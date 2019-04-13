Военный переворот в Судане - "Арабская весна" продолжается - КОММЕНТАРИЙ

Весной этого года над африканскими диктаторами грянул гром. 2 апреля в результате акций протеста был свергнут президент Алжира Абдульазиз Бутефлика, правивший страной на протяжении 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы государства был избран председатель Совета наций Абдул-Кадыр Салех. Именно он в ближайшие 90 дней будет возглавлять страну.

Абдул-Кадыр бин Салех родился в Алжире 24 ноября 1941 года. В 1997-2002 гг. занимал пост председателя Национальной Ассамблеи, с 2002 года – главы Совета наций.

Вихрь протеста, свергнувший президента Алжира, все еще блуждает по стране. После его отставки сотни алжирцев вновь вышли на улицы в знак протеста против назначения Салеха. Их поддержало большинство парламентариев. Стоит отметить, что предшественник Салеха - Бутефлика правил Алжиром с 28 апреля 1999 года по 2 апреля 2019-го. 82-летний президент, несколько лет страдающий тяжелым недугом, решил переизбраться на очередной срок, что и вызвало бурю негодования алжирцев. Доведенный до предела народ вынудил Бутефлику к отставке.

Акции протеста, захлестнувшие Судан с 11 апреля, привели к отставке президента Омара аль-Башира, правившего страной с 1989 года. Вооруженный мятеж положил конец его 30-летнему правлению. По сообщению СМИ, свергнутый правитель содержится под домашним арестом. Есть сведения об аресте членов правительства и руководства правящей партии. Министр обороны и вице-президент Судана Авад ибн Ауф уже принес присягу на посту главы временного военного совета. Его заместителем назначен начальник генштаба Кямал Абдул Мааруф. Громкие отставки стали продолжением “арабской весны”, в результате которой были свергнуты правившие десятилетиями президенты Туниса, Египта, Ливии и Йемена. Вслед за этим были освобождены политзаключенные. Объявленный в Алжире 19-летний режим чрезвычайного положения был упразднен.

Король Иордании не смог заглушить докатившуюся до его страны волну протеста даже ценой отставки премьера и правительства.

Султан Омана Кабус бин Сеид отвел от себя опасность, повысив в два раза зарплаты, отправив в отставку некоторых членов правительства и расширив полномочия парламента. Король Саудовской Аравии пообещал реформы, сумев тем самым удержаться у власти. Акции протеста в Сирии столкнули страну в пропасть, едва не стерев с карты мира. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на очередной срок, отправив в отставку некоторых глав провинций. В Джибути протестующие оппозиционеры захватили несколько государственных зданий, однако спустя некоторое время лидеры акции были арестованы, а международную мониторинговую группу изгнали из страны. Король Марокко пообещал экономические льготы, принял жесткие меры в отношении коррупционеров, и после громких отставок, в стране возникла конституционная монархия.

Король Бахрейна провел ряд реформ, освободил политзаключенных, велел арестовать нескольких министров.

Акции протеста захлестнули также Ливан и Мавританию. “Арабская весна” переметнулась и на территорию Ирана, однако существенного успеха так и не достигла. Участники акции были арестованы. А значит, есть вероятность повторения этого сценария в будущем.

Смена правительств и режимов в арабских странах неминуемо приближается. Убийство журналиста Джемала Кашикчи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле могло спровоцировать серьезные изменения в королевстве, однако впоследствии стал очевиден запланированный характер этого преступления. Было обнародовано даже имя заказчика, но международная общественность смолчала, не приняв никаких мер в его отношении.

Видимо, только сейчас стало возможно свержение президентов Судана и Алжира. Отставки глав этих государств стали следствием раскола правящей команды. Что же происходит в Африке? Отчего столь часто происходят там революции и смена правительств? Как известно, этот континент богат природными ископаемыми. Население Африки очень молодо. Долгие годы эти территории были колонией, где верховодили эмиссары. Много лет в африканских странах не было стабильности, происходили частые военные конфронтации. Террористические группировки раздирают континент, все чаще фигурируя в разного рода кровопролитных актах.

