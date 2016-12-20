Панкратенко: Убийство российского посла - это в первую очередь удар по Турции - МНЕНИЕ

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Убийство российского посла имело откровенно "сирийскую подоплеку".

Об этом заявил Report российский востоковед Игорь Панкратенко, комментируя убийство российского посла в Турции Андрея Карлова в Анкаре.

"Прозвучавшие заявления российских "медиа-активистов", в частности – Жириновского, Дугина, Клинцевича и ряда других персонажей о причастности к этому теракту "глобалистской элиты Вашингтона" и вообще спецслужб НАТО – полный бред, не имеющий ничего общего с действительностью", - считает И.Панкратенко.

По его словам, убийство российского посла - это в первую очередь удар по Турции, а точнее по сделке Москвы с Анкарой по поводу Сирии.

Востоковед считает, что согласно данной сделке Турция отказывается от поддержки повстанческих групп, а взамен получает влияние на прилегающих к ее границам участках сирийской группы. Он добавил, что в рамках соглашения Москва обязуется не вооружать сирийских курдов.

"Одним из последствий этой сделки, контуры которой будут сегодня уточняться в Москве на трехсторонней встрече Россия-Иран-Анкара, стало поражение антиправительственных сил в Алеппо и ожидаемо последовавшая за этим, давайте называть вещи своими именами, гуманитарная катастрофа", - подчеркнул И.Панкратенко.

Эксперт выразил мнение, что за убийством российского посла могут стоять люди, которые недовольны разворотом Анкары в сторону России и предстоящей сделкой.

"Убийство российского посла имело откровенно "сирийскую подоплеку" и местных заказчиков", - считает Панкратенко.