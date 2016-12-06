Визит премьер-министра Турции в Россию - месседж Западу - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым находится с двухдневным официальным визитом в России.

Он – второе официальное лицо Турции, посетившее Москву после произошедшего год назад инцидента с самолетом.

После пережитого между двумя странами кризиса, 9 августа этого года Россию с визитом посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Официальный визит Б.Йылдырыма в Россию осуществляется в период обострения отношений между Турцией и Евросоюзом, когда страна переживает серьезную проблему в финансовой сфере.

Не исключается, что в повестку визита Б.Йылдырыма могут войти такие вопросы, как ликвидация визового режима между двумя странами, осуществление торговли между двумя странами турецкими лирами и русскими рублями, членство Турции в Шанхайской организации сотрудничества, обсуждение нынешней ситуации в Сирии и Ираке и совместная борьба с террористами, сотрудничество в сферах обороны и энергетики, достижение в торговой сфере уровня в 100 млрд. долларов. Согласно информации, Б.Йылдырым также посетит столицу Татарстана Казань, где встретится с президентом страны Рустамом Миннихановым. Кроме того, он примет участие в турецко-татарском бизнес-форуме.

В канун визита главы турецкого правительства было также пережито событие, которое может стать причиной очередного кризиса между двумя странами.

В своем выступлении на прошедшей в Стамбуле I ежегодной конференции Лиги парламентариев за Иерусалим президент Реджеп Таийп Эрдоган сказал: "Мы вошли в Сирию, чтобы покончить с осуществляющим государственный террор Башаром Асадом, а ни с какой-либо другой целью".

В связи с данным вопросом официальные представители Кремля потребовали от Анкары объяснений в соответствии с отношением к руководителю режима в Сирии.

Состоялся даже телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После этих переговоров Эрдоган сказал следующее: "Цель операции "Щит Евфрата" ("Fırat kalkanı") - борьба с террористическими группировками, а не с конкретными государствами или лицами.

Пусть никто не сомневается в этом и не трактует сказанное нами в другой форме. Мы неоднократно говорили, что Турция продолжит борьбу с террористическими группировками, даже если останется одна".

После этого заявления придерживающиеся в России резкой позиции по отношению к Турции силы немного смягчились.

Вопрос стал темой обсуждений на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в ходе визита в страну российского коллеги Сергея Лаврова. В сообщении говорится, что М.Чавушоглу внес ясность в слова, сказанные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом касательно главы сирийского режима Башара Асада: "Анкара считает Башара Асада убийцей. Наряду с этим, она продолжит совпадающую со взглядами России политику".

В свою очередь, отвечая на вопрос по поводу авиаатаки, совершенной 24 ноября 2016 года на позиции Вооруженных сил Турции в Сирии, Сергей Лавров сказал, что это сделали ВВС, которые не имеют связи ни с Россией, ни с Башаром Асадом в Сирии.

Правда, до этого заявления распространилась его позиция по данному вопросу: "Это не имеет никакого отношения к России. Данное нападение совершено Вооруженными силами Сирии". Однако после это заявление было опровергнуто и представлено как ошибка при переводе.

Наряду с этим, пока никто не взял на себя ответственность за нападение на турецких военнослужащих 24 ноября. Отметим, что в результате нападения на турецких военнослужащих в сирийском регионе Аль-Бад, где продолжается операция "Щит Евфрата", погибли 3, ранены 7 солдат.

На прошлой неделе Европарламент утвердил проект декларации о прекращении обсуждений членства Турции в Евросоюзе в целях оказать давление на официальную Анкару в знак протеста мероприятиям, осуществляемым правоохранительным органами страны после попытки госпереворота 15 июля этого года.

Европейские парламентарии считают, что после 15 июля власти усилили репрессию.

С этой точки зрения, визит осуществляется одновременно с ростом давлений Евросоюза на Россию и Турцию. Поэтому поездка обладает не только финансово-экономической, но и политической сутью с международной точки зрения.

Официальная Анкара считает, что Евросоюз не выполняет обязательств, связанных с безвизовым посещением гражданами Турции стран-членов структуры и оказанием помощи разместившимся в этой стране сирийским и иракским беженцам.

Реджеп Тайип Эрдоган же поставил перед Евросоюзом условие: "Официальная Анкара готова вступить в полноправное членство Евросоюза в случае прекращения неуместных атак против Турции. Мы будем проявлять к ним благие намерения в случае упрощения визового режима, оказания помощи беженцам и предоставления новых возможностей для построения связей. Мы ответим вам тем же, что видим по отношению к себе. Если Европа выполнит свои обязательства, мы сдержим данное слово. В противном случае, пусть пеняют на себя".

Эрдоган также отметил, что в случае продолжения Евросоюзом давлений на Турцию и оказания помощи террористической РПК и ее покровителям, она распахнет двери для выезда беженцев в Европу. Правда, официальные представители ЕС также заявили о невозможности принятия Турцией подобного шага из-за подписанного с ней соглашения.

Наряду с этим, взаимные обвинения дают основание говорить о наличии напряженности в отношениях между сторонами.

С этой точки зрения, подняв на повестке визовый вопрос, Турция и Россия готовятся решить его.

Турецкая лира является одной из национальных валют, курс которой по отношению к доллару продолжает снижаться. Россия же, чтобы уменьшить зависимость экономики страны от доллара, заинтересована производить торговые операции в национальных валютах.

В канун визита была также внесена ясность в вопрос касательно приказа, данного 24 ноября 2015 года сбить нарушивший госграницу Турции российский самолет.



Как сообщают СМИ, приказ сбить российский самолет "Су-24" поступил ни от президента, ни от премьер-министра Турции. Приказ был отдан одним из полковников турецкой военной базы Инджирлик, который был членом FETÖ.



Можно считать, что каких-либо серьезных преград для развития связей между двумя государствами больше нет. Существует лишь заметная разница в подходе к ряду международных вопросов, связанных с развитием отношений.

Безусловно, один из них – режим Башара Асада в Сирии. Турция желает его ухода с власти, а Москва его всячески поддерживает. В данном вопросе Россия переживает серьезные проблемы не только с Турцией, но и с Западом.

Межу двумя странами существует также напряженность с точки зрения защиты национальных прав крымских татар и украинском вопросе.

Данный список можно продолжить. Наряду с этим, одним из вопросов, по которым страны не могут прийти к согласию, является представляющий важное значение как для Азербайджана, так и для Турции нагорно-карабахский конфликт.

Хотя Россия заявляет о намерении оказать помощь в урегулировании конфликта, нынешняя ситуация дает основание думать иначе.

Если бы в решении международных вопросов Россия и Турция выступали с единой, или же схожей позиции, в этом случае мог бы возникнуть могущественный силовой центр. Очень жаль, что это пока невозможно, и пока остается желанием.

Таким образом, визит Бинали Йылдырыма в Россию может также считаться политическим месседжем Анкары и Москвы Западу.