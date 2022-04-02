Военный эксперт: Апрельские бои стали предвестниками Отечественной войны

"Апрельские бои занимают особое место в военной истории Азербайджана. Я бы даже сказал, что это был первый такого рода ответ Азербайджана на армянские провокации с момента оккупации. С высот на Талышском направлении и Лелетепе азербайджанские населенные п

"Апрельские бои занимают особое место в военной истории Азербайджана. Я бы даже сказал, что это был первый такого рода ответ Азербайджана на армянские провокации с момента оккупации. С высот на Талышском направлении и Лелетепе азербайджанские населенные пункты регулярно обстреливались из крупнокалиберных орудий и даже из артиллерии и минометов. Азербайджанская армия получила приказ выбить противника с этих позиций в целях обеспечения безопасности мирных жителей”.

Об этом Report заявил полковник в запасае, военный эксперт Шаир Рамалданов.

"Это задание было выполнено в кратчайшие сроки. Противник был выбит с этих высот. Апрельские бои стали предвестниками освобождения Азербайджаном своих земель. Это был месседж о том, что данный вопрос чрезвычайно актуален на международной арене. То есть эскалация была возможна в любой момент, и Азербайджану не осталось ничего иного, как прибегнуть к силовому решению. С другой стороны, азербайджанский народ преодолел испытание и сплотился. Народ продемонстрировал свою готовность в вопросе освобождения земель от оккупантов. Тысячи молодых людей обратились в службу мобилизации.

Азербайджанская армия обрела уверенность в том, что сможет прорвать фортификационные сооружения, возводимые Арменией на протяжении многих лет. Азербайджанская армия блистательно проявила себя в Апрельских боях, а после - в Отечественной войне, выполнив поставленную Верховным главнокомандующим задачу и восстановив территориальную целостность нашей страны. В этом смысле можно считать Отечественную войну своего рода продолжением Апрельских боев", - отметил эксперт.