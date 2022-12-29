Война в Украине, протесты в Иране, смерть королевы - чем еще запомнился 2022 год?

2022 год выдался непростым - пока мир пытался прийти в себя после пандемии, в Украине началась война, которая продолжается до сих пор, а развязавшая ее Россия превратилась в страну-изгоя на международной арене в политическом и экономическом плане. Неспоко

2022 год выдался непростым - пока мир пытался прийти в себя после пандемии, в Украине началась война, которая продолжается до сих пор, а развязавшая ее Россия превратилась в страну-изгоя на международной арене в политическом и экономическом плане. Неспокойным год стал и для региона - с осени в Иране не утихают протесты.

Report подводит итоги, представляя вниманию читателей обзор наиболее запоминающихся событий, произошедших в мире в уходящем году.

Полиция, которая без "нравов"

Начавшиеся осенью протесты в Иране привлекли внимание всего мира. Последней каплей действий иранских властей, и без того часто критикуемых за нарушение прав человека и авторитарный режим, стало задержание специальным полицейским отрядом, ответственным за соблюдение гражданами Ирана и иностранцами надлежащего дресс-кода по шариату в общественных местах 22-летней Махсы Амини. Она была арестована правительственной полицией Ирана в сентябре за хиджаб, надетый не в соответствии с исламскими нормами. Полиция сообщила, что девушка действительно была задержана, затем, согласно силе правопорядка Исламской республики, у нее случился внезапный сердечный приступ, после чего девушка умерла спустя два дня пребывания в коме. Однако родственники Амини говорят, что проблем с сердцем у нее никогда не было. Очевидцы, в том числе и женщины, которые были задержаны вместе с Амини, заявляют, что перед смертью она была жестоко избита, получив тяжелые травмы головы. Иранские власти отрицают причастность Назидательного патруля к ее смерти и обнародовали запись с камер наблюдения, где, предположительно Махса, падает в обморок прямо в участке, после чего ее увозят на скорой помощи. После этого волна протестов в этой стране приобрела более широкий масштаб, а число задержанных и убитых стали стремительно расти.

За одно протестующие стали высказываться о тяжелой экономической ситуации в стране: инфляция за 2021 год в стране превысила 35%. Поддержали манифестации и в школах: подростки также выступили за отмену религиозной одежды как обязательной.

Власти Ирана 4 декабря приняли решение об упразднении полиции нравов. Также сообщалось, что юридические органы Ирана рассматривают возможность об изменении правил в отношении женщин, касающихся обязательного ношения хиджаба, однако протесты в Иране продолжаются до сих пор, и даже аресты и казни не смогли испугать протестующих.

По данным Агентства защиты прав человека в Иране, в 2022 году аресты граждан и активистов в стране увеличились в 13 раз, а случаи исполнения смертных приговоров выросли на 88% по сравнению с прошлым годом.

Стоит напомнить, что протесты начали набирать обороты с городов расположенных в Южном Азербайджане. Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что в городах Тебриз, Хой и Ардебиль также отмечаются массовые протестные выступления и противостояния с силовыми структурами.

Февраль, который изменил мир

24 февраля мир был потрясен новостью о том, что Россия начала крупномасштабную войну против Украины. Войска РФ начали наступление по четырем основным направлениям - с севера в направлении Киева, с северо-востока в направлении Харькова, с юго-востока из Донбасса и с юга из Крыма. Событиям предшествовала концентрация российских войск у российско-украинской границы. На пике своего продвижения - в марте - Россия заняла около 27 % территории Украины (вместе с Донбассом и Крымом), но к декабрю эта цифра сократилась до 18 %. 21 сентября, после поражения РФ в Харьковской области, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, это решение активизировало процесс отъезда из РФ людей призывного возраста. Свое решение президент РФ объяснял "защитой родины, ее суверенитета и территориальной целостности". Призвать планировалось 300 тыс. россиян. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задания по мобилизации. И 7 декабря Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что никакой необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет.

По данным ООН на 18 декабря, с начала вторжения погибли не менее 6 826 и были ранены не менее 10 769 мирных жителей, причем реальные потери, как предполагается, гораздо выше. Вторжение вызвало крупный миграционный кризис: по данным ООН, Украину покинуло 7,86 млн беженцев (по состоянию на 20 декабря 2022), а еще около 8 млн людей стали внутренне перемещенными лицами. Ряд журналистов назвали вторжение крупнейшим военным конфликтом в Европе с окончания Второй мировой войны.

