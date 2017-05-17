Визит президента Турции в США: позиции не изменились - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Прошла ожидаемая в регионе и Азербайджане встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно информации, встреча между двумя лидерами длилась 22 минуты. Такое скорое окончание встречи можно расценивать по разному: или по всем вопросам между сторонами заранее был достигнут компромисс, оставалось всего лишь подтвердить это официальной встречей, или же переговоры были прерваны, поскольку стороны не пришли к соглашению по обсуждаемым вопросам.

Однако взаимные приятные посты президентов в социальной сети Twitter после встречи дают основание судить о позитивном исходе встречи.

"Встретить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме было большой честью", - написал президент США на своей странице.

Турецкий президент поделился следующим: "Спасибо за гостеприимство, господин президент. Я верю, что наша сегодняшняя встреча укрепит продолжающиеся долгие годы сотрудничество и стратегическое партнерство".

Выступления двух лидеров на совместной пресс-конференции после встречи помогают сделать предположения и выводы о переговорах.

Дональд Трамп, говоря о двух вопросах, беспокоящих США и Турцию, заметил: "Мы встретились лицом с новым врагом и должны вести борьбу с ним вместе. В последнее время участились случаи террористических атак. Турецкий народ в последние годы подвержен страшным террористическим атакам. Мы предлагаем помощь турецкому народу. Мы поддерживаем Турцию, впереди идущую в борьбе против терроризма, ведущую борьбу с такими группировками как ПКК и ИГИЛ".

Лидер США также заметил: "Будем стараться обеспечить заказы Турции на оружие. Переговоры и обсуждения будут продолжены. Это поворотный момент. Наши отношения с Турцией никто не сможет испортить".

Касаясь проблем, беспокоящих Турцию, Р.Т.Эрдоган заявил: "Мы должны пресечь попытки изменения этнической и религиозной географии региона, осуществляемые под предлогом борьбы с террористическими организациями. Важно прооявить солидарность в борьбе с террористическими организациями в регионе. Мы должны без различия бороться со всеми террористическими организациями, угрожающими нашему будущему. Сотрудничество любого государства с YPG (сирийское крыло террористической ПКК, второе крыло - PYD - С.Исмаилов) полностью противоречит достигнутому соглашению на глобальном уровне. Турция никогда не будет учитывать интересы PYD и YPG в регионе. Это противоречит достигнутому нами глобальному соглашению. Мы не должны позволить этим группировкам путем террора манипулировать религиозным и этническим составом региона".

Мы смогли определить приблизительное направление обсуждений, затронув некоторые моменты встречи президентов Турции и США.

Таким образом, предположительно основные темы обсуждений Эрдогана в США можно выстроить следующим образом:

- прекращение обеспечения оружием и поддержки Америкой сирийского крыла ПКК - PYD и YPG.

- территориальная целостность Сирии

- не предоставление второй автономии курдам в регионе

- совместная борьба с силами, пытающимися нарушить территориальную целостность Турции, с ПКК, считающейся средством к достижению этих целей

- совместная деятельность против террористической ИГИЛ

- оказание Турции помощи в области вооружения и военной техники

- экстрадиция Фатхуллаха Гюлена и его соратников из США в Турцию

- развитие двусторонних экономических связей и пр.

В США считают, что YPG и PYD не являются частью террористической ПКК, и что они смогут использовать эти организации в освобождении сирийской Ракки от ИГ. Поэтому этим террористическим группировкам дается вооружение и иная военная техника.

Официальная Анкара же заявляет, что террористическая ПКК и ее крылья YPG и PYD при помощи этого оружия будут угрожать Турции.

Отправившимся в Америку до визита Эрдогана официальным представителям Турции американцы дали следующие гарантии:

1. Будет вестись учет и регистрация предоставляемого YPG оружия.

2. Количество и необходимость оружия будет соответствовать операции. Просто, будет предоставлено оружие в достаточном количестве. Контроль за их использованием будут вести американские военнослужащие.

3. Если выяснится, что данное оружие было использовано еще где-то, тогда поставка оружия будет приостановлена.

4. По окончании операции в Ракке (город в Сирии, который ИГИЛ объявил своей столицей - Report) все тяжелое оружие, имеющееся у YPG, будет изъято.

5. По освобождении города Ракка в этом городе не останется членов YPG. Управление и безопасность в городе будут обеспечивать сирийские арабы.

Однако события последних 40 лет показывают, что такие обещания не исполняются. Например, США обеспечивали оружием и инструктировали моджахедов, находящихся в оппозиции к власти в Афганистане после 1979 года. Но из этого оружия до сих пор открывается огонь по безопасности и стабильности Афганистана.

Отметим, что некоторое время назад пресс-секретарь возглавляемой США коалиции против ИГИЛ полковник Джон Дорриан заявлял о том, что часть оружия, предоставленного другому крылу ПКК в Сирии - PYD, не будет изъята после борьбы с ИГИЛ.

Напомним, что вопрос о борьбе с террористической группировкой ПКК и его ответвлениями, и вопрос прекращения снабжения их оружием Турция поднимает и на встречах с представителями России.

Однако, есть разница между подходами России и США к данным террористам. Россия не признает ПКК в качестве террористической организации. Москва заявляет о переговорах и сотрудничестве с элементами этой террористической организации. Хотя Россия и не предоставляет им оружие, однако у обезвреженных или же сдавшихся террористов обнаруживается оружие российского производства. В этом плане велика вероятность того, что Россия предоставляет оружие ПКК и его элементам. Просто Россия это скрывает.

США, признающие ПКК как террористическую организацию, и заявляющие об использовании PYD и YPG в борьбе против ИГИЛ, пытаются показаться искренними в вопросах борьбы Турции с террористами.

Турция не хочет сотрудничества государств, преследующих свои цели в регионе, в том числе и США, с ответвлениями террористической ПКК. Поскольку эти организации в перспективе преследуют цели нарушить территориальную целостность Турции, расколоть эту страну, этих своих целей они не скрывают.

Если противоположная сторона придерживается иной позиции, значит они уже способствуют расколу Турции в долгосрочной перспективе.

Иными словами, США и Европейский Союз напрямую и косвенно требуют от Турции сделать выбор: лагерь, где есть демократические ценности, либо же ряд таких стран как Иран, Россия и др. Запад в этом вопросе оказывает на Турцию давление с помощью сил, поддерживающих идеи ПКК.

Турция заявив о выборе демократического лагеря и напомнив о союзничестве, требует от Западного блока внести ясность в отношения с ПКК и ее отвлевлениями и не хочет их сотрудничества с этими группировками.

Таким образом, на фоне требований США и ЕС от Анкары возникла очень странная и несправедливая картина. Запад поддерживает тех, кто желает распада Турции и с их помощью оказывает давление на Турцию, которая является членом НАТО и имеет схожие с ЕС позиции по многим вопросам, обсуждаемым в международных организациях.

Поэтому легко обнаружить эти заплаты и дыры во взаимоотношениях. Поскольку обеспечение "демократических принципов" может обернуться для Турции нарушением территориальной целостности. Выходит, что сегодняшнее воплощение "демократических принципов" направлено на уничтожение целостности Турции как государства. Тогда, естественно, возникает вопрос: А кто пойдет на такую игру?