ВОДОРОДНАЯ «БОМБА» - новые возможности или угроза для нефтедобывающих стран

Разрабатываются планы по использованию Южного газового коридора для доставки водородной смеси в Европу

Уже несколько лет страны с большими экономиками усиленно продвигают идею перехода на «зеленую энергетику», где одна из главных ролей отводится водородному топливу. В условиях нашей планеты водород является крайне неоднозначным энергоносителем. В отличие от нефти, угля или дерева, залежей чистого водорода на Земле нет. Его добыча — это относительно дорогое и ресурсоемкое «удовольствие». Однако, сторонники расширения применения этого элемента в качестве топлива говорят, что инвестиции в инфраструктуру и рост спроса со стороны транспорта, газовых сетей и промышленности снизят затраты.

Так или иначе, процесс уже пошел, и многие страны стараются побыстрее в него включиться, чтобы не быть в стороне от будущих крупных инвестиций в это направление.

Европа в лидерах

Водородная энергетика наряду с таким понятием, как возобновляемые источники энергии (ВИЭ), уже признана панацеей в борьбе за климатическую нейтральность. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2040 году в мире 20-35% вырабатываемой электроэнергии будет приходиться на долю солнечных и ветряных электростанций. При таком развитии будет расти спрос на технологии сохранения и быстрой компенсации энергии.

Водородная энергетика является эффективным средством, создающим возможности для долгосрочного хранения энергии. При этом излишнюю энергию, выработанную солнечными и ветряными электростанциями, можно будет использовать в технологиях производства водорода из воды.

Известно, что на сегодня более 50 корпораций и 20 стран мира приняли свои долгосрочные стратегии по развитию водородных технологий, которые ускоренно реализуются за счет применения различных льгот.

К примеру, Япония своей основной целью ставит формирование «общества, основанного на водороде». В США водородная программа под различными названиями реализуется с 1970 года. В XXI веке она переживает эпоху возрождения – на программу US DOE Hydrogen and Fuel Cells Program ежегодно выделяется 120 млн долларов США.

Однако большая часть запланированных в мире водородных проектов и самая большая часть соответствующих инвестиций в этом десятилетии будет осуществлена именно в Европе. В Европейском Союзе с 2017 года реализуется программа The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), согласно которой до 2023 года на развитие водородных технологий будет направлено 1,8 миллиарда евро.

Кроме того, ЕС сделал водород ключевым элементом своей цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году и планирует запустить в текущем десятилетии электролизеры суммарной мощностью 40 ГВт (в настоящее время показатель составляет 0,1 ГВт).

Из 228 объявленных во всем мире водородных проектов 55% приходятся на Европу, большинство из них будут запущены в этом десятилетии при привлечении инвестиций в более 300 млрд долларов СШВ. Прогнозируется, что к середине века потребление водорода вырастет до 500–800 млн тонн в год, что составляет 15–20% от общего конечного спроса на энергию по сравнению со 115 млн тонн в настоящее время.

В целом, по экспертным оценкам, для этого потребуются инвестиции в размере около 15 трлн долларов США, достигающие пика в конце 2030-х годов на уровне около 800 млрд долларов США в год. Причем не только для производства водорода, но и для электроэнергетической системы, для поддержки массового увеличения использования водорода. Также одними из барьеров основных развитий водородной энергетики являются технологии хранения и транспортировки водорода, так как он обладает специфическими физико-химическими свойствами, и эти процессы крайне энергозатратны. Все эти вопросы должны быть решены за указанный промежуток времени с тем, чтобы снизить стоимость "зеленого" водорода (произведен электролизом воды с применением возобновляемых источников энергии) до стоимости "голубого" водорода (водород, произведенный паровой конверсией метана с использованием технологии улавливания и хранения углерода). Исследователи отмечают, что в Европе этого удастся достичь лишь к началу 2040-х годов.

Азербайджан готов к новым трендам

Вместе с тем, понятно, что отказ ЕС от углеводородной энергетики из-за ее негативного влияния на климат и экологию является серьезной угрозой для поставщиков энергоносителей на европейский рынок. Прежде всего, это касается крупнейшего энергетического партнера «Старого света» - России. Однако, она, судя по всему так просто сдаваться не собирается и, учитывая современные тренды запустила собственную масштабную программу по развитию водородной энергетики, согласно которой в качестве первых производителей водорода определены «Газпром» и «Росатом». Компании запустят пилотные водородные установки в 2024 году - на атомных электростанциях, объектах добычи газа и предприятиях по переработке сырья.

Сейчас готовится проект Концепции развития водородной энергетики, и согласно ему, одно из основных направлений — создание научно-технологической инфраструктуры, на базе которой будет организована разработка отечественных технологий водородной энергетики, в том числе технологий производства, транспортировки и применения водорода.

Что касается Азербайджана, который также поставляет нефть и газ на европейский рынок, то в принципе, наша страна провозгласила развитие возобновляемых источников энергии одним из приоритетных направлений своей экономической политики. С другой стороны, запланированные объемы экспорта в ЕС азербайджанского газа по Южному газовому коридору в 10 млрд кубометров в год, конечно, будут реализованы в полном объеме еще до того, как Европа успеет отказаться от «голубого топлива». Тем более, что маршрут экспорта газа из Азербайджана считается приоритетным для Европы.

Но Азербайджан собирается поступить еще мудрее и планирует подготовить свою инфраструктуру для того, чтобы переориентировать их на транзит водорода в будущем. Разрабатываются планы и на далекую перспективу - использование Южного газового коридора для доставки водородной смеси в Европу с учетом планов последней по реализации «Водородной стратегии».

«Нефтегазовым компаниям необходимо адаптироваться к меняющейся энергетической среде. Водород, который можно производить из возобновляемых источников, ядерных и других источников, можно транспортировать в виде природного газа по трубопроводам. Отныне мы должны думать очень быстро. Мы обсуждаем водородные технологии с BP, а также с немецкими и японскими компаниями», - заявлял ранее вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

По его словам, согласно уже проведенным исследованиям, мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) без дополнительных инвестиций на 20% могут быть использованы для транспортировки водорода по этому маршруту в Европу.

Так или иначе, у Азербайджана есть достаточно времени, чтобы подготовиться к масштабному переходу Европы на водородную энергетику, и думается страна будет готова достойно встретить новые тренды на топливном рынке.

Эксперт Гулу Нуриев