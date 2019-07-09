Включение Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО повысит приток туристов в страну - МНЕНИЯ

На состоявшейся в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки были внесены в Список всемирного наследия.

Отметим, что с 2000 года в Списке всемирного наследия значится историко-архитектурный комплекс "Ичери шехер", а с 2007 года – Гобустанский заповедник. В то же время в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошли 13 образцов нематериального культурного наследия Азербайджана.

Вышеназванные объекты не только представляют особую ценность с точки зрения национально-культурного достояния Азербайджана, но и являются важными туристическими объектами.

Report выяснил у специалистов, занятых в сфере туризма, значимость включения Дворца шекинских ханов и исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в контексте развития туризма в Азербайджане.

Председатель Ассоциации содействия оздоровительному и термальному туризму Руслан Гулиев заявил, что включение исторического центра Шеки, наряду с Дворцом шекинских ханов, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО является историческим событием в азербайджанской культуре:

"Мы этого давно ждали. Это событие является не только достижением в культурной жизни страны, но и представляет важность с точки зрения развития туристического сектора в стране. Туристические компании организуют поездки в историко-культурные места, значащие в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, и, надо отметить, что иностранцы проявляют к ним большой интерес. Многие туристы из европейских стран приезжают именно с целью посетить объекты из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом смысле включение Ичери шехер, Девичьей башни и Дворцового комплекса Ширваншахов, Культурного ландшафта наскальных рисунков Гобустанского заповедника в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также 13 образцов нематериального культурного наследия нашего народа в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО будет способствовать притоку туристов в нашу страну и внесет ценный вклад в развитие туризма.

Председатель Ассоциации содействия оздоровительному и термальному туризму Руслан Гулиев "На этой территории могут быть реализованы проекты виртуальных путешествий в формате 3D."



Шеки и без того всегда был в центре внимания с точки зрения историко-культурной и туристической значимости. Мне кажется, в дальнейшем этот регион окажется под еще более пристальным вниманием, будет разработан план дополнительных мер по охране Дворца шекинских ханов как объекта культурно-исторического наследия. В то же время есть необходимость проведения в Шеки работы по пропаганде его исторической ценности. В этом смысле могут быть предусмотрены проекты виртуальных путешествий в Шеки в формате 3D", - отметил Р.Гулиев.

Председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров подчеркнул, что включение исторического центра Шеки, наряду с Дворцом шекинских ханов, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО представляет исключительную важность для туристического сектора Азербайджана:

"В программе мировых туристических компаний уже значатся три исторических памятника Азербайджана, включенных в Список ЮНЕСКО. Эти аспекты, несомненно, будут учитываться туристами при выборе страны для путешествий, поскольку множество людей во всем мире интересуются историко-культурными памятниками. Существуют различные виды туризма, один из которых культурный туризм, предполагающий ознакомление с различными историко-культурными памятниками, музеями, театрами, общественными сооружениями, жизнью и традициями народов. Туристы проявляют интерес к памятникам, входящим в список наследия ЮНЕСКО, многие совершают путешествия именно для того, чтобы увидеть их. Поэтому включение исторического центра Шеки, наряду с Дворцом шекинских ханов, в этот список увеличит приток туристов в нашу страну.

Председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров "Каждая туристическая страна в первую очередь рекламирует свои всемирно признанные памятники."

Это событие также сыграет важную роль в сохранении Дворца шекинских ханов как объекта культурного наследия, поскольку памятник будет считаться общечеловеческим наследием. С этой точки зрения включение исторического центра Шеки, наряду с Дворцом шекинских ханов, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО является большим историческим достижением Азербайджана. Туристические компании и смежные структуры должны провести широкомасштабную работу по пропаганде на мировом уровне факта включения трех культурно-исторических памятников Азербайджана в список ЮНЕСКО, потому что каждая туристическая страна в первую очередь рекламирует свои всемирно признанные памятники", - отметил он.

По словам эксперта по туризму Агиля Агаларова, наблюдается рост числа иностранных туристов, интересующихся Шеки:

"Включение в этот список исторического центра Шеки, наряду с Дворцом шекинских ханов, вызвало большой интерес у туристов. В туристические компании уже поступают обращения в связи с намерением иностранных туристов посетить Шеки. В европейских странах много туристов, желающих посетить места, значащиеся в списке ЮНЕСКО. Среди иностранных туристов в Азербайджане уже гораздо больше интересующихся Шеки. Некоторые туристические компании уже переслали эту информацию своим грузинским, турецким, российским и украинским партнерам. В рекламных роликах это непременно будет отражено".

Эксперт в сфере туризма Агиль Агаларов "Должны быть созданы тенистые места для отдыха туристов, особенно, для пожилых и людей среднего возраста."

По мнению эксперта, включение исторического центра Шеки, наряду с Дворцом шекинских ханов, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО является результатом особой заботы главы государства и первой леди о нашей культуре:

"Несколько лет шла подготовительная работа по включению Шеки в список ЮНЕСКО. Все это стало возможным благодаря усилиям главы государства и первой леди страны. В рамках проводимых государством подготовительных работ были отремонтированы дороги, ведущие в Шеки и, в частности, во Дворец шекинских ханов, завершены ремонтно-восстановительные работы ряда памятников, в том числе Караван-сарая. Нужно принять меры для того, чтобы исключить возникновение очередей. До Дворца шекинских ханов туристы проходят определенное расстояние пешком, поэтому надо предусмотреть тенистые места для отдыха пожилых туристов и людей среднего возраста", - отметил А.Агаларов.