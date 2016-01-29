​Визит Хасана Рухани - интерес европейцев и статуи в "хиджабе" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Иран - самая богатая природными ресурсами страна Ближнего Востока.

Наряду с нефтью, природным газом, икрой, страна обладает такими туристическими зонами, как Савалан, Гарадаг и Исфахан. Поэтому отмена санкций против Ирана увеличила возможность открытия нового рынка на Ближнем Востоке, доверие к стабильности которого не велико.

После произошедшей в Иране в 1979 году Исламской революции двери Европы впервые открыл считающийся сторонником реформистской линии президент Мухаммед Хатеми.

По ряду достоинств визит нынешнего президента страны Хасана Рухани в Италию и во Францию напоминает посещение им континента. Так как Рухани, также как и Хатеми, считается представителем реформистского крыла.

Однако, учитывая тот факт, что нынешний президент представляет желающий предстать в новом качестве Иран, ситуация в подходе европейцев к пр

едставителю Исламской Республики немного иная.

Хасан Рухани находился в Европе 4 дня и его визит завершился сегодня.

Во время визита президента Ирана в Италию и Францию наряду с официальными представителями страны его также сопровождали бизнесмены, что является одним из показателей сути визита. Другими словами, официальный Тегеран не только пропагандирует себя в Европе, но и дает заманчивые обещания, пытаясь восстановить утерянное за последние 37 лет доверие.

В ходе визита в Италию Хасан Рухани заключил контракты в среднем на 17 млрд. долларов.

Во Франции также между Ираном и компанией "Airbus" были подписаны соглашения на 22 млрд. евро по приобретению более 100 самолетов и ряд других важных документов.

Сам Х.Рухани также посетил Европу не с пустыми руками. В то время, когда нефть дешевеет, Тегеран заявил о готовности сделать европейским государствам скидку в размере 6,55 долларов США за каждый баррель "черного золота".

Согласно информации, на данный момент Саудовская Аравия продает европейским странам нефть со скидкой в 4,85 долларов. Кроме того, Иран обещает, что через два года приступит к отправке в Европу природного газа.

Однако, для реализации всего этого, наряду с иными сферами, нефтегазовая промышленность Исламской Республики нуждается в крупных иностранных инвестициях. Некоторое время назад госсекретарь США Джон Керри заявлял, что Иран нуждается в иностранной инвестиции на сумму 500 млрд. долларов.

Некоторое время назад Хасан Рухани заявлял о наличии у них капитала в 50-60 млрд. долларов для вложения инвестиций в экономику страны.

Иными словами, столкнувшаяся в результате изоляции на протяжении 37 лет со многими проблемами иранская экономика ждет иностранные инвестиции. Главная цель визита Хасана Рухани заключается в приглашении в его страну европейских бизнесменов и налаживании контактов с ними.

В ходе пресс-конференции в Риме Рухани направил месседж в адрес США: "Отмена санкций не решает проблем в отношениях между Ираном и США. Мы надеемся на полное восстановление отношений с Соединенными Штатами".

По его словам, вопрос ликвидации напряженности между двумя странами зависит не от Тегерана, а от Вашингтона. Президент Ирана сказал, что после отмены санкций станет возможным приобретение у США гражданских самолетов, продажа Америке ковров, фисташек и других местных товаров.

Президент заявил о готовности производства с американскими компаниями совместной продукции и принятия инвестиций от американцев.

Визит главы Исламской Республики представлял немалый интерес для его страны не только с экономической, но с социальной, политической и культурной точек зрения.

Европейцы ведут себя так, как будто давно были настроены на возобновление отношений с Ираном.

Мухаммеда Хатеми встретили во Франции очень торжественно. Однако ужин в честь гостя пришлось отменить из-за включенного в меню вина.

Несмотря на настаивания официального Тегерана, тогда французы не удовлетворили просьбу иранских гостей, заявив, что данный вопрос предусмотрен в протоколе.

Однако во время визита Хасана Рухани европейцы всячески пытались угодить иранской стороне.

Вопрос покрытия в Италии статуй в музее истории также вызвал много шума. Внося ясность в вопрос, Хасан Рухани сказал, что иранская сторона не просила покрывать статуи в итальянских музеях: "Однако мы выражаем признательность за столь чуткое отношение. Я знаю о гостеприимстве итальянцев. Спасибо тем, кто сделал все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно".

С 31 января в Иране приступит к деятельности система Всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Отметим, что три года назад данная система приостановила деятельность в Иране и был наложен запрет на работу в системе 30 иранских банков.

Европа, ранее критикующая ношение хиджаба в Иране и связывающая это с вопросом прав человека, теперь сама надела "хиджаб" на статуи.

Хасан Рухани также столкнулся во Франции с протестом представителей придерживающейся в отношении иранской власти оппозиционной позиции Организации народных моджахедов, генеральный штаб которой расположен в Париже.

Хотелось бы сделать некоторое отступление. В 2002 году Евросоюз достиг договоренности о начале переговоров с Исламской Республикой.

Тогда США и Израиль осудили поведение европейцев, заявив о нарушении Ираном прав человека и осуществлении подозрительной ядерной программы.

Поэтому не исключается, что при сотрудничестве с Ираном эти два вопроса не будут забыты.

Безусловно, отношение европейцев к Хасану Рухани с пониманием (покрытие статуй в Италии, исключение из меню ужина вина) в большей степени яв

ляется попыткой войти на иранский рынок.

Это в каком-то степени является попыткой принесения Ирану извинений в связи с периодом санкций.

Во всех случаях Европа пытается понравиться Ирану, хотя бы покрытием статуй. Значит между сторонами вполне возможны и другие уступки. Все это в еще большей степени проявится после вложения в Иран инвестиций и расширения сторонами сотрудничества в данном направлении.

А пока заметны лишь попытки сотрудничества в вопросах вложения инвестиций, в сферах нефти, газа и безопасности в регионе. И еще, покрытые статуи...