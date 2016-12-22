Визит Хасана Рухани в Ереван - Где же мусульманская солидарность и религиозное братство? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Для тех, кто не верит в случайности, хотелось бы начать эту статью со статистических данных, связанных с растущей поддержкой Ирана к Армении: 23 декабря 2011 года тогдашний президент Исламской Республики Иран Махмуд Ахмединежат посетил Армению.

Находясь в Армении, и до своего визита в эту страну он называл оккупировавшую территории Азербайджана, в том числе Нагорный Карабах, Армению "дружественной, братской страной". И заявил, что они являются сторонниками мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. М.Ахмединежат также подчеркнул, что Иран и Армению объединяют исторические и культурные корни.

Это был не первый визит М.Ахмединежата в Армению. Он посещал страну еще 19 марта 2007 года. Приняв в канун праздника Новруз участие на церемонии открытия проведенного в Армению газопровода, глава ИРИ назвал тогда Армению "близким другом и братом".

Отметим, что в рамках совместного газового проекта Ирана и Армении, на первом этапе планировалась ежегодная поставка в Армению 400 млн. кубометров газа.

После проведения газопровода в Ереван объем поставляемого газа был доведен до 2,5 млрд. кубометров.

Кстати, ереванский визит Махмуда Ахмединежата совпадал с католическим Рождеством и рождением Иисуса.

Вчера Армению посетил и нынешний президент Ирана Хасан Рухани. Другими словами, данный визит был реализован с разницей в один день и спустя 5 лет после визита Ахмединежата.

Можно также считать не случайными посещения официальными представителями Ирана друзей в Армении в канун Рождества через каждые 5 лет.

Может быть эта дата является для иранских властей особенной…

В ходе визита Хасана Рухани были подписаны соглашения о сотрудничестве с Арменией в областях спорта, чрезвычайных ситуаций, исторических музеев, туризма, а также в вопросе совместного использования расположенных в приграничной зоне участков Мегри (Армения) и Нурдуз (Иран).

В заявлении, сделанном Хасаном Рухани после встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном, глава Исламской Республики коснулся вопросов завершения нереализованных до конца двусторонних проектов, повышения объема экспортируемого в эту страну природного газа, расширения торгово-экономических связей. Он также подчеркнул о намерении создать с Арменией зону свободной торговли "Араз".

Хасан Рухани также коснулся нагорно-карабахского конфликта: "Мы также обсудили вопрос безопасности региона. Нам бы хотелось стать свидетелями мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это принесет пользу региону".

Он отметил, что нет военного решения конфликта: "Мы верим, что будем свидетелями мира и стабильности в регионе".

Не ставя разницу между захватчиком и страной, чьи территории оккупированы, Х.Рухани сказал: "Азербайджан и Армения являются дружественными для Ирана странами".

Президент Армении Серж Саргсян заявил об обсуждении с Хасаном Рухани вопросов расширения двусторонних культурных, экономических, торговых связей и связей в сфере энергетики: "Мы даем высокую оценку внедряемой Ираном сбалансированной политике в вопросе урегулирования нагорно-карабахской проблемы. В очередной раз хотим подтвердить, что военного решения нагорно-карабахской проблемы нет. Во время обсуждений мы отметили, что любой шаг, предпринятый для обострения ситуации, приведет к нарушению стабильности в регионе".

Приглашение Хасана Рухани посетить Иран было принято Сержем Саргсяном. Согласно информации, визит главы Армении в Исламскую Республику ожидается в первой половине 2017 года.

Посещение Х.Рухани Еревана спустя 8 дней после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан также неслучайно. За истекшие 25 лет власти Тегерана пользовались Арменией как средством давления на Азербайджан, а в ряде случаев - на Турцию.

Выходит, что власти в Ереване являются для Тегерана орудием давления. Из-за этой функции, также как и Россия, Иран оказывает помощь Армении. Из этого следует, что Исламская Республика не против того, чтобы территории Азербайджана оставались под оккупацией.

Это подтверждает неслучайность отношения властей Ирана к Армении. В этом случае вероятность посредничества Исламской Республики в освобождении Нагорного Карабаха от оккупации приравнивается нулю.

Так как некоторые надеются на решение проблемы региональной тройкой Турция-Россия-Иран. Однако поведение властей Тегерана убивает и эту надежду.

Мы затрагиваем данную тему не из-за ревностного отношения к развитию ирано-армянских связей. Так как после восстановления Азербайджаном государственной независимости мы смогли вновь распознать своих друзей, врагов, союзников и соперников. Кроме того, мы знаем, что развивающие Армению и поддерживающие с ней дружественные отношения власти Ирана демонстрируют неуважительное отношение к 30 млн. азербайджанским тюркам – гражданам Исламской Республики - и не признают их национальной сущности.

В этом случае чего же ждать от Исламской Республики?

Своей статьей мы хотим показать, что соседняя Исламская Республика никогда не была искренна в отношениях к Азербайджану. Иран объявляет себя покровителем мусульман. Однако очень жало, что когда вопрос доходит до агрессии Армении по отношению к Азербайджану, оккупации этой страной Нагорного Карабаха и окрестных районов, ситуация меняется, и те, кто находится у власти в Тегеране, не хотят даже вспоминать о мусульманской солидарности, религиозном братстве.

Об этом свидетельствует и тот факт, что Хасан Рухани держит на одном и том же уровне захватническую Армению и Азербайджан, территории которого находятся под оккупацией. Хочется задать властям Ирана следующий вопрос: "Чьи же они родственники? ".

Обычно, официальные представители Ирана заявляют, что занятие политикой не наносит ущерба религии и вере. Тогда, какой вере и справедливости служат слова президента Ирана "Азербайджан и Армения являются дружественными государствами для Ирана?".

Ведь Армения является врагом Азербайджана. Может ли в нынешнем случае друг врага быть другом Азербайджана?! По крайней мере, ситуация такова. И все это не случайно.