Внешнеполитические триумфы Азербайджана в 2024 году: Лидерство в климатической борьбе и укрепление регионального статуса

С момента обретения независимости Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции на международной арене, превращаясь в ключевого игрока в региональной и глобальной политике. Стратегическое расположение страны позволяет ей активно развивать энергетическую без

Азербайджан в последние 30 лет активно укрепляет свои позиции на международной арене. Освобождение Карабаха, восстановление территориальной целостности и суверенитета окончательно превратили Азербайджан в ключевого игрока в регионе, а также в страну, с которой нужно считаться и в глобальной политике.

2024 год запомнится именно усилением дипломатических позиций страны, в качестве государства, с интересами которого приходится считаться не только региональным игрокам, но и международным акторам.

Четырехлетнее председательство в Движении неприсоединения также укрепили позиции страны в качестве актора, способного диктовать международную повестку. В добавок ко всему, стратегическое расположение страны позволяет ей активно выступать с инициативами по развитию энергетической безопасности не только на Южном Кавказе, но и в Европе, а также в Центральной Азии.

Азербайджан эффективно реагирует на глобальные вызовы, такие как изменение климата, являясь инициатором крупных международных проектов.

В уходящем году внешняя политика Азербайджана была акцентирована на достижении устойчивого мира на Южном Кавказе, укреплении партнерских отношений и взаимодействии в рамках крупных организаций. Также приоритетными направлениями стали обеспечение энергетической безопасности стран-партнеров, продвижение климатической повестки, развития межконтинентальных проектов.

2024 год: "Год солидарности ради зеленого мира" и "Бакинский прорыв"

25 декабря 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому 2024 год был объявлен "Годом солидарности ради зеленого мира". Такой выбор был очевиден, так как в 2024 году стране предстояло принять крупнейшую климатическую конференцию в мире - COP29.

Азербайджан поставил амбициозную цель сократить эмиссию парниковых газов на 35% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года и на 40% к 2050 году. Параллельно с этим Азербайджан развернул всемирную инициативу, направленную на увеличение объема финансирования в борьбе с изменением климата. Забегая вперед отметим, что, несмотря на все трудности, Азербайджану удалось добиться определенных успехов в этом направлении.

На COP29 Азербайджан стремился не только привести к общему знаменателю развитые и развивающиеся страны в вопросе увеличения финансирования на климатическую цели, но и противостоял кампании клеветы, развернутой против страны в западных СМИ и НПО.

Официальный Баку в очередной раз показал миру, что имеет устойчивый иммунитет к подобному внешнему давлению, в том числе, со стороны отдельных псевдолидеров. Азербайджан гнул свою линию, и в итоге на COP29 была определена новая цель климатического финансирования и ряд других значимых договоренностей, по которыми стороны не могли договориться почти 10 лет. Неудивительно, что итоги COP29 оценили как "Бакинский прорыв"

На COP29 в Баку была окончательно полностью одобрена статья 6 Парижского соглашения, завершив десятилетие переговоров о высокоинтегрированных углеродных рынках. После долгих обсуждений страны согласовали правила для углеродных кредитов в рамках Парижского соглашения. Также была утверждена новая климатическая цель, предусматривающая выделение не менее $300 млрд ежегодно к 2035 году на борьбу с изменением климата. Еще одно достижение - договоренность о запуске с 2025 года Фонда возмещения убытков и ущерба.

Азербайджан продолжает продвигать мир на Южном Кавказе

В 2024 году очень многие ожидали, что Азербайджан и Армения финализируют переговоры по мирному договору и наконец подпишут соглашение. Да, на Южном Кавказе сегодня де-факто существует мир, но нужно закрепить его де-юре. Поэтому ключевым направлением внешней политики в 2024 году было завершение мирного процесса, или , как минимум, достижение существенного прогресса по нему.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в течение года провели две встречи в рамках переговорного процесса: 17 февраля в Мюнхене и 24 октября в Казани.

Но в основном переговоры по мирному договору велись на уровне внешнеполитических ведомств. Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели несколько встреч по согласованию текста мирного договора. Первая встреча состоялась 28-29 февраля в Берлине, затем переговоры прошли 10 мая в Алматы, 10 июля - в Вашингтоне, 26 сентября - в Нью-Йорке в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Последняя в этом году встреча глав ведомств прошла 18 октября в Стамбуле в рамках министерской встречи регионального формата "3+3".

В итоге стороны завершают 2024 год без подписанного соглашения, но со значительным прогрессом в мирном процессе. На сегодня текст мирного договора согласован на 90% : преамбула 15 из 17 статей мирного договора согласованы между двумя странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что несогласованными остаются два вопроса: отказ от международных взаимных исков и от размещения представителей других стран на границе двух стран. В Баку считают, это вполне достижимые догворенности и Ереван готов с ними соглоаситься. С большой вероятностью стороны смогут договориться по этим двум статьям в наступающем 2025 году.

