очки. Помимо этих традиционно маргинальных партий, один из самых старых политических блоков - правоцентристский Христианско-демократический союз и Христианский союз сил (ХДС/ХСС), сейчас находится на первом месте по популярности: их поддерживают почти 32% населения.

У блока ХДС/ХСС на повестке важнейший вопрос: создавать ли коалицию с правящей СДПГ или попытаться самостоятельно получить большинство мест в парламенте и избрать канцлера от своего блока, создав коалицию без нынешнего аутсайдера.

Сложно предугадать, какое решение предпримет блок. ХДС обвиняет Олафа Шольца, а значит и СДПГ, в недостаточной решимости по украинскому вопросу и отправке ракет Taurus для ВСУ. С другой стороны, без создания коалиции у блока не будет достаточно мест в парламенте, чтобы занять абсолютное большинство.

Вероятно, в случае отсутствия полноценной коалиции, блок ХДС/ХСС, будет вынужден делить Бундестаг со второй популярной партией правого толка - АдГ, которая в случае удержания второго места по популярности, впервые получит сильные рычаги влияния на политической арене Германии. Это будет впервые с 1945 года, когда партия правого толка вновь сможет попасть в парламент страны.

Следует сказать, что АдГ занимает крайне непопулярную среди европейских политиков позицию по Украине. И если несколько лет назад экономика Германии могла справиться с миграционным кризисом, то после начала войны в Восточной Европе, ростом проблем с экономикой и поставками энергоносителей, а также потока беженцев уже из Украины, стало очевидно – власти не могут продолжать поддерживать прежний уровень жизни, обеспечивать безопасность своих граждан и оставаться ведущей экономикой ЕС.

На этой почве "Альтернатива" и стала набирать популярность, а желание исправления положения дел сделала в глазах немцев даже пугающую мысль ультраправого прошлого страны не столь страшной.

Популярность той или иной партии разнится в зависимости от земель федерации. Тем не менее общая тенденция сохраняется: правящая партия неумолимо теряет позиции и на ближайших выборах в начале будущего года, вероятно, вряд ли останется у власти.

Сам Шольц также находится в незавидном положении, оказавшись канцлером, который не смог предотвратить правительственный кризис и необходимости голосования в Бундестаге о доверии ему. Как известно, правительственный кризис произошел в результате раскола внутри правящей коалиции – шольцовской СДПГ, Свободной демократической партии (СвДП) и партией "Зеленых", так называемый "Светофор" в честь официальных цветов политических партий.

Канцлер уже объявил, что запросит вотум доверия, чтобы разрешить кризис, и планирует провести голосование в декабре 2024 года. Ожидается, что обсуждение этого вопроса может состояться уже на следующей неделе. Если вотум не будет поддержан, это может привести к досрочным парламентским выборам в начале 2025 года.

Таким образом, 2024 год оказался сложным для политической верхушки ФРГ, и межпартийные страсти продолжают накаляться. С уверенностью можно утверждать, что действующий канцлер Шольц невольно стал причиной роста популярности правых идеологий и раскола в обществе на сторонников и противников Украины.