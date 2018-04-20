Внеочередные выборы в Турции - "Бархатная революция" Эрдогана - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на все свои недостатки, демократическая форма правления является самой простой и справедливой. Венцом же демократии считаются свободные, прозрачные и справедливые выборы. Подобные выборы повышают бдительность общества, делают более мобильным правительство, что в итоге усиливает государство. В демократических обществах в день завершения выборов стартует подготовка к новой политической кампании. Поэтому и оппозиции, и правящая элита всегда готовы к проведению выборов.

Выборы и референдумы, проводимые в Турции в последние годы, служат усилению братской страны. Как известно, лидер правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган объявил 18 апреля о проведении 24 июня текущего года внеочередных президентских и парламентских выборов. Мысли об этих политических кампаниях звучат в Турции около двух лет, даже официальные лица правящей партии не исключали проведения внеочередных выборов. Однако на этот раз соответствующее предложение поступило от лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели. Oн предложил провести внеочередные выборы 26 августа. Стоит отметить, что в феврале текущего года ПСР и ПНД сформировали "Республиканский союз". В связи с этим на предложение Д.Бахчели в первую очередь должна была откликнуться ПСР. Оценив выдвинутое предложение, Р.Т.Эрдоган обосновал проведение внеочередных выборов. Поведав о попытке госпереворота 15 июля 2016 года, переходе от парламентской к президентской форме правления по итогам состоявшегося 16 апреля 2017 года референдума о конституционных реформах, он отметил отсутствие расхождений во взглядах между ним и премьер-министром страны, чем и обусловлено отсутствие особых проблем в управлении:

"Тем не менее, переход к новой форме правления стал насущной необходимостью. Предложение Девлета Бахчели было широко обсуждено в рядах нашей партии и встречено с одобрением. Мы были сторонниками проведения выборов в ноябре 2019 года, однако наши операции в Сирии, происходящее в регионе продиктовало необходимость преодоления неопределенности".

Попытаемся разобраться в некоторых аспектах предстоящих внеочередных выборов в Турции.

Нынешний президент страны был впервые избран всенародным голосованием 10 августа 2014 года. Собрав 21 млн 143 голоса (51,79%), Реджеп Тайип Эрдоган стал 12-м президентом страны. Его конкуренты – Экмеледдин Ихсаноглу собрал 15 млн 587 тыс. 720 голосов (38,44%), экс-председатель Демократической партии народов Салахаддин Демирташ, ныне находящийся под арестом за поддержку РПК и антигосударственную деятельность, собрал 3 млн 958 тыс. 48 голосов (9,76%).

Официальные итоги состоявшихся в Турции 1 ноября 2015 года выборов в Великое Национальное Собрание (парламент) 26-го созыва выглядят следующим образом: ПСР- 49,6 % (317 мест), Народно-республиканская партия - 25,22 % (134 места), Партия националистического движения - 11,7% (40 мест), Демократическая партия народов 10,86% (вместе с независимыми депутатами 59 мест).

В 2016 году была предпринята попытка госпереворота, а 16 апреля 2017 года в Турции состоялся долгие годы обсуждавшийся в стране референдум по конституционным преобразованиям. Эта политическая кампания состоялась в очень трудный для страны и правления Эрдогана период. Власть вела борьбу с ИГ, РПК, FETÖ и их сторонниками. Эта борьба продолжается и поныне.

Проект новой Конституции Турции подготовлен ПСР и ПНД. По итогам референдума, 51,4% граждан страны высказались в поддержку новой Конституции, а 48,6% проголосовали против. По сути, эта реформа в истории Турции равносильна революции. В основе управления страной лежала конституция, принятая в 1982 году после военного переворота в стране, сохранив в наследие от классической парламентской системы множество огрехов в полномочиях и ответственности главы государства. Та конституция не смогла заполнить правовые пустоты в государственном управлении, а избрание президента Турции народом, впервые состоявшееся в 2014 году, усугубило кризис в системе, обнажив нестыковки в вопросах полномочий и ответственности.

Противоречия в управлении в период с переворота 12 сентября 1980 года до попытки госпереворота15 июля 2016 года актуализировали необходимость принятия новой конституции. Таким образом, в Конституцию Турции были внесены поправки из 18 статей, и исполнительные полномочия были вверены исключительно президенту страны. Упраздняется Кабинет министров, отменяется должность премьер-министра, расширяются полномочия президента, ему предоставляется право быть членом партии. Таким образом, президент возглавил как правительство, так и государство.

В настоящее время Турция – парламентская республика, правительство формирует партия, имеющая как минимум 276 мандатов в парламенте из 550 депутатов. Срок полномочий депутатов составляет 4 года. По новой конституции, число депутатов парламента будет доведено до 600. Возраст для избрания в депутаты снижен с 25 до 18. Согласно документу, парламентские и президентские выборы будут проводиться раз в 5 лет в один и тот же день.

Полномочия парламента будут ограничены преимущественно разработкой законодательства. Глава государства сможет распускать парламент, а парламент – отправлять президента в отставку. Поправки в конституцию предусматривают и некоторые новшества в судебной системе. К их числу относится и упразднение военных судов. Понятия законодательства и исполнения отделяются друг от друга. Истекает срок действия и юридической неприкосновенности президента. Преступным деянием и возлагающим политическую ответственность будет не только измена Родине, но и все остальные противоправные действия.

Законодательство и исполнительная власть в стране настолько размежеваны, что граждане Турции, участвуя в двух различных выборах, будут напрямую избирать одного исполнителя. Не будет необходимости в равноправии политической партии правительства и иной политической партии, обладающей большим преимуществом голосов. Будет упразднено требование о прекращении президентом связей со своей политической партией. Распоряжения президента не будут велением закона. Если парламент Турции примет закон или постановление по соответствующей теме, предыдущие утратят свою силу. Распоряжения будут направляться на рассмотрение в Конституционный суд. Обращения в Верховный суд будут упрощены. То есть исполнительный контроль над конституцией усилится. Если президент захочет провести повторные выборы, его полномочия будут считаться прекращенными. Независимость и беспристрастность судов также отражена в статьях Конституции.

В целом, внеся поправки в конституцию, правление ПСР заложило основы новой Турции. Проведение внеочередных президентских и парламентских выборов резюмирует начатый огромный процесс реформирования. В этом деле правящей партии, Реджепу Тайипу Эрдогану оказала поддержку политическая партия, возглавляемая Девлетом Бахчели. Еще в январе нынешнего года председатель ПНД заявил о поддержке кандидатуры Эрдогана:

"Мы идем рука об руку в связи с референдумом по конституционным реформам. Я верил в то, что это пойдет на пользу Турции, и результат оправдал наши надежды. Полагаю, наше выступление с единых позиций на президентских выборах также будет на пользу Турции". Oн заявил, что ПНД не выставит кандидата на президентские выборы.

Демократичное общество невозможно без оппозиции. Председатель основной оппозиционной силы в Турции – Народно-республиканской партии Кямал Кылыдждароглу так выразил отношение к предстоящим 24 июня выборам:

"Мы готовы к выборам и уверены в своей победе. 2018-й год будет годом демократии в Турции".

Oн заявил о скором завершении деятельности в направлении формирования политических блоков. Ожидается, что Кямал Кылыджароглу выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы. К тому же, на политической арене Турции возникла новая "Хорошая партия". Ее лидер Мерал Акшенер заявила о готовности к выборам: "Мы давно хотели проведения этих выборов. Собрав сто тысяч подписей, я стану кандидатом в президенты". Однако их участие в выборах может оказаться под вопросом.

Согласно избирательному законодательству, политическая партия должна быть сформирована за 3 месяца до выборов (раньше этот срок составлял полгода, однако Эрдоган подписал распоряжении о снижении срока до трех месяцев). Партия была учреждена 10 декабря 2017 года, ее представительства действуют в 69 провинциях. Этот процесс завершился 26 февраля. Исходя из этого, указанная политическая партия может быть готова к выборам 10 июня. Возможно, в противовес "Республиканскому союзу" Эрдогана Мерал Акшенер выдвинет блок "12-ти", однако пока существует лишь один блок, о других же пока ничего неизвестно. Неудача РПК в Ираке и Сирии привела к возникновению проблем у Демократической партии народов, считающейся политическим крылом РПК. Немало интереса вызывает и то, с какой политической партией вступит в блок ДПН.

Мы затронули лишь часть связанных с выборами событий в политической жизни Турции за последние 4 года. Вышеотмеченное позволяет судить о том, что ПСР готовится к 100-летию Турецкой республики более старательно и планомерно. Итоги прошлогоднего референдума, борьба с терроризмом в самой Турции, а также в Сирии и Ираке, дают основание предположить о том, что и в этот раз победу одержит сторона, возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Одержанный президентом Турции успех в ходе событий в регионе, его авторитет на международной арене укрепляют эту вероятность. Оценка своего политического превосходства и проведение внеочередных выборов – успех Эрдогана как политика. Поэтому ожидается, что он воплотит свое превосходство в реальность, оставшись у руля. Эта победа создаст более серьезные предпосылки к 2023 и 2053 гг. Так или иначе, внеочередные выборы можно расценивать как продолжение "бархатной революции" ПСР.