К успехам на треке нормализации армяно-азербайджанских отношений является возвращение Азербайджану 4 сел Газахского района, которые более 30 лет находились под армянской оккупацией. Кроме этого, стороны запустили процесс делимитации и демаркации границы, а сейчас определяют участок для второго этапа делимитации.

Но ключевым моментом в переговорах остается выход на подписание мирного договора. А для этого Армения должна выполнить два основных условия. Во-первых, изменение конституции, так как в ней существует ссылка на Декларацию о независимости, которая, в свою очередь, содержит территориальные претензии к Азербайджану. Поэтому изменение армянской Конституции, как сказал президент Ильхам Алиев, - это не прихоть, а объективное условие. Во-вторых, ликвидация Минской группы ОБСЕ.

В 2024 году произошло еще одно значимое событие: российские миротворцы завершили свою миссию и покинули Ходжалы. Решение о досрочном выводе российского миротворческого контингента (РМК) с территории Азербайджана было принято на высшем уровне руководством двух стран. Процесс вывода миротворцев из Карабахского региона Азербайджана начался 17 апреля и был завершен 11 июня.

Укрепление Тюркского мира

В 2024 году исполнилось 15 лет со дня создания Тюркского совета, который за эти годы превратился в Организацию Тюркских Государств. ОТГ сегодня - это не просто региональная организация, а структура, способствующая интеграции и обеспечению безопасности в обширном Евразийском регионе.

Для Азербайджана развитие и укрепление ОТГ - один из столпов внешней политики, страна предпринимает последовательные шаги в этом направлении. Для усиления взаимодействия в рамках ОТГ Азербайджан в июле 2024 года организовал в Шуше неформальный саммит. Он стал важным шагом в укреплении партнерских отношений и разработке новых инициатив в рамках объединения.

Сотрудничество в восстановлении Карабахского региона Азербайджана стал одним из значимых аспектом такого взаимодействия. Страны ОТГ внесли и продолжают вносить весомый вклад в строительно-восстановительные работы, демонстрируя практическую поддержку и солидарность. Например, в Физули уже действуют образовательные учреждения, построенные Узбекистаном и Казахстаном. Еще один такой объект строится в селе Хыдырлы Агдамском районе и является подарком Кыргызстана. Венгрия со своей стороны осуществляет полное восстановление села Солтанлы Джебраильского района.

Такие инициативы способствуют не только укреплению связей между странами, но и развитию региона, создавая благоприятные условия для интеграции, экономического роста и культурного обмена.

Противостояние неоколониализму

Еще одно направление во внешней политике Азербайджана – борьба против неоколониализма. Это относительно новое направление, но активная работа позволила вывести эту борьбу на глобальный уровень.

При этом цель помочь тем сообществам, которые испытывают последствия колониальной политики и ищут выход из ситуации. В 2025 году БИГ планирует подготовить новые отчеты, касающиеся регионов, находящихся под колониальным влиянием и борющихся за независимость от метрополий.

Азербайджан усиливает взаимодействие с международными организациями

Говоря о международном сотрудничестве, следует также отметить отношения Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Азербайджан в 2016 году стал налаживать контакты с ШОС и получил статус партнера по диалогу. Но в последние несколько лет Баку заявляет, что отношения с ШОС важно вывести на качественно новый уровень. Как итог, в 2024 году Азербайджан подал официальную заявку на получение статуса страны-наблюдателя в ШОС.

3 июля 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в саммите ШОС в Астане в формате "ШОС плюс". Это было вторым приглашением Азербайджана на саммит, что подтверждает планы сторон на углубление партнерства.

Благодаря своему географическому положению, Азербайджан может предложить странам ШОС значительные возможности, особенно в транспортно-логистической сфере, что вызывает взаимный интерес у партнеров. Не исключено, что уже в 2025 году на саммите в Китае Азербайджан станет наблюдателем в ШОС.

19 декабря 2024 года официально было объявлено о вступлении Азербайджана в еще одну организацию - "Исламскую восьмерку", которую еще называют Организацией экономического сотрудничества развивающихся стран D-8.

Азербайджан намерен активно способствовать реализации ключевых ценностей D-8, включая устойчивое экономическое развитие, инновации и справедливое распределение благ. Как страна с динамично развивающейся экономикой и стратегическим расположением, Азербайджан планирует укреплять взаимодействие между членами организации, предлагая новые подходы для реализации совместных проектов и инициатив и тем самым обогатить деятельность D-8.

Подводя итоги 2024 года, можно отметить, что Азербайджан добился значительных успехов во внешней политике, реализовав многие из поставленных целей.