Визит в Анкару госсекретаря США - стороны не изменили своих позиций - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Есть такая присказка: "Тот-то знает все и под и над землей". В наше время это можно отнести к США. Соединенные Штаты могущественны. Они добились многих успехов, начиная с недр земли и до космоса. С этой точки зрения, в управлении миром роль США считают основной. Несомненно, США используют эту роль для обеспечения государственных интересов. Естественно, когда они совпадают с интересами другой стороны, выгодно бывает для обоих государств. В противном случае, происходит бардак. При таком раскладе эти государства либо распадаются, либо к власти приводят переходную группу. Наглядным примером этому служат события последних лет в международном мире. Например, разруха в Ираке, Сирии и Ливии, переворот в Египте.

Однако интересы США и Турции в Сирии совершенно не совпадают. Военно-политическая линия Белого дома в Сирии, исходящая из этого деятельность - один из источников угрозы территориальной целостности и безопасности Турции. Такая обстановка приводит к увеличению напряженности между двумя странами, порче отношений. Иными словами, США вооружают, проводят военную подготовку, снабжают разведывательной информацией сирийские крылья группировки РПК - YPG и PYD, а также сформировавшиеся этими террористическими группировками "Демократические силы Сирии". Так, можно предположить, что США, скрываясь за этим террористическим формированием, желают ослабить Турцию. Однако официальные лица США стараются убедить Турцию в противоположном. 15 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил официальный визит в Турцию и говорил с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в течение 3 часов 15 минут.

На совместной пресс-конференции министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с Рексом Тиллерсоном были выделены имеющиеся между двумя странами проблемы. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран признали, что между Анкарой и Вашингтоном имеется большое количество проблем. "Представители США не выполняли данные до сих пор обещания. В первую очередь, нужно, чтобы YPG вышел из Манбиджа. Этим мы увидим, что США сдерживают данное слово", - выделил М.Чавушоглу.

Он довел до внимания, что представители США не сдерживали данное ранее слово. Результаты указанной встречи можно будет увидеть через месяц.

Кстати, до начала визита Р.Тиллерсона в Анкару представители Турции и США высказали позиции по двустороннему сотрудничеству и ситуации в регионе. Таким образом, они анонсировали обсуждаемые вопросы.

Реджеп Тайип Эрдоган на расширенном собрании парламентской фракции своей партии прокомментировал выделение США 550 млн долларов PYD и YPG в целях борьбы с терроризмом и обеспечения стабильности и заявил: "Мало того, что наш стратегический партнер, союзник помогал террористам оружием, сейчас он поддерживает их материально. Мы не останемся в долгу. Будто они воюют против ИГИЛ. Как вы воюете с ИГИЛ? Где они? Мы прекрасно знаем, кто и кем является в регионе. Сегодня никто не может пользоваться именем ИГИЛ. Подошел конец спектаклю ИГИЛ". Президент Турции в связи с этим, высказывая США суть вопроса касательно ИГИЛ, намекнул, что эти "игры в ИГИЛ" бессмысленны. Он выделил, что Турция и США союзники по НАТО, окольно объяснил, что Вашингтон в борьбе с террористами осуществляет деятельность против своего союзника. Турция просит США вывести террористов из Манбиджа. Потому что Вашингтон опекает, обучает боевиков PYD и YPG в этом регионе. Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сделанное за три дня до визита, резкое и полно обиды: "США не выполнили данные нам обещания. Естественно, что доверие нашего народа и государства к США потеряно. Если США не предпримут нужные шаги, мы продолжим эту операцию в Манбидже. Наши ожидания от Вашингтона наглядны и категоричны. Наши отношения с США либо наладятся, либо полностью нарушатся".

Рекс Тиллерсон сказал, что они знают об обеспокоенности Турции из-за безопасности и поддерживают ее в этом. Говоря, что они не давали YPG тяжелую технику, он хотел сказать, что заявления Турции о снабжении PYD и YPG оружием со стороны США не правдивы. Однако Турция говорит не о тяжелой технике. Она в целом уточняет у Вашингтона - против кого будет использовано оружие, выдаваемое этой террористической группировке. Дело дошло до того, что США дают Турции неправдоподобные обещания и предложения.

