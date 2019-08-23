Воротилы миграционного бизнеса – как люди попадают в их сети - МНЕНИЯ

Последние несколько лет в Азербайджане широко муссируется тема получения гражданами убежища за рубежом. Подчас вызывает удивление, как лица, не входящие в оппозиционные партии, не участвовавшие в акциях протеста впоследствии заявляют о каких-то притеснениях и давлениях, предоставляя при этом удостоверяющие эти притеснения "справки" от тех самых партий.

Эксперты (зачастую осведомленные о деле и непосредственно участвующие в нем) заявляют о том, что все эти махинации проворачиваются благодаря подкупу. То есть лицо, желающее эмигрировать за границу, платит представителю какой-либо оппозиционной партии, занимающейся подобным "бизнесом", определенную сумму (речь идет о немалой сумме - от 3 до 10 тысяч манатов). Сумма варьируется в зависимости от того, едет ли человек в одиночку или с семьей. Воротилы миграционного бизнеса направляют обратившимся к ним за содействием на митинги, утверждая, что столкновение с полицией будет только на руку в данном деле. В результате полицию вовлекают в откровенную провокацию. К материалам дела прикрепляется фотография с митинга, а также справка о пребывании в полиции. После того, как дело сфабриковано, начинается содействие в получении визы. Помнится, председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн в ходе выступления на митинге в 2017 году заявил, что видит много новых лиц. На самом же деле, эти "новые лица" никто иные, как желающие таким путем добиться заветной эмиграции. Большинство из них никогда не состояли в партиях и даже не интересовались политическими процессами.

Уже после того, как "клиент" попал за границу, он открывает страницы в социальных сетях и для получения заветного статуса эмигранта, якобы терзаемый властью и всячески притесняемый, начинает поливать грязью свою страну. Когда-то подобные варианты проходили. Но сейчас в Европе не верят в подобную ложь, отправляя лгунов восвояси. Получив отказ, эти люди не гнушаются даже предпринять попытку суицида. Некоторое время назад проживающий за рубежом азербайджанский журналист Яфас Экремоглу отмечал, что справки, выдаваемые партией "Мусават" своим активистам ради получения вида на жительство за рубежом, уже вызывают недоверие. Недавно была обнародована аудиозапись переговоров зарубежных активистов партии Народного фронта Азербайджана относительно получения вида на жительство лицами, не имеющими ни малейшего отношения ни к партии, ни, в целом, к политике...

Депутат Джафид Османов "Было неоспоримо доказано, что радикальная оппозиция в сговоре с некоторыми эмигрантами. За определенное вознаграждение фабрикуются поддельные документы, по которым гражданин выезжает в Европу".

Депутат Милли Меджлиса Джавид Османов сообщил Report, что недавно в офисе общественного объединения "Научно-культурное развитие молодежи" были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых из офиса было изъято большое количество поддельных документов, печати и штампы правоохранительных органов, управлений, предприятий и организаций, партий "Народный фронт Азербайджана" и "Мусават". Было неоспоримо доказано, что радикальная оппозиция в сговоре с некоторыми эмигрантами: "За определенное вознаграждение фабрикуются поддельные документы, по которым гражданин выезжает в Европу. При этом перед ними ставят условие - сфотографироваться на акциях оппозиции в Баку и быть пойманными полицией. Разумеется, силы, невзлюбившие Азербайджан, дают им разного рода поручения. В большей степени они исполняют указания армянского лобби. Эти силы ревностно относятся к развитию Азербайджана и проводимым в нашей стране демократическим реформам, оттого и ведут очернительную пропаганду".

По словам депутата, эмигранты выступают против Азербайджана посредством социальных сетей с целью получения вида на жительства и желая привлечь к себе внимание. Тем самым они стремятся убедить всех и вся в том, что правительство, якобы, их притесняет: "Все это делается для того, чтобы получить статус политического эмигранта. Они открыто оскорбляют депутатов Милли Меджлиса, государственных служащих... Их намерения очевидны. Я считаю, что все это провокация против государственности. Азербайджанский народ мудр, его не проведешь, он поддерживает политику правительства и осуждает происки подобного рода эмигрантов. Происки нечистоплотных эмигрантов вызывают общественное порицание. Я предлагаю правоохранительным органам предпринять более решительные шаги в этом направлении, послать запросы в правоохранительные органы зарубежных стран и обеспечить выдачу подобных лиц Азербайджану. Действия изменников должны получить соответствующую юридическую оценку. Те, кто продает свою страну за деньги, предает ее, должны понести заслуженное наказание".

Правозащитник Сахиб Мамедов заявил Report, что проблема мигрантов характерна не только для Азербайджана.

Правозащитник Сахиб Мамедов "Порой глядишь, обычный слесарь заявляет, мол, двоюродный брат эмигрировал в Европу. Желая податься к брату, он начинает фабриковать нужные документы, разок засвечивается на митинге, оказывает сопротивление полиции, выступает с гневными постами в социальных сетях, заявляя о, якобы, оказываемом давлении".

По словам правозащитника, существуют огромные сети как в Европе, так и в странах, отправляющих в эмиграцию: "Есть довольно много стран, отправляющих в эмиграцию по сфабрикованным документам. Порой в их махинациях задействованы оппозиционные политические силы. Порой глядишь, обычный слесарь заявляет, мол, двоюродный брат эмигрировал в Европу. Желая податься к брату, он начинает фабриковать нужные документы, разок засвечивается на митинге, оказывает сопротивление полиции, выступает с гневными постами в социальных сетях, заявляя о, якобы, оказываемом давлении. Если не ошибаюсь, иммиграционные службы Швеции отмечали, что у прибывших из Ирана был отсечен палец. То есть ради доказательства, якобы, совершенных над ними пыток, мигранты отсекали палец топором...".

С.Мамедов отметил сложность принятия мер для предотвращения подобных деяний: "Эту работу организуют транснациональные группировки, оборот которых достигает миллиардов. Они способны создать негативный имидж государств, чьи права и свободы более ограничены по сравнению с Европой. В их сети вовлечены правозащитные организации, которые выступают с негативными отзывами о стране, направляют отчеты. Для пресечения подобных деяний должна вестись идеологическая работа, нужно решить социальные проблемы. То есть следует комплексно подойти к решению вопроса".