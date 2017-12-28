Визит Сержа Саргсяна в Тбилиси - фальшивые отношения Армении и Грузии - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В целом, согласно происходящим событиям, признанием территориальной целостности, отношения Армении и Грузии друг с другом можно назвать фальшивыми. Подтверждением этому служат многочисленные факты. Естественно, мы можем говорить это без колебаний, ввиду того, что соседствуем с обоими государствами, были представлены в составе бывшего СССР и знаем психологию их ведущих этнических групп. Это наглядно проявляется в последнее время. Мы бы хотели обратить ваше внимание на некоторые из этих событий.

Визит президента Армении Сержа Саргсяна в Тбилиси 25-26 декабря стал причиной того, что мы говорим об этих двух соседях Азербайджана. Серж Саргсян встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, спикером парламента Ираклием Кобахидзе и патриархом Грузии Илией II, говорил о развитии двусторонних отношений, армяно-грузинской дружбе. Однако можно предположить, что взаимные визиты совершаются из-за наличия напряженности в армяно-грузинских отношениях. Стоит отметить, что ранее 1 декабря премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили был в Армении с официальным визитом. В рамках визита, он встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном, спикером парламента Арой Баблояном и премьером Кареном Карапетяном. Георгий Квирикашвили сообщил, что в форс-мажорной ситуации Армении может быть предоставлена дорога через территорию Абхазии и Южной Осетии. Это привело к протесту оппозиции в Грузии. Распространились слухи, что в открытии дороги в названных направлениях заинтересована и Россия, а Москва оказывает в связи с этим давление на официальный Тбилиси. Отметим, что сепаратистские структуры на территории Абхазии и Южной Осетии были признаны Россией, в их оккупации основную роль сыграла Россия. С этой точки зрения открытием этой дороги Армения склоняет Тбилиси к ногам Москвы и толкает к капитуляции. Иными словами, Армения таким способом пытается посредничать в примирении потерявшей территорию Грузии и России и урвать свою долю.

В целом, армяно-грузинские отношения в последнее время ужесточились. На ухудшение отношений между двумя странами повлиял монастырь Хучапи. Расположенный близ места проживания азербайджанцев в селе Агкерпю Дманисского района Грузии монастырь Хучапи был построен в XIII веке. В 1921 году захватившие регион большевики, несмотря на преимущественно азербайджанское и частично русское население, подчинили исторический квартал Лори и монастырь Хучапи Армении. Есть вероятность сохранения монастыря на территории Армении в ходе процедуры демаркации границ между двумя странами, что вызывает протест в Грузии. Кроме того, армяне долгие годы претендуют на грузинский регион Джавахети. В этом году армяне в регионе создали для Тбилиси беспокойство. Армяне в Джавахети требуют от Грузии автономии и время от времени поднимают этот вопрос.

Кстати, Армения проголосовала против резолюции об оккупации территории Грузии и Украины в Генассамблее ООН, поддержав Россию и факт оккупации. Сам Серж Саргсян во время визита в Тбилиси постарался объяснить свою позицию в отношении Грузии в ООН. Однако в процессе этого не смог скрыть, что они придерживаются скользкой позиции. Армения пытается сказать, что делает так из-за отношений с Россией. Значит, Ереван по желанию Москвы совершает и поддерживает в регионе другие оккупантские события. Армения, сама того не желая, указала на оккупанта Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что Серж Саргсян призвал официальный Тбилиси с пониманием отнестись к позиции Армении: "К причинам относятся серьезные проблемы на Кавказе, напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном".

Отметим, что в Генассамблее ООН Армения неоднократно голосовала против резолюций по территориальной целостности Грузии, возвращению на родину беженцев и вынужденных переселенцев с оккупированных территорий.

Правительство Грузии некоторое время назад выступило против назначения чрезвычайным и полномочным послом в стране Сергея Минасяна, заместителя директора Кавказского Института. Официальный Тбилиси не дал агреман, обосновав это тем, что он прорусски настроен и выступал против Грузии. Грузия не скрывала подозрений, что на деле Минасян будет представлять не Армению, а Россию. Поэтому новым послом Армении в Грузии был назначен бывший депутат Рубен Садоян. Так, визит Сержа Саргсяна в Тбилиси еще раз доказывает холодность в армяно-грузинских отношениях. Однако Армения и в таких условиях пыталась задобрить Тбилиси. Ранее была распространена информация, что визит состоится 16 декабря, но он был совершен спустя 10 дней. Иными словами, Саргсян практически из Тбилиси отправился в Москву на неофициальный саммит глав государства-членов СНГ.

Известно, что Грузия после конституционных реформ перешла на парламентарную систему управления. С этой точки зрения визит премьер-министра считается более значимым. Армения перейдет на эту форму правления в марте 2018 года. Поэтому визит Сержа Саргсяна можно считать ответным визитом. Однако немало вопросов вызывает и то, что визит произошел спустя 25 дней.

В итоге из происходящего можно предположить, что у Армении есть новый план в связи с Грузией, либо Ереван выполняет новое указание по Тбилиси. Это подтверждает открытие дороги для Армении с территории, контролируемой сепаратистами, признанными и защищаемыми Москвой. Этим путем Россия может больше помочь Армении. Несомненно, усиление Россией Армении, которая высказывает и защищает в регионе интересы других стран, не может быть выгодно даже самой Грузии с точки зрения Джавахетского вопроса.

Бидзина Иванишвили, ставший миллиардером в России, сыграл главную роль в свержении и выдворении из страны экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, оказавшего в Грузии сопротивление Москве. Другими словами, у власти в Грузии стоят больше не выступающие категорично против России силы, их заменили политические силы более умеренные, даже готовые пойти на уступки настолько, чтобы предоставить Армении дорогу с территорий, контролируемых сепаратистами.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян стал миллиардером за счет природных ресурсов России. Немаловероятно, что в будущем он вновь возглавит правительство в своей стране. Но активность Сержа Саргсяна дает основание полагать, что по новой конституции он после марта может возглавить правительство Армении. С этой точки зрения не исключено, что он обсудит в Москве полученные от Бидзины Иванишвили советы.

Можно сказать, что Кремль намерен видеть Грузию и Армению за одним столом в Москве. Переход обеих стран к форме парламентской республики может считаться одним из признаков этого. Это также позволяет говорить, что ими легче управлять посредством парламента, либо влиять через верховный законодательный орган на правящую политическую элиту.

Безусловно, перечисленные выше, а также известные, но не упомянутые нами многочисленные факты подтверждают фальшивое отношение Армении к Грузии. Визит Сержа Саргсяна в Тбилиси на фоне поддержки известной резолюции - наглядная демонстрация фальши. Простила ли Грузия Армению за такую позицию?! Если Тбилиси предпринял такой шаг, значит, и он ведет фальшивую игру с противоположной стороной. Это можно назвать и дачей Грузией окольными путями "зеленого света" сепаратистам. Либо же уступкой Армении по резолюции Тбилиси закрывает глаза на нарушение собственной территориальной целостности

И наконец, если бы принимаемая в ООН резолюция имела мало значения, США не угрожали бы тем, кто выступил против решения по Иерусалиму...