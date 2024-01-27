Визит Макрона в Индию: Отказ от принципов ради меркантильных интересов

Визит Эмманюэля Макрона в Индию в качестве почетного гостя накануне Дня Республики, который страна отмечает 26 января, вызвал множество вопросов у аналитиков, специалистов по правам человека и правозащитников.

Визит Эмманюэля Макрона в Индию в качестве почетного гостя накануне Дня Республики, который страна отмечает 26 января, вызвал множество вопросов у аналитиков, специалистов по правам человека и правозащитников.

Как далеко готова зайти Франция для "обхаживания" своего индийского союзника? Будут ли затронуты вопросы религиозной нетерпимости и депортации известной французской журналистки Ванессы Дуньяк, которая критиковала индийские власти? Находится ли Франция в полной зависимости от индийских оружейных сделок и растущего международного присутствия?

Ответ на все эти вопросы кроется в подходе Индии к приезду долгожданного гостя. Напомним, что первым выбором Индии для участия в торжественном мероприятии был Джо Байден. Однако американский президент отказался от приглашения в связи с попыткой убийства лидера сикхов на американской земле и недавним убийством другого известного сикхского активиста в Канаде.

Приезд Макрона высветил подходы, которые французская политика использует для развития двусторонних отношений. Совершенно очевидно, что растущая дипломатическая мощь Нью-Дели ставит Париж в положение зависимой стороны, которая должна тщательно выбирать выражения в отношении Индии.

"Между Индией и Францией существует фундаментальная асимметрия, - говорит Жан-Жозеф Буало, научный сотрудник Iris и специалист по Индии.- Франция думает, что может сбалансировать партнерство, но на самом деле она больше не может ничего сказать о правах человека, потому что сегодня Индия - дипломатический гигант".

В интервью France24 Буало подчеркнул напряженные отношения между двумя странами, включая дело Дуньяк, французской журналистки, жившей в Индии последние 20 лет. По мнению Жан-Жозефа Буало, действия индийского правительства к журналистке, которую было решено депортировать за два дня до визита Макрона, является не чем иным, как "провокацией".

"Это очень хорошо, что Франция хочет вести реалистичную дипломатию, но то, что Индия делает это за два дня до визита Макрона, является провокацией. Мы видим, что ситуация становится все хуже и в плане прав человека, и в плане свободы прессы, причем индийские журналисты все чаще оказываются в положении самоцензуры, чтобы не потерять работу или не подвергнуться физическим угрозам", - уверяет г-н Буало.

Более того, растущие угрозы свободе исповедания ислама, нападки на население, исповедующее другую религию, кроме индуистской, которые националисты навязывают 170 миллионам своих граждан-мусульман, равносильны нарушению прав человека. В последние годы Индия также резко "упала" в индексе свободы прессы организации "Репортеры без границ" и сейчас занимает 161-е место из 180 стран, опустившись на одиннадцать позиций в период с 2022 по 2023 год.

С 2014 года, когда к власти пришла партия BJP Нарендры Моди, политики-индусы множат дискриминационные законы и проводят политику разжигания ненависти к религиозным меньшинствам, организуя кампании против смешанных браков между индусами и мусульманами.

На вопрос Huffington Post окружение Макрона уклонилось от ответа, заверив, что Франция не должна "судить о демократической эволюции" Индии, пока та "уважает свои международные обязательства".

Трудно понять, какое разграничение существует в сознании французской администрации между "уважением международных обязательств" и вопросом неоспоримого нарушения Индией прав человека и ее демократическим провалам. Стоит также подчеркнуть, что Индия, являющаяся одним из ключевых импортеров французского оружия и боеприпасов, создает новый подход в своих отношениях с западноевропейскими странами, основанный на самореализации растущего дипломатического присутствия в мире.

Индия уже закупила 36 французских самолетов Rafales для своих ВВС и ведет переговоры о приобретении еще 26 самолетов для своего военно-морского флота. Она также стремится укрепить свою оборонно-промышленную базу за счет совместных предприятий с французскими концернами от Dassault до производителя ракет MBDA.

Такой бизнес-ориентированный подход ставит Францию в очень неприятное, но репетитивное положение. Встреча с саудовским принцем бин Салманом после убийства журналиста Джамаля Хашогги в Турции, которую правозащитные группы назвали "циничной", и растущие связи между французским лидером и президентом Египта аль-Сиси - череда повторных ошибок французского правительства. Данный системный выбор подчеркивает, что подход Франции к геополитическим вопросам может быть не столь тонким, как он пытается представить.

Джамал Мустафаев

