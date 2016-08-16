​Визит российского министра обороны в Баку, армянская ревность – КОММЕНТАРИЙ

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ После апрельских боев обсуждения, касающиеся оккупированных азербайджанских земель, приобрели более интенсивный характер.

Официальный Баку выражает протест в связи с длительной оккупацией земель, выдвигая справедливое требование об их освобождении, а международные посредники говорят о соблюдении режима прекращения огня и мирном урегулировании конфликта.

В любом случае, все это говорит о том, что нагорно-карабахский конфликт не входит в ряд "замороженных" конфликтов. Это неурегулированная или же не имеющая реальной помощи посредников проблема, 26 лет ожидающая своего решения.

За последний месяц визиты представителей российского правительства в Баку стали более частыми.

Вчера президент Ильхам Алиев принял находящегося с рабочим визитом в Азербайджане министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу. Отметив об успешной реализации последнего визита в Азербайджан президента России Владимира Путина, глава государства заявил о проведении в ходе визита обсуждений по сферам, охватывающим широкий спектр наших связей, в том числе об успешном военном и военно-техническом сотрудничестве.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил важность визита в Азербайджан президента Владимира Путина и проведенных встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с точки зрения расширения двусторонних отношений, в том числе военного и военно-технического сотрудничества.

Отметим, что министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов 13 августа принял участие в организованной на полигоне Алабино (Москва) торжественной церемонии закрытия соревнований "Международные армейские игры - 2016".

Во время зарубежных поездок, на всех мероприятиях и встречах, официальные представители Азербайджана, сотрудники политических и общественных организаций обсуждают вопрос, связанный с оккупированными территориями Азербайджана.

Можно предположить, что вопрос был также затронут в ходе визита Сергея Шойгу.

Следует отметить, что больше всего военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Россией беспокоит Армению. В связи с этим со стороны Еревана высказываются неуместные обвинения.

Кстати, 16 августа в Ереване состоится заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Наряду с идеей создания формата трехстороннего сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Россией после визита в Баку президента России Владимира Путина, на повестке вновь встал вопрос освобождения оккупированных территорий Азербайджана, в первую очередь освобождения пяти районов.

Предложение об освобождении пяти оккупированных азербайджанских районов звучит на различных уровнях уже около 20-ти лет. Жертвой данной идеи даже стало президентство бывшего главы Армении Левона Тер-Петросяна.

Уже несколько месяцев в Армении проводятся акции протеста против президента страны Сержа Саргсяна. В Ереване совершались нападения на полицейские участки. Распространились сообщения об убийстве нескольких полицейских. Наряду с требованиями об отставке Саргсяна, на акциях протеста также звучала такая абсурдная идея, как неотступление Армении с оккупированных территорий.

Данные акции могут быть расценены не только как внесение ясности в отношения внутри правительства, но и как давление на Москву.

Можно предположить о существовании попыток для принятия шагов, направленных на реализацию процесса освобождения 5 оккупированных районов Азербайджана.

С этой точки зрения, Армения и армянское лобби уже сейчас готовятся к этапу, который начнется после освобождения оккупированных районов, или же намерены получить гарантию на создание на территории Азербайджана второго армянского "государства". Якобы, для этого оказывают давление на Саргсяна, а также выступают с обвинениями в адрес Москвы.

Вопрос об освобождении пяти оккупированных районов Азербайджана также поддерживается политологами из армянских этнических групп. Один из них - профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Андраник Мигранян.

По его словам, в настоящий момент правительство Франции готовит встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном. Он заявил о принадлежности прилегающих к Карабаху районов Азербайджану и важности их возвращения: "Россия и сопредседатели Минской группы ОБСЕ также считают данную территорию азербайджанскими землями".

Если бы армянский профессор сказал о принадлежности Азербайджану Нагорного Карабаха в целом, он продемонстрировал бы свою объективность. Подчеркивая необходимость возвращения всего лишь 5 районов, он направил месседж армянскому обществу о том, что рано или поздно будут возращены и эти территории.

Видимо, в Армении существует серьезная проблема, связанная с освобождением данных районов от оккупации. Можно предположить, что покровители армян дают обещания, что территория Нагорного Карабаха не будет освобождена от оккупации, и у них сформировалось ложное и больное представление о принадлежности этих территорий армянам.

Армянская пресса расценила бакинский визит Сергея Шойгу на фоне этого больного мнения. Они считают, что данный визит является давлением Москвы на Ереван.

Однако не секрет, что армянское государство опирается на три основополагающие - власть в Армении, армянское лобби и помощь России.

Поэтому, не исключается, что происходящее в стране берет начало из трех источников. Одновременное преобладание этой тройки на одной и той же линии выглядит не так уж и легко. Оценка в армянской печати бакинского визита российского министра обороны и акции протеста в Армении являются доказательством этому.