После краха СССР Африка вновь стала желанным куском пирога, который никак не могут поделить сильные мира сего. Как известно, Судан провозгласил независимость 1 января 1956 года. 6 января того же года были установлены дипломатические отношения между Суданом и СССР. В 1970 году эти отношения разладились, однако после госпереворота 1985 года отношения вновь потеплели. В 1991 году Судан признал Россию правопреемницей СССР. За минувшие годы двусторонние связи между Россией и Суданом существенно развились. 27 марта 2014 года в ходе голосования в Генассамблее ООН по Крыму Судан проголосовал против признания итогов состоявшегося в Крыму референдума, иными словами, выступил в пику России. В 1958, 1964, 1965, 1969, 1971 и 1989 годах в Судане произошли военные и государственные перевороты. После очередного переворота 30 июня 1989 года к власти пришел полковник Омар аль-Башир. Главным его политическим сподвижником был видный религиозный деятель Хасан Абдулла Тураби, которого сравнивали с духовным лидером Ирана аятоллой Хаменеи. Омар аль-Башир родился в 1944 году в семье крестьянина. Он был подростком, когда его страна избавилась от колониальной зависимости Британии и Египта. 16-летний Омар ушел добровольцем в армию, а затем получил образование в Хартуме и Каире. В 1973 году в составе египетской армии он участвовал в военных действиях против Израиля. В 1967-69 гг. служил в ВВС Судана. В 1987 году он был назначен командиром 8-й мотопехотной бригады, а 30 июня того же года в результате свержения в стране правительства Демократической партии сумел пробиться во власть. С этого периода вплоть до 16 октября 1993 года он занимал пост председателя Совета командования революцией национального спасения. В 1993 году был избран президентом. В 1983-2005 гг. в ходе 22-летней войны на юге Судана были убиты около 2 млн. граждан, 4 миллиона человек стали беженцами. В марте 2009 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре, где, как утверждается, проводились этнические чистки. Таким образом, аль-Башир стал первым действующим главой государства, против которого было выдвинуто обвинение органом международной юстиции. Сам обвиняемый заявил, что это решение предвзято и является частью колониальных планов в отношении его страны. США поддержали решение суда, а Россия назвала его опасным шагом. Судана связывали довольно крепкие отношения с Россией и Ираном. Несколько лет назад Омар аль-Башир был в Москве и встречался с Владимиром Путиным.

Судан стал средоточием интересов зарубежных держав, и это неслучайно. Юг страны богат нефтью и газом. Минувшие годы велась отчаянная борьба за раздел природных ресурсов этой страны. В результате гражданской войны, длившийся на протяжении более 20 лет, 9 июля 2011 года Судан был разделен на Южный и Северный. Богатые нефтегазовыми ресурсами земли отошли южной половине, а нефтяной трубопровод протянулся вдоль территории Северного Судана, столицей которого является Хартум. Джуба была объявлена столицей Южного Судана.

Свержение Омара аль-Башира положило конец целой эпохи в истории независимости страны. Не исключено, что все внимание в будущем будет приковано к отношениям между жителями Судана. Эти отношения сыграют ключевую роль в нормализации обстановки, устранении конфликта, развитии севера и юга. Ряд политиков настороженно и с опаской отнеслись к событиям 11 апреля. Они расценивают происходящее как продолжение событий 1989 года. Именно в 1989 году Омар аль-Башир пришел к вершине власти. События, разворачивавшиеся в Африке за минувшие 8 лет, позволяют предположить, что госперевороты, в основном, происходят в странах, тесно сотрудничавших с СССР. В последнее время Россия активно вовлечена в политические события в Ираке и Сирии, именно Кремль отстоял Башара Асада. Не исключено повторение иракского и сирийского сценария в арабских странах.

Таким образом, спустя 8 лет с момента своего начала “Арабская весна” привела к свержению власти в Алжире и Судане. Вполне возможно, что эти веяния переметнутся и на Саудовскую Аравию. Наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман хоть и проводит реформы, но после убийства журналиста Джамала Кашикчи стало очевидно, что все эти реформы всего лишь для отвода глаз, так сказать, маскировка. Вихрь революций и протеста разрастается, затягивая в свою воронку все новые и новые страны. А значит, “Арабская весна” грядет новыми раскатами…