14 февраля министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече с турецким коллегой Нуреттином Джаникли заявил: "Мы можем натравить YPG и РПК друг на друга". Такие выступления США и Турции давали возможность предположить, что визит Тиллерсона в Анкару пройдет напряженно. Долгие переговоры это доказали. Это также показывает, что у США и Турции в регионе сильно сталкиваются интересы.

Сообщается, что обсуждения президента Турции и американского гостя охватывали следующие темы: приостановить финансовую помощь и вооружение включенной в список террористических организаций РПК (ее крыльев), намерение Турции по принятию шагов для ее безопасности категоричны, испытание терпения Турции не будет выгодно ни США, ни другим союзникам, для обеспечения в регионе безопасности партнер Турция и искать другого партнера не нужно, борьба с ИГИЛ и противостояние с РПК будут продолжаться, скрытое эмбарго против Турции официальная Анкара воспримет как нарушение союзничества. Кстати, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что США применяют эмбарго в отношении Турции. Однако эти санкции пока прикрыты под различными названиями.

Значит, независимо от того, кто и что говорит, на фоне происходящего в Сирии и Ираке открыто видны угрозы для территориальной целостности и безопасности Турции. Негативное отношение некоторых к действующей власти Турции, американофилия мешают увидеть эти реалии. В вопросах территориальной целостности и безопасности Турцию поддерживают не США, не союзники по НАТО, а Россия и Иран. Однако не велика вероятность, что они продолжат идти по этому пути. Например, будет ли продолжаться поддержка, если Россия и США договорятся по Сирии и региональным вопросам или если Вашингтон пойдет навстречу Тегерану? К сожалению, ответить на это положительно невозможно. Какова будет ситуация, если договорятся Башар Асад и РПК? Отметим, что Сирия долгое время предоставляла убежище главе РПК Абдулле Оджалану. Какова будет ситуация, если договорятся США-Россия-Иран и РПК? Безусловно, это вопросы, которые предположительно ожидает Турция. Поэтому ожидалось, что в результате визита госсекретаря США будут устранены некоторые подозрения, Вашингтон выступит против угрозы терроризма. Как минимум, так поступил бы представитель государства, которое хочет поддержать своего союзника в регионе. Кроме того, предполагалось, что этот визит скажется на снижении напряженности между Вашингтоном и Анкарой. Были и те, кто думал, что Турция объявит, что в будущем известные проблемы будет решать вместе с союзником. Вернее, ожидалось, что Рекс Тиллерсон выступит в этом ключе, заявит, что сотрудничество и союзничество будет расширено для ликвидации препятствий, угрожающих территориальной целостности и безопасности союзников. Однако этого не произошло. То есть получается, что Турция вынуждена в одиночку бороться с угрозами своей территориальной целостности и безопасности. В этом вопросе единственное, что могут сделать США, Иран, Россия, страны Евросоюза и арабские государства - не создавать дополнительные препятствия Турции, которая защищает себя. Поступят ли они так?

Пока в Африне продолжается антитеррористическая операция, военнослужащие США совместно с боевиками РПК в Манбидже. Официальная Анкара предложила США вывести YPG из Манбиджа и расположить на востоке реки Евфрат, совместно действовать военнослужащим США и Турции в регионе. Представители США заявили, что рассмотрят эти предложения. К сожалению, Соединенные Штаты вовсе не кажутся справедливыми при таком подходе.

Визит Тиллерсона можно охарактеризовать таким образом: Турция донесла до сведения госсекретаря США резкую позицию по процессам в регионе, особенно в Сирии, а также детали беспокоящих Анкару проблем и ожидания от США. Р.Тиллерсон же пытался откупиться от Турции ранее звучавшими, а возможно и новыми обещаниями.