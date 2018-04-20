Военный эксперт: Встреча представителей России и НАТО в Баку призвана снизить напряженность в Сирии - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Представители России и НАТО встретились, чтобы обсудить создание условий для предотвращения столкновений в ходе выполнения военно-учебных задач с той или иной стороны.

Об этом Report заявил военный политолог, доцент кафедры политологии РЭУ имени Г.В.Плеханова Александр Перенджиев, комментируя встречу начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с главнокомандующим сил НАТО в Европе Кертисом Скапаротти в Баку.

"Речь идет, прежде всего, о повышении частоты и масштабов военно-морских, военно-воздушных учений и сухопутных учений с возможной отработкой ракетных ударов, и недопущения в результате их проведения каких-либо нежелательных для обоих сторон инцидентов или провокаций. Можно сказать проще - необходимо создать такие условия, чтобы в ходе учений не было столкновений, или чтобы действия в ходе выполнения военно-учебных задач не были восприняты противоположной стороной, как агрессивный акт", - заявил А.Перенджиев.

По его словам, потребность таких встреч возникла в результате прекращения деятельности структуры Совета Россия-НАТО, так как в рамках подобной институциональной формы военные руководители России и НАТО обсуждали текущие проблемы.

Коснувшись вопроса обсуждения сирийской тематики в рамках встречи, эксперт подчеркнул, что нет необходимости в данном случае строить какие-то домыслы, так как в Сирии находятся подразделения ВС России и НАТО, которые постоянно перемещаются и маневрируют, в связи с чем есть необходимость в определенной координации действий.

"Поэтому также существует необходимость обмена информацией и выработки определенных согласований в целях недопущения вооруженных столкновений между представителями России и НАТО в период, когда САР при помощи российских ВКС готовится окончательно разгромить оставшиеся подразделения так называемого "Исламского государства" (ИГ)", - подчеркнул военный политолог.

"Генералы никогда не ведут переговоры в целях эскалации военной напряженности! Они встречаются только в интересах мира и безопасности, или, хотя бы, в целях минимизации конфликтных отношений", - сказал А.Перенджиев.

Он также добавил, что данная встреча лишь служит источников снижения градуса конфликтности в Сирии.

Говоря о причине проведения постоянных встреч подобного формата в Баку, доцент РЭУ отметил, что Баку является наиболее комфортной и компромиссной площадкой для обоих сторон.

"С одной стороны – Азербайджан находится в хороших отношениях с Россией, имеет глубокие социальные, политические, культурные, этнические связи. Активно развивается между нашими странами военно-техническое сотрудничество. С другой стороны, Азербайджан имеет такие же, по степени развития, связи с Турцией – страной-членом НАТО. При этом официальный Баку сохраняет нейтральный военный статус", - сказал военный эксперт.

"Кроме этого, бакинское гостеприимство, прекрасная уютная обстановка самой столицы южнокавказской республики способствуют созданию благоприятных условий для ведения таких трудных переговоров", - резюмировал А.Перенджиев.