Международное сообщество в лице США, ЕС и ряда других стран и организаций поддержали Украину, объединившись против России. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1 осудила действия России, признав ее государством-агрессором, и призвала вывести свои войска с территории Украины. Ряд государств начали оказывать Украине военную помощь, среди которых страны ЕС, США и другие. А Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России на территории Украины.

"Прощай, немытая Россия!"

Начавшая войну Россия оказалась под давлением доселе невиданных по масштабам санкций. В знак протеста из страны ушли всемирно известные марки и бренды: теперь на прилавках магазинов невозможно найти американскую колу, а всем известным франшизам американских фастфудов подобран неповторимый российский аналог. Кроме того, санкции включают в себя масштабные ограничения финансовой системы России (включая Центробанк и крупнейшие банки), деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей, и, в некоторых случаях членов их семей.

Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея НАТО, Европейский парламент, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Украина, Чехия и Эстония признали Россию террористическим государством. Латвия и Литва понизили уровень дипломатических отношений с Россией - оба государства выслали российских послов и отозвали своих из России. Новая Зеландия приостановила дипломатические контакты с Москвой на высшем уровне. Громким стало заявление Комитета министров Совета Европы, который официально исключил Россию из организации.

Cанкции отразились не только на российской дипломатии, но и на других сферах: с марта Европейский союз отключил от SWIFT семь российских банков. Также он запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро. Запрет касается физических или юридических лиц, организаций и органов в России, включая правительство и Центробанк. 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете поставок нефти, газа и угля из России. Также США запретили своим гражданам осуществлять новые инвестиции в энергетический сектор России и финансировать иностранные компании, осуществляющие подобные инвестиции. 9 апреля США ввели в действие законопроект о запрете импорта энергоносителей из России, включая нефть, уголь и природный газ. В апреле также было объявлено о введении эмбарго на российский уголь на уровне Европейского союза. Даже нейтральная Швейцария внесла в санкционные списки 197 физических и 9 юридических лиц, приведя их в соответствие с санкционными списками ЕС.

Продовольственный кризис

Война и ее последствия привели к рекордному росту продовольственных цен из-за нарушения товарных потоков c Украины и из России. Совместно эти страны производили одну восьмую от всех потребляемых в мире калорий, причем Украина занимала второе место в мире по экспорту пшеницы (10%) и первое по поставкам кукурузы (15%). Также на Украину и Россию приходилось более половины мировых поставок подсолнечного масла. Морские маршруты, по которым Украина поставляла около 90% сельскохозяйственных грузов, оказались прерваны. Заменить морской путь железнодорожным было невозможно из-за разной ширины колеи в Украине и сопредельных странах ЕС, как и перевезти такой объем грузов автомобильным транспортом. Часть зерновых поставок была перенаправлена по Дунаю в румынские порты Констанца и Сулина, но они не были приспособлены для обработки такого объема зерновых грузов. Из-за блокады порты Украины не смогли покинуть иностранные судна уже с грузами зерновых. Только в порту Одессы в хранилищах осталось около 20 млн тонн зерна.

Мир столкнулся лицом к лицу с проблемой продовольственного кризиса. Формальные и неформальные обсуждения возобновления поставок продовольствия c Украины начались еще в марте по инициативе лидеров Турции, Египта, Ирана, Саудовской Аравии и Израиля и других стран Ближнего Востока и Северной Африки. Они настаивали на том, что перебои с поставками могут дестабилизировать ситуацию в регионе, как это случилось во время "арабской весны". Переговоры России и Украины при посредничестве ООН и Турции (фактически, прямых встреч не было) активизировались в мае 2022 года, которые завершились подписанием двух соглашений, формирующие единую зерновую сделку — между Украиной, ООН и Турцией и между Россией, ООН и Турцией — были подписаны 22 июля 2022 года. Зерновая сделка стала первым соглашением между Россией и Украиной с начала вторжения и была позитивно воспринята мировым сообществом и глобальными рынками: так, после новостей о сделки цены на пшеницу вернулись к довоенному уровню. Для контроля исполнения соглашений 27 июля в Стамбуле под эгидой ООН начал работу Совместный координационный центр (СКЦ), в который вошли по 5 представителей от сторон-участников зерновой сделки.

Круговорот премьеров в Великобритании

Политический кризис в Великобритании еще при Борисе Джонсоне развивался несколько месяцев и достиг апогея, скандалы следовали один за другим. Даже ранее проведенное тайное голосование членов фракции консерваторов по вотуму недоверия Борису Джонсону, которое закончилось в пользу премьер-министра не помогло ему. Вскоре министры друг за другом заявили об отставке, обвинив премьера в патологической лжи и желании любой ценой удержаться у власти.

Самым крупным оказался скандал с вечеринками в резиденции Джонсона в жесткий локдаун и обвинениями в том, что премьер неоднократно говорил неправду в парламенте, а после появления новых свидетельств его лукавства, ссылался на плохую память или добросовестное заблуждение. Вскоре Джонсон решил уйти, и за его кресло начали борьбу бывший министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Второй кандидат оказался более убедительным- Трасс обещала пересмотреть налог на наследство, отменить запланированное повышение корпоративного налога на 6%, а также отказаться от сборов в систему Национального страхования, которые были введены при Борисе Джонсоне. Она и стала новым премьер-министром Великобритании, но всего лишь на 45 дней, побив рекорд как самый недолговечный премьер в истории Британии. Трасс признала, что ей не удалось выполнить обещаний, данных ею в ходе кампании по выборам лидера консерваторов, и в результате утратила доверие партийных соратников. Таким образом всем стало понятно, что новым премьер-министром Британии станет главный соперник Трасс- Риши Сунак. Так и произошло.

Вся эта борьба за кресло премьера произошла на фоне печального для Великобритании события. 8 сентября 2022 года скончалась королева Елизавета II, после нее на трон вступил ее сын Чарльз III. Являясь символом своей эпохи, Елизавета II на протяжении 70 лет твердо правила Британией, проведя страну сквозь все перемены и завоевав уважение и восхищение во всем мире. При ней сменилось 15 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля, родившегося в 1874 году, и включая Лиз Трасс, которая на 101 год младше сэра Уинстона.

В 2022 году мир потерял и экс премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. В результате нападения политик получил ранение в грудь и скончался в больнице. Совершивший нападение был задержан на месте. Им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, который раньше служил в морских силах самообороны страны.

Чемпионат мира по футболу с "сюрпризами"

Чемпионат мира в Катаре завершился недавно и точно останется в памяти многих зрителей чередой яркий событий. На нынешнем мундиале марокканцы вошли в историю как первая африканская команда, участвующая в полуфинале. В четвертьфинале сборная Португалии потерпела сенсационное поражение от марокканцев со счетом 0:1. Уходя в подтрибунное помещение после игры, капитан португальцев и звезда мирового футбола Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций и расплакался, что вызвало сожаления у миллиона его фанатов.

Отдельно стоит отметить сам процесс организации турнира. На его подготовку ушло много времени (страна готовилась долгих 12 лет), но еще больше – денег. Катар оторвался по сумме затрат дальше всех: страна потратила на подготовку к чемпионату мира $ 220 млрд, из них только от $ 6 до $ 10 млрд (по разным оценкам) ушло на строительство семи стадионов и реконструкцию "Халифа Интернейшнл", построенного еще в 70-х. Остальное ушло на транспорт, гостиничный бизнес, телекоммуникации и инфраструктуру безопасности. Так, $36 млрд выделили на метро, $15,5 млрд – на новый аэропорт, $7,4 млрд – на новый порт.

Сразу после окончания ЧМ, победу в котором одержала сборная Аргентины, разгорелся коррупционный скандал, в котором оказалась замешана вице-президент Европейского парламента Ева Кайли. Кайли и остальные соучастники подозреваются в получении взяток в обмен на создание положительного образа Катара в целом и распространение позитивной информации о положении трудовых мигрантов в этой стране. Полиция Бельгии провела обыски по 16 адресам, связанным с фигурантами дела. В доме Евы Кайли она изъяла 600 тыс. евро наличными. Правительство Катара отрицало причастность к этому делу.

Год выдался настолько насыщенным, что сложно представить, какие еще события ожидают нас в новом 2023-ем году.