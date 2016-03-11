​Визит президента Армении в Россию - квартальное поручение - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ 10 марта президент России Владимир Путин встретился в Москве с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Как сообщили из пресс-службы Кремля, на встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционных, энергетических и гуманитарных сферах, а также перспективы развития интеграционных процессов в Евразии.

Распространилась также информация об обсуждении Владимиром Путиным и Сержем Саргсяном вопроса урегулирования конфликта в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

В действительности, со дня объявления Арменией независимости официальный Ереван управляется Кремлем. Не секрет, что эта страна также является "инструментом" в руках России. Другими словами, постоянно выполняя заказы России, Армения всячески пытается насолить странам региона, которых считает своими врагами.

С этой точки зрения, можно было бы не придавать значения визиту Сержа Саргсяна в Россию. Однако, хотелось бы затронуть данный вопрос на фоне процессов, происходящих в последние месяцы в регионе и мире.

Кстати, в конце февраля дважды состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что во время разговоров главы государств касались вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Однако, визиты после данных телефонных разговоров в Баку премьер-министра России Дмитрия Рогозина и министра иностранных дел Григория Карасина дали основание предположить, что сторонами обсуждались и другие вопросы.

Поэтому можно предположить, что до внимания президента Армении были доведены договоренности (если они были), достигнутые во время телефонных разговоров президента России и визита в Баку представителей правительства.

Это можно также считать очередным отчетом Сержа Саргсяна перед Кремлем, так как 20 декабря 2015 года он совершил рабочий визит в Москву.

За день до этого, то есть 19 декабря, в Берне (Швейцария) состоялась встреча между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саргсяном.

Через день после встречи с Ильхамом Алиевым Серж Саргсян едет в российскую столицу для получения новых инструкций, а также, чтобы отчитаться перед Кремлем о проделанной и предстоящей работе.

Кроме того, в Армении между различными группами внутри власти произошли перестановки. Правящая Партия республиканцев создала с дашнаками новую коалицию, произошла перестановка членов правительства. Даже был назначен новый министр безопасности.

Было бы смешно верить в то, что официальный Ереван делал эти перестановки самостоятельно, без ведома Москвы.

Не исключается, что уход от власти в Армении пророссийских сил, с точки зрения интересов Кремля может привести к трагическому концу. Поэтому руководство России постоянно держит Армению под прицелом для обеспечения собственных интересов в регионе.

Не исключается также обсуждение Путиным и Саргсяном идеи транспортировки природного газа из Ирана в Армению, а оттуда в Грузию. В случае реализации данной идеи Россия может приобрести возможность влияния на Иран и Азербайджан на рынке природного газа в регионе.

Кремль также передал Еревану боеприпасы и военную технику на 200 млн. долларов. Кроме того, предполагается обсуждение на встрече перспектив обеспечения военной мощи Москвы в регионе.

Нам бы хотелось уделить внимание и данному вопросу. Как бы странно это ни звучало, по сравнению с главами субъектов федерации, президент России принимает армянского коллегу намного чаще.

Например, с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Путин встречался в феврале 2015 года.

Таким образом, скорее всего мы не ошибемся, если скажем, что Серж Саргсян отбыл в Москву для получения от российского президента поручений на ближайший квартал.