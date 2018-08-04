Визит в Ереван российской делегации -"трепка" правительства Армении - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ После апрельских событий в Армении в отношениях Москвы и Еревана продолжает наблюдаться напряженность. Это наглядно проявляется и в СМИ.

Избрание в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с событием, произошедшим 1 марта 2008 года, привлечение к следствию генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) еще сильнее разозлило Москву. Это наглядно проявилось в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с арестом Кочаряна и дачей показаний Хачатуровым. Он заявил, что они обеспокоены произошедшим. Сергей Лавров призвал нынешнее правительство отказаться от преследования политических предшественников: «Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. За последние дни мы несколько раз доводили эту нашу озабоченность до армянского руководства. Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути».

В этом заявлении чувствуется и угроза Лаврова правительству Армении.

Москва не смогла остаться равнодушной и к недавнему противоречивому заявлению министра обороны Армении Давида Тонояна в связи с российской базой в Гюмри.

2 августа делегация во главе с замминистра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым отправилась с визитом в Ереван. Он встретился с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Армянский министр подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами в военной и военно-технической сферах находится на высоком уровне.

Зограб Мнацаканян отметил, что российская военная база №102 в Гюмри положительный пример сотрудничества. По его словам, армянская сторона считает важным усиление ОДКБ и преданно продолжит деятельность в данной структуре.

Стороны обсудили «перспективы углубления сотрудничества в военной сфере», вопросы региональной и международной безопасности, ситуацию в Сирии.

Александр Фомин встретился и с министром обороны Армении Давидом Тонояном. По официальной информации, стороны отметили важность углубления политических, военных и союзнических отношений. Они поговорили об «актуальных вопросах» между двумя странами и «преимуществе военно-политических программ». Собеседники обсудили и деятельность военной базы №102. На встрече Давид Тоноян отметил, что совершит визит в Россию. Он примет участие в закрытии «Международных военных игр – 2018» 11 августа.

До визита российской делегации Специальная следственная служба Армении позволила Юрию Хачатурову отправиться в Москву для продолжения работы. Отметим, что обвиняемый в связи с событиями 1 марта 2008 года Хачатуров в то время работал начальником Генштаба вооруженных сил Армении. Он дал показания в связи с уголовным делом, возбужденным по мартовским событиям. Ему было запрещено покидать страну.

Устранение ограничения на передвижение Хачатурова можно расценивать, как отступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна перед Кремлем.

Видимо, во время визита Фомина Москва и Ереван говорили и о кадре, который заменит Хачатурова. Предполагается, что его сменит генерал-майор Вагаршак Арутюнян, который в 1999-2000 годы был министром обороны Армении. 62-летний Арутюнян родился в грузинском регионе Ахалкалаки (Юрий Хачатуров родился в регионе Грузии Борчалы – Квемо Картли). Он окончил военно-морское училище в Баку, участвовал в оккупации Нагорного Карабаха. 27 октября 1999 года после вооруженного нападения на парламент Армении был низведен со звания генерал-лейтенанта до генерал-майора. После был уволен с занимаемой позиции тогдашним президентом Робертом Кочаряном.

Кадровое изменение в организации не будет произведено до 8 ноября этого года. В эту дату состоится собрание считающегося верховным органом структуры Совета коллективной безопасности (сюда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизская Республика, Таджикистан и Армения).

Поэтому можно предположить, что Москва, освободив Хачатурова с занимаемой позиции, удовлетворяет желание Еревана, взамен же Армении навязывается не арестовывать его. Адвокат Хачатуров Мигран Погосян заявил, что не знает, когда в следующий раз его подзащитный будет приглашен для дачи показаний.

Делегация во главе с Александром Фоминым отправилась в Ереван для того, чтобы, мягко говоря, задать «трепку» всему правительству Армении. Потому что официальный Ереван в последние дни пытается переступить проведенную Россией черту.

Ни для кого не секрет, что в результате мартовских событий Серж Саргсян пришел к власти. Предполагается, что в захвате власти в Армении замешана и Москва. Полное обеспокоенности и ярости заявление Сергея Лаврова по данному уголовному делу также позволяет утверждать это. Пашинян же, дав этим событиям политическую оценку, пытается повысить авторитет в армянском обществе, добиться победы представляемых им политических сил в запланированных на осень парламентских выборах.

Одна из основных причин задержки объявления даты внеочередных парламентских выборов в том, что представляемые Пашиняном политические силы не полностью принимаются армянским обществом и политической элитой России. Расследованием мартовских событий они пытаются завоевать доверие обеих сторон.

По-видимому, Кремль не удовлетворило опровержение министерства, последовавшее вслед за заявлением, которое Давид Тоноян сделал в связи с российскими пограничниками в Армении после известных событий в селе Паник. Поэтому для расследования ситуации на месте и принятия необходимых мер Александр Фомин был командирован в Армению.

17 августа правительству Никола Пашиняна исполнится 100 дней. В этот день он намерен провести в Ереване митинг, проинформировать общественность о проделанных и предстоящих работах. Это выступление также может внести ясность в позицию нового правительства Армении в связи с Россией.

Явно видно, что российская делегация совершила визит, чтобы объяснить официальным лицам Еревана политическую жизнь и пролить свет на кажущиеся темными моменты в отношениях между двумя странами. Этот визит можно оценивать как инспекцию Кремлем правительства Пашиняна.