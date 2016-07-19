​Влияние отрицательных тенденций на мировых финансовых рынках на инвестиции ГНФАР - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Доходы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) от инвестиций в ближайший год начнут сокращаться.

Аналитическая группа Report считает, что причиной этого является формирование отрицательных процентных ставок на финансовых рынках. Так, на 1 июля этого года отрицательные ставки применили 14 стран, включая Японию, Швейцарию и Голландию. Эти данные приводит международное рейтинговое агентство Fitch.

Как передает Report, в обнародованном вчера, 18 июля, отчете ГНФАР за первое полугодие 2016 года отмечается, что 34,6% активов фонда являются краткосрочными (до 12 месяцев). Это дает основание предполагать, что не позднее одного года инвестиционный срок 34,6% активов завершится и эти средства вновь надо будет инвестировать. С учетом того, что вкладываться надо в облигации с высоким рейтингом, фонду придется довольствоваться отрицательной, а в лучшем случае, нулевой ставкой. Это относится к средствам ГНФАР на сумму приблизительно в 10 млрд. долларов. Иными словами, с учетом того, что эти средства вкладываются в среднем под 1% и приносят 100 млн. долларов, возникнет вероятность лишения этого дохода в результате реинвестиций.

Естественно, как и у других инвестиционных фондов, у ГНФАР также есть выход. В настоящее время глобальные фонды могут зарабатывать и с отрицательной процентной ставкой. Это называется техническим доходом. Спрос на облигации, наряду со снижением процентных ставов, приводит к повышению их стоимости, таким образом, трейдеры могут заработать, воспользовавшись данной ситуацией.

Аналитическая группа Report считает, что ближайшие годы будут тяжелыми с позиции доходности активов и менеджеры ГНФАР должны будут выступать в роли более гибких трейдеров. Согласно отчету ГНФАР, 44,99% инвестиционного портфеля приходится на Еврозону. Скорее всего, в короткие сроки мы сможем увидеть изменения на инвестиционной карте